Курбан-байрам в 2025 году: традиции и значение мусульманского праздника жертвоприношения

Курбан-байрам: когда отмечают в 2025 году, история, традиции и суть праздника

Курбан-байрам — один из двух главных мусульманских праздников. Он приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа, в это время завершается хадж — паломничество в священный для верующих город Мекку. Когда будут праздновать Курбан-байрам в 2025 году, почему мусульманам предписано в этот день приносить жертву, в чем суть праздника и когда его отмечают в России — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют Курбан-байрам в 2025 году

Курбан-байрам — исламский праздник, который отмечают после завершения хаджа, паломничества в Мекку, рассказала «Газете.Ru» эксперт по исламу, преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова Сабина Умарова. Его арабское название — Ид аль-Адха, что в переводе означает «праздник жертвы». Курбан-байрам отмечают на 10-й день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю, спустя 70 дней после Ураза-байрама, который символизирует окончание Рамадана священного для мусульман месяца, когда предписывается соблюдать пост. По григорианскому календарю дата всегда плавающая и меняется от года к году.

Считается, что каждый мусульманин должен совершить паломничество в Мекку, чтобы углубиться в свою веру, быть возвышенным и более религиозным. Как кульминация — Курбан-байрам. Сабина Умарова эксперт по исламу, преподаватель РЭУ им. Плеханова

В 2025 году Курбан-байрам начинается вечером в четверг, 5 июня. Основной день праздника — пятница, 6 июня. Как правило, торжества продолжаются три дня, но в некоторых исламских странах и регионах празднования длятся дольше — многое зависит от местных традиций и степени религиозности общества. Например, в Саудовской Аравии они продолжаются до двух недель.

close Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 28 июня 2023 года Владимир Астапкович/РИА Новости

В России Курбан-байрам официально отмечается в республиках, где ислам является одной из ведущих религий. В 2025 году 6 июня объявлен нерабочим днем в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чечне и Крыму . Это закреплено региональными законами и распоряжениями местных властей. В Москве и других мегаполисах, где проживает большое количество мусульман, накануне и в день праздника открываются специальные площадки для молитв и обрядов.

История и суть праздника

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе наряду с Ураза-байрамом. Его суть — напоминание о том, что вера проявляется не только в словах, но прежде всего в поступках. В основе праздника лежит история пророка Ибрахима — в иудейской и христианской традициях он известен как Авраам.

Согласно 37-й суре Корана, Ибрахим долго молился о ребенке, и по воле Аллаха в преклонном возрасте у него родился сын — Исмаил. Когда мальчик подрос, Ибрахиму было явлено во сне повеление Всевышнего — принести сына в жертву. Это было испытание веры и покорности.

Ибрахим рассказал сыну о видении, и Исмаил, как сказано в Коране, ответил: «О отец мой, исполни то, что тебе велено. Иншааллах, ты найдешь меня из терпеливых». Оба были готовы выполнить волю Аллаха. Однако в момент, когда нож был занесен, произошло чудо: лезвие не причинило вреда. Аллах принял намерение покориться его воле и повелел заменить жертву на барана.

«С тех пор считается, что этот день — день жертвоприношения. Выбирают барана как дань этому празднику. Для меня этот праздник — праздник принятия судьбы и веры в то, что Аллах знает, что для тебя лучше», — объяснила Умарова.

Мусульмане по всему миру в день Курбан-байрама режут жертвенных животных, вспоминая преданность Ибрахима. Это не акт жестокости, а проявление веры, благодарности и щедрости.

Название праздника символично. Слово «курбан» происходит от арабского корня q-r-b — «приближение». А «байрам» — тюркское слово, означающее «праздник». Курбан-байрам — это момент, когда человек стремится приблизиться к Аллаху, к истине, к лучшей версии самого себя.

Как мусульмане готовятся к празднику

Подготовка к Курбан-байраму — это не просто бытовые хлопоты, а прежде всего духовный процесс, начинающийся задолго до самого праздника. В его основе — намерение. Уже за полтора месяца до даты торжества верующие по традиции стараются вести более сдержанный образ жизни: не устраивают шумных застолий, откладывают стрижки и бритье, избегают излишеств. Все это символизирует период внутреннего и внешнего очищения.

