Куда поехать на Новый год — 2026 недорого: 10 направлений по России и миру

Этой зимой россиян ждут особенно долгие новогодние каникулы — целых 12 дней. Провести их хочется по-особенному, а долгие выходные дают возможность гибко спланировать поездку и устроить путешествие хоть в соседний город, хоть за границу. Вопрос лишь в цене, но и тут можно подобрать относительно бюджетные варианты. Куда можно отправиться на новогодние праздники, чтобы не разориться и при этом отлично провести время — в материале «Газеты.Ru».

Куда едут туристы на Новый год

Российские туристы активно бронируют туры на новогодние праздники. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 81%, рассказали «Газете.Ru» в компании Fun&Sun.

«В этом году на новогодние даты лидируют пляжные направления: ОАЭ, Таиланд и Египет, которые сохраняют популярность благодаря стабильной полетной программе и широкому выбору отелей. Среди других популярных направлений — Шри-Ланка и Вьетнам, а на внутреннем рынке — Сочи, Красная Поляна и Абхазия», — рассказали в Fun&Sun.

При этом многие ищут не только экзотику, но и варианты с оптимальным соотношением цена — качество. Часто туристы комбинируют направления. Например, многие прилетают в аэропорт Адлера, а затем отправляются на бюджетные курорты Абхазии.

Эксперты компании TEZ TOUR в эти новогодние праздники советуют обратить внимание на Грузию и Турцию. Последняя дает возможность насладиться мягкой зимой на побережье Средиземного моря.

«Гости выбирают это направление за уникальное сочетание all Inclusive — отелей, подогреваемых бассейнов, насыщенной экскурсионной программы и радушия местных жителей. Большой популярностью пользуются и зимние туры в Грузию: страна встретит гостей по-семейному тепло. Это направление выбирают ценители аутентичной культуры, гастрономических открытий и уютной атмосферы старых улиц Тбилиси», — пояснили в TEZ TOUR.

Как сэкономить на новогоднем отдыхе:

бронировать заранее: чем ближе к праздникам, тем выше цены;



выбирать вылет после наступления Нового года, туры могут быть дешевле примерно на 15%;



рассматривать отели с завтраками вместо all inclusive;



сравнивать разные аэропорты и даты — разница может быть в десятки тысяч рублей.

Топ бюджетных направлений для новогоднего отдыха за рубежом

Египет

Каждый год Египет входит в топ самых доступных зарубежных направлений. И грядущие новогодние каникулы — не исключение.

«Неделя отдыха в Египте в отеле 5* с системой «все включено» обойдется от 183 тыс. рублей за двоих. Даже в Новый год здесь комфортная погода для прогулок и СПА-отдыха, а море — теплое для купания», — рассказали в компании Fun&Sun.

В январе температура воздуха в Египте колеблется от +20°C до +25°C в тени. Мягкая, нежаркая погода дает туристам возможность почувствовать себя настоящими исследователями. Зима — идеальное время для посещения пирамид Гизы, Долины Царей, Карнакского и Луксорского храмов, а также других достопримечательностей.

В это время года здесь властвуют сильные ветры, однако купанию в Красном море это не мешает: температура воды прогревается до 28°C. Можно попробовать разные варианты дайвинга — прибрежный формат и погружение в глубины моря с корабля.

Варианты новогоднего отдыха в Египте и цены:

пятизвездочный отель Stella Gardens Resort & Spa Makadi Hurghada на курорте Макади-Бэй с 29 декабря 2025 года на 7 ночей, по системе «Все включено», на двоих — от 183 тыс. рублей с перелетом из Москвы;



пятизвездочный отель FUN&SUN FAMILY Sultan Gardens на курорте Шарм-эль-Шейх с 29 декабря 2025 года на 6 ночей, по системе «Ультра все включено», на двоих — 252 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Каир, Египет AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Турция

Еще один лидер новогодних каникул у россиян — Турция. В отличие от многих европейских стран, в Турции зимний климат относительно мягкий. В прибрежных районах температура редко опускается ниже +10°C, а иногда достигает +20°C. Это позволяет максимально наслаждаться прогулками и экскурсиями.

Знакомство с архитектурными жемчужинами страны стоит начать со Стамбула. Именно здесь расположен символ «золотого века» Византии — храм святой Софии, а ныне мечеть Айя-София. Из других интересных мест — источники Памуккале с живописными белоснежными террасами, руины античного города Иераполиса, розовое озеро Туз близ Анкары и термальные курорты в Бурсе.

Варианты новогоднего отдыха в Турции и цены:

пятизвездочный отель First Class Hotel в Махмутларе, Алания с 30 декабря 2025 года на 7 ночей, с завтраками, на двоих — от 152 тыс. рублей с перелетом из Москвы;



пятизвездочный отель Rixos Pera Istanbul 5* в Стамбуле с 29 декабря 2025 года на 5 ночей, без питания, на двоих — 220 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Стамбул, Турция AxelRudi/Shutterstock/FOTODOM

Киргизия

Зима в Киргизии мягкая, с комфортной температурой от +2°C до -11°C. В районе знаменитого озера Иссык-Куль температура в январе держится около -5°C, однако и в холодное время года эта природная достопримечательность притягивает не меньше туристов, чем летом. Сюда едут за невероятной атмосферой, мягким, почти средиземноморским климатом и очарованием снежных гор Тянь-Шаня.

