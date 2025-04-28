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Радоница в 2025 году: какого числа ее отмечают, традиции дня поминовения усопших

Как правильно провести Радоницу, что можно и нельзя делать в этот день
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fortton/Shutterstock/FOTODOM
Радоница — особый день в православном календаре, когда верующие поминают своих родных и близких, чтобы разделить с ними радость Воскресения Христова. На Радоницу грусть о потере родных людей встречается со светлой надеждой на вечную жизнь и верой в воскресение. Об истории и традициях праздника, объединяющего живых и ушедших, и о том, что можно и что нельзя делать на Радоницу — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Радоницу Суть праздника Радоница Как провести Радоницу Что нельзя делать на Радоницу

Когда отмечают Радоницу

Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов, Радоница — это первый день после праздника Пасхи, в который разрешено сугубое (особое) поминовение усопших. Она отмечается во вторник после Фомина воскресенья.

«Дело в том, что в пасхальную Светлую седмицу — первую неделю после Воскресения Христова — издавна отменялись все литии (особый род моления об усопших православных христианах. — «Газета.Ru»). Это был очень радостный период, и поэтому все заупокойные богослужения отменялись», — пояснил священник.

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SHEE HENG CHONG/Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы православные христиане смогли разделить с усопшими духовное торжество Воскресения Господня, во вторник второй пасхальной седмицы Церковь установила специальный праздник — Радоницу. В этот день в храмах начинают служить заупокойные литии.

Хотя на государственном уровне Радоница — обычный рабочий день, некоторые регионы Российской Федерации сделали его официальным выходным. Например, Саратовская и Иркутская области. Это позволяет верующим без лишней суеты побывать в этот день в храмах, отстоять литургию и панихиду, а всем желающим посетить на кладбищах могилы родных и близких людей.

Суть праздника Радоница

Православные христиане верят, что смерть — это не конец, а лишь переход в иную, вечную жизнь. Радоница дает возможность укрепить эту веру и почтить память тех, кто уже обрел покой. В основе праздника — продолжение пасхального ликования, разделенное с усопшими близкими.

«У христиан есть такое представление, что когда мы молимся за усопших, их души от этого становятся радостными. Если они в Царстве Божьем, то их радость увеличивается, и они начинают за нас молиться. А если они находятся, к сожалению, в месте печали, то для них наша молитва служит утешением и дает облегчение», — рассказал Николай Конюхов.

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Егор Еремов/РИА Новости

Как провести Радоницу

По традиции, православные христиане на Радоницу:

  • ходят в храмы, чтобы принять участие в литургиях и панихидах по усопшим;
  • молятся об усопших дома и на кладбище;
  • устраивают поминальные трапезы.

«В день Радоницы правильно было бы всем объединиться — и живым, и мертвым — вокруг Господа нашего Иисуса Христа. У нас есть уникальная возможность духовно соединиться с усопшими родными через причастие», — рассказал Николай Конюхов.

Священник рекомендует с утра обязательно съездить в храм, помолиться и причаститься. А уже после этого ехать на кладбище — привести в порядок могилу, совершить дела милосердия — все это будет для покойников большой радостью.

Что касается популярной традиции употребления пищи на могилах умерших родных, в ней есть языческие отголоски. Для церкви это чуждый обычай, как и традиция оставлять на могилах куличи и прочие «угощения» для умерших.

Тем не менее, традиция приносить продукты на кладбище — отнюдь не плохая, отметил священник. С давних времен она была актом милосердия. Люди отдавали угощения тем, кто всегда был на погостах — нищим, калекам, бездомным — и просили помянуть их родственников.

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makalex69/Shutterstock/FOTODOM

Самое главное — не устраивать на могилах шумных посиделок со спиртными напитками. На кладбище важно соблюдать тишину и порядок, проявлять уважение к памяти ушедших. Лучше всего провести время в тихой беседе, вспоминая добрые дела и качества усопших.

Что нельзя делать на Радоницу

  • Устраивать шумные застолья и употреблять спиртные напитки на кладбище.
  • Сквернословить и проявлять неуважение к памяти ушедших.
  • Плакать и предаваться чрезмерной скорби.
  • Работать на земле (считается, что земля должна отдохнуть).
  • Вспоминать об усопших только плохое.
  • Венчаться или жениться.
  • Игнорировать Радоницу и не вспоминать об умерших.

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