В это же время многие совершают хадж — паломничество в Мекку, одно из пяти столпов ислама. Оно проводится в первые десять дней месяца Зуль-хиджа. Тем, кто остается дома, важно посвятить эти дни молитве, раздаче милостыне и добровольному посту.

close Keystone Press Agency/Global Look Press

Особое значение имеет девятый день месяца — День Арафа, когда паломники собираются у одноименной горы под Меккой, где пророк Мухаммед, согласно преданию, произнес свою прощальную проповедь. Те, кто не участвует в хадже, соблюдают пост: от рассвета до заката отказываются от еды и воды в знак очищения и стремления приблизиться к Аллаху. Пост в эти дни не такой строгий, как во время Рамадана, но призывает к умеренности и сосредоточенности. После захода солнца ограничения снимаются, однако переедание и роскошь не приветствуются — еда должна быть простой и скромной.

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Духовная подготовка дополняется делами. Верующие заранее выбирают животное для жертвоприношения — как правило, барана. За ним ухаживают, откармливают, а перед праздником помещают в отдельное чистое помещение. В исламе особо подчеркивается: к животному нужно относиться бережно и с уважением — жестокость и равнодушие недопустимы.

Жертвоприношение на Курбан-байрам: как это происходит и что оно означает

Что касается обряда жертвоприношения, у разных исламских школ есть нюансы в сроках его совершения. В ханафитском мазхабе (распространенном в Центральной Азии, Турции и частично в России) его можно провести начиная сразу после праздничной молитвы 6 июня и вплоть до заката 8 июня. В шафиитской традиции (принятой, например, в Индонезии и на Кавказе) допускается выполнение обряда до захода солнца 9 июня.

Чаще всего жертвуют барана. Но также допускается использовать козу, корову, быка или верблюда — выбор зависит от традиций и материальных возможностей семьи.

Критерии выбора жертвенного животного:

Животное должно быть достаточно взрослым. Обычно это означает, что ему должно быть не менее одного года.

Животное должно быть здоровым, упитанным и без видимых физических дефектов. Это предполагает отсутствие серьезных травм или болезней.

Перед жертвоприношением животное иногда украшают: на него надевают ошейники с колокольчиками, подвешивают ленты, а в некоторых странах даже расписывают шерсть красками.

Сам обряд начинается с произнесения имени Аллаха. Затем животное аккуратно укладывают на бок, лицом к Мекке. Жертвоприношение совершается быстро и максимально гуманно: в исламе запрещено мучить животное или даже пугать его. Оно не должно видеть нож и чувствовать страх.

close Максим Богодвид/РИА Новости

Как подчеркивается в Коране, Аллаху не нужны ни кровь, ни мясо — важно лишь намерение, искренность и благоговение. «А когда повергнут их на бока, то ешьте их мясо, накормите и того, кто стыдится просить, и того, кто просит, не таясь», — говорится в священной для мусульман книге.

Поэтому мясо делится на три части: одну оставляют себе, другую отдают родственникам и соседям, а третью — обязательно нуждающимся.

Обряд может проводиться как самостоятельно, так и через специальные сервисы. Их услуги особенно пользуются спросом в больших городах. Например, в Москве и других российских мегаполисах действуют исламские благотворительные организации, через которые можно дистанционно заказать жертвоприношение, а мясо будет передано в детские дома, приюты или многодетные семьи. Главное — делать все на проверенных площадках, где соблюдают стандарты халяль.

Основные традиции Курбан-байрама

Курбан-байрам — это не только обряд жертвоприношения, но и время молитвы, очищения, гостеприимства и милосердия. Праздник начинается еще до восхода солнца — с гусля, полного ритуального омовения. Это не формальность: вода в исламе символизирует очищение не только тела, но и духа, мыслей, намерений.

После омовения мусульмане надевают чистую и опрятную одежду, желательно новую или праздничную. Мужчины часто выбирают белые рубахи или традиционные халаты, женщины — нарядные платья. Уместны легкие благовония, скромность и аккуратность — праздник требует внутренней и внешней чистоты.