Отличные локации для знакомства с природой страны — горный парк Ала-Ача, священная гора Сулайман-Тоо, ущелья Алтын Арашан и Каракол. В этих краях можно найти целебные минеральные источники, девственные леса и невероятные виды для фотосессий.

Варианты новогоднего отдыха в Киргизии и цены:

трехзвездочный отель Bishkek boutique hotel в Бишкеке с 29 декабря 2025 года на 6 ночей, с завтраками, на двоих — от 109 тыс. рублей с перелетом из Москвы;



Трехзвездочный отель Madanur Hotel в Караколе с 29 декабря 2025 года на 6 ночей, с завтраками, на двоих — от 114 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Каракол, Кыргызстан Jesse33/Shutterstock/FOTODOM

Узбекистан

Новогодняя поездка в Узбекистан — отличная возможность побывать в зимней восточной сказке в окружении старинных минаретов, крепостей и мечетей. Сердце древнего Шелкового пути хранит множество секретов.

В отличие от жаркого лета зимой в этой стране нет толп туристов, поэтому поездки получаются более камерными и комфортными. Обязательны для посещения — многогранный в архитектурном плане Ташкент, где представлены уникальные памятники времен зороастризма, средневековый город Бухара, роскошный Самарканд.

В Узбекистане туристов ждут не только архитектурные красоты, но и праздник желудка: множество сортов плова, сочные манты, ароматные лепешки, самса и другие чудеса гастрономии.

Едут в эту страну и любители горнолыжного спорта. Наибольшей популярностью у туристов пользуются два курорта: Чимган и Бельдерсай. Первый известен легкими трассами, второй подойдет для опытных лыжников и любителей экстрима.

Варианты новогоднего отдыха в Узбекистане и цены:

экскурсионный тур по Узбекистану «Новый год в восточной сказке» с 29 декабря 2025 года на 5 ночей. Туристы посетят Ташкент, Самарканд, Бухару. Проживание в трехзвездочном отеле с питанием, цена на двоих — 224 тыс. рублей с перелетом из Москвы;



экскурсионный тур по Узбекистану «Рождество в Узбекистане» с 2 января 2026 года на 5 ночей. Туристы посетят Бухару, Самарканд, Ташкент. Проживание в трехзвездочном отеле с питанием, цена на двоих — от 165 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Ташкент, Узбекистан Marina Rich/Shutterstock/FOTODOM

Грузия

Еще одно бюджетное направление, которое выгодно посещать именно зимой. В холодное время года цены здесь падают, поэтому Новый год — отличный повод — изучить Тбилиси, полюбоваться горными пейзажами и насладиться вкусной и щедрой местной кухней.

Любителям моря и пальм стоит посетить Батуми: здесь можно встретить Новый год в комфортной плюсовой температуре. А вот курорт Гудаури подойдет любителям лыжного спорта — здесь в январе значительно холоднее и, как правило, много снега. В Тбилиси можно посетить рождественский базар на площади Орбелиани и полюбоваться фейерверками со стен крепости Нарикала.

В новогодние праздники в Грузии очень тепло и атмосферно. Будьте готовы к изобилию угощений, танцев и впечатлений. По традиции в ночь на 31 декабря на площади Республики проходит праздничный концерт.

Варианты новогоднего отдыха в Грузии и цены:

новогодний групповой эконом-тур в Тбилиси с 29 декабря 2025 года на 4 ночи, с завтраками, на двоих — 171 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Батуми, Грузия STUDIO MELANGE/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия

На Новый год Белоруссия радует гостей отсутствием суровых морозов, душевной гостеприимностью и вкуснейшей кухней. Это отличный вариант бюджетного отдыха с полным комплектом новогодних впечатлений.

Особым очарованием окружен зимой дворцово-парковый ансамбль в Несвиже — некогда знаменитый оборонительный бастион XVIII века. Притягивает туристов важнейший природный символ страны — Беловежская пуща. Туристам всех возрастов стоит заглянуть в поместье белорусского Деда Мороза. Невероятные впечатления подарит зимнее знакомство с архитектурными памятниками: Мирским замком, Свято-Симеоновским собором, Фарным костелом. Новогодние праздники — отличная возможность познакомиться с достопримечательностями Минска, Бреста, Гродно, Витебска и других городов.

Варианты новогоднего отдыха в Белоруссии и цены:

пятизвездочный отель The Basilian Minsk, Curio Collection by Hilton в Минске с 29 декабря 2025 года на 5 ночей, без питания, на двоих — 116 тыс. рублей с перелетом из Москвы;



санаторий «Буг» в Жабинке с 5 января 2026 года на 5 ночей, по системе «полный пансион», на двоих — 48 тыс. рублей с перелетом из Москвы;



санаторий «Нарочанка» в курортном поселке Нарочь с 5 января 2026 года на 5 ночей, по системе «полный пансион», на двоих — 97 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

Топ бюджетных направлений для новогоднего отдыха в России

На внутренних направлениях, по данным Fun&Sun, в этом году наибольший спрос на Сочи, Красную Поляну, Шерегеш и Великий Устюг.

close Минск, Беларусь Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Сочи

Сочи на Новый год — это максимум возможностей активного отдыха. Горнолыжный спорт, походы, прогулки по набережной, обилие солнца и полупустые парки — отличный вариант для перезагрузки. А еще это возможность немного отдохнