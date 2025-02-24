8 Марта в 2025 году: история и традиции Международного женского дня

Как отдыхают россияне на 8 Марта в 2025 году и как принято отмечать этот праздник

8 Марта — международный праздник, который особенно любят в России. Традиция его отмечать во многом связана с Февральской революцией 1917 года, однако по прошествии десятилетий понимание сути праздника поменялось кардинально, и из символа борьбы за права он превратился в день торжества женственности — во всяком случае, в России. Как появился Международный женский день и как его отмечают в разный странах, почему изначально 8 Марта не было днем цветов и комплиментов — в материале «Газеты.Ru».

Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году

В 2025 году Международный женский день, выпадает на субботу. В таких случаях дополнительный выходной переносится, однако в этом году длинных праздников в марте не будет . Россияне отдыхают по стандартному графику — в субботу и воскресенье (8 и 9 марта), пятница, 7 марта — сокращенный рабочий день.

Согласно постановлению правительства, выходной с 8 марта перенесен на пятницу, 13 июня, чтобы удлинить нерабочий период по случаю Дня России (12 июня).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что отмечается в Международный женский день

8 Марта — Международный женский день, официально учрежденный Организацией Объединенных Наций в 1975 году, чтобы подчеркнуть важность соблюдения принципов гендерного равенства, прав женщин и признания их заслуг. Каждый год выбирается определенная тема, чтобы на международном уровне обратить внимание на актуальные женские вопросы «Права женщин и международный мир», «DigitALL: инновации и технологии для гендерного равенства» и т.д..

Этот день одновременно отмечается как национальный праздник в некоторых государствах. Особенно его любят в России и ряде постсоветских стран, где у 8 Марта длинная история. Сегодня оно воспринимается не столько как повод поговорить о правах человека и равенстве полов, сколько как праздник весны, день чествования всех женщин и повод проявить к ним особое внимание и заботу. Однако так было не всегда.

История Международного женского дня: от забастовок до тюльпанов

8 Марта за всю историю своего существования претерпело значительные метаморфозы в общественном восприятии — от дня политических манифестаций до праздника женственности. Начиналось все с борьбы женщин за те права, которые сегодня кажутся нам естественными, однако добиться их было непросто.

Истоки: «Хлеб и розы» для работниц

Все началось в XIX веке, когда женщины в Европе и США работали на фабриках по 16 часов в день за гроши. Первые их протесты прошли еще в 1857 году в Нью-Йорке: текстильщицы требовали сокращения рабочего дня и человеческих условий труда. Но настоящий прорыв случился 8 марта 1908 года, когда 15 тысяч работниц швейных фабрик вышли на улицы с лозунгами «Хлеб и розы!» (англ. Bread and Roses!).

«Хлеб» символизировал экономическую справедливость, «розы» — право на достойную жизнь.

Эти протесты вдохновили Клару Цеткин и Розу Люксембург — немецких социалисток, революционерок и феминисток. В 1907 году Клара возглавила созданное при социал-демократической партии Германии женское отделение, где вместе с Розой выступала за равные права женщин. Спустя три года на Второй Международной социалистической женской конференции в 1910 году она предложила учредить день солидарности трудящихся женщин. Дату тогда не зафиксировали: в разных странах его отмечали в феврале или марте.

Революционный поворот: 8 марта 1917 года

Решающую роль в истории праздника сыграла Россия. 8 марта 1917 года (23 февраля по старому стилю), во время Первой мировой войны работницы в Петрограде вышли на митинг под лозунгом «Хлеба и мира!». Эта демонстрация переросла в массовые забастовки и стала катализатором Февральской революции, свергнувшей монархию. В 1921 году коммунистки на конференции в Москве официально закрепили дату 8 марта как память о тех событиях.

close Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День. Журнал «Нива» (март 1917 год). Фотокопия. Владимир Минкевич/РИА Новости

Как женщины запустили Февральскую революцию и управляли в СССР Для России 8 марта — особенный день. Именно в эту дату 105 лет назад антивоенная... 08 марта 17:21