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Перед праздничной молитвой верующие читают такбир — особое славословие, прославляющее Аллаха. Затем мусульмане направляются в мечеть на Ид-намаз — утреннюю молитву, которая совершается в первые часы после рассвета. Она сопровождается хутбой — проповедью имама, в которой звучат напоминания о вере, покорности Богу, щедрости и сострадании.

После молитвы принято навещать родственников, близких, соседей. Гостей угощают мясными блюдами — нередко из жертвенного животного, а также разнообразной выпечкой и сладостями. Спиртное полностью исключается. Вместо него — чай, соки, компоты и бульон.

Одно из ключевых правил — делиться. Даже если семья не имеет возможности принести в жертву животное, она все равно должна проявить щедрость: угостить, подарить, помочь. Считается, что именно в Курбан-байрам человек особенно близок к Аллаху — и именно в этот день можно заслужить Его благословение, просто совершив добро.

Каждая семья, даже если она мало чем может поделиться, старается выделить средства и помочь ближним, угощают соседей и накрывают на стол. Принято делить барана на три части: одна часть остается в семье, другая идет на стол, а третья — раздается тем, кто нуждается. Сабина Умарова эксперт по исламу

Праздничная атмосфера сохраняется несколько дней: где-то три, а в некоторых странах — до двух недель. Люди продолжают навещать друг друга, устраивать застолья, обмениваться угощениями. В ряде регионов дети получают подарки, а взрослые дарят друг другу символические сувениры.

Что нужно и можно делать в Курбан-байрам

Ритуальное омовение (гусуль): это помогает очиститься как физически, так и духовно перед началом праздника.

Посещение мечети и совершение намаза: участие в утренней молитве в мечети укрепляет чувство общности и духовности.

Жертвоприношение (курбан): принесение в жертву здорового барана или другого дозволенного животного, которого затем разделывают для приготовления пищи.

Приготовление блюд из мяса жертвенного животного: готовка блюд и их раздача между членами семьи, друзьями и, особенно, между нуждающимися.

Прием гостей и угощение их сладостями и выпечкой: проявление гостеприимства и доброты к окружающим.

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Что нельзя делать в Курбан-байрам

Носить грязную или неопрятную одежду: в день праздника следует одеться чисто и аккуратно в знак уважения к событию и окружающим.

Заниматься тяжелым трудом: время праздника — это время для духовных практик и общения, а не тяжелой работы.

Держать обиду, ругаться или сквернословить: Курбан-байрам — праздник прощения и очищения сердца от гнева.

Скупиться на милостыню и помощь нуждающимся: щедрость и готовность отдать что-то другим — важная часть празднования.

Как отмечают Курбан-байрам в России и в мире

Россия

В России Курбан-байрам широко празднуется в регионах с преимущественно мусульманским населением — в Татарстане, Башкортостане, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Крыму. Утром верующие собираются в мечетях на праздничный намаз, после чего следуют обряды жертвоприношения. В некоторых городах действуют специальные площадки, где проводят обряды по всем санитарным и халяльным стандартам. За процессом следят сотрудники Роспотребнадзора, ветеринарных служб и имамы. Однако большинство жители мегаполисов сегодня не участвуют ритуале жертвоприношения напрямую — они оформляют все онлайн, переводят оплату за жертвенное животное, а мясо передают в приюты, детские дома и нуждающимся.

Турция

В Турции Курбан-байрам — один из самых значимых и популярных праздников. Обычно торжества длятся четыре дня, на протяжении которых люди собираются вместе, обмениваются подарками, устраивают застолья и посещают родственников. Это время духовности и общения.

Казахстан

Курбан-байрам в Казахстане сопровождается традиционным жертвоприношением. Праздник является символом благодарности за благословение и напоминанием о подвиге пророка Ибрагима. Неотъемлемая его часть — благотворительность, подчеркивающая важность помощи нуждающимся.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии, где Курбан-байрам тесно связан с хаджем, верующие совершают обряды вокруг Каабы и посещают мост Джамарат — место, где, по преданию, пророк Ибрагим бросал камни в дьявола.