Советская трансформация: от политики к цветам

В СССР праздник довольно быстро утратил феминистский подтекст. Если в 1920-е годы 8 Марта было днем собраний, где обсуждали трудовые права, то к 1960-м оно превратилось в «женский день» с цветами, конфетами и приятными посиделками. Эволюцию в восприятии легко проследить по праздничным плакатам и открыткам: лозунги ранних советских лет о раскрепощении женщин и борьбе с кухонным рабством ко второй половине XX века практически повсеместно сменились нейтральными изображениями букетов тюльпанов и мимозы. Формально праздник сохранял идеологический аспект, проводились партийные мероприятия с обсуждениями важности роли работающей женщины в обществе. Но на бытовом уровне он стал полностью аполитичным, чествование женщин как «представительниц слабого пола» было в порядке вещей.

Парадоксально, но примерно в это же время на Западе 8 Марта вновь стал символом борьбы за равноправие. В 1975 году ООН официально закрепила за ним статус Международного женского дня, подчеркнув необходимость достижения гендерного равенства во всем мире.

close Москва. 7 марта 1975 г. Накануне празднования Международного женского дня в Москве состоялось торжественное собрание партийных, советских и общественных организаций. ТАСС/Фотохроника ТАСС

Как отмечают Международный женский день в России и в мире

Россия — день заботы и любви

В России 8 Марта — государственный праздник и выходной (с 1965 года). Хотя феминистская повестка в последние десятилетия приобрела в мире новую актуальность, в российском массовом сознании не произошло разворота в восприятии смысла этого праздника. 8 Марта остается в первую очередь днем, когда мужчины дарят женщинам цветы и подарки в знак заботы, любви и уважения.

Но все же пожелания «радовать своей красотой и служить мужчинам надежной опорой» уже выглядят архаично и уходят в прошлое.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Италия — только для девочек

В Италии этот день по-настоящему женский — мужчин звать на праздник не принято. Подруги или коллеги собираются на девичники в кафе и барах. Многие заведения предлагают специальные скидки чисто женским компаниям, кое-где даже устраивают бесплатный мужской стриптиз. Однако 8 Марта в Италии — не национальный праздник, поэтому, если он выпадает на будний день, празднование происходит только вечером.

Япония — сразу два женских дня

В Японии праздники, посвященные женщинам, отмечаются дважды, и оба раза в марте. Сначала 3-го числа проходит День девочек, или День кукол. Жители Страны восходящего солнца наряжают кукол и устраивают среди них конкурсы красоты. А 14 марта отмечают Белый день, когда мужчины дарят подарки любимым женщинам. Это своего рода ответ на 14 февраля, День всех влюбленных — в Японии принято, что на него женщины одаривают своих мужчин. На Белый день они получают ответные подарки.

Китай — национальный женский день отдыха

В Китае Женский день отмечается с 1949 года, и традиции празднования имеют много общего с российскими. В этот день женщинам и девушкам дарят подарки, цветы и сладости, а сотрудницы освобождаются от работы. Этот праздник принято проводить в кругу семьи — вместо повседневных забот девушки сосредотачиваются на себе и на том, чтобы наслаждаться временем с близкими. Все домашние обязанности стараются взять на себя мужчины.

close Cheng Quan/XinHua/Global Look Press

Куба — день Матери Кубы

На Кубе 8 Марта — это государственный праздник, подчеркивающий уважения к роли женщин в истории страны. В 1959 году этот день был провозглашен днем признания заслуг кубинок в борьбе за независимость. Особое внимание уделяется вкладу Марианны Грахалес Куэльо — кубинской патриотки, которая стала в стране символом женской отваги и героизма. Также Грахалес называют Матерью Кубы.

close Paola Santoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мексика — протесты вместо праздника

В Мексике же женщины отказываются отмечать Международный женский день. Единственной «традицией» празднования, которая сохраняется в последние годы, являются массовые демонстрации. Эти акции протеста направлены на привлечение внимания к высокому уровню насилия и социальному неравенству в стране. Организации, проводящие марши, подчеркивают, что они «кричат» о своих проблемах не только 8 марта, но и каждый день, продолжая борьбу за справедливость и равные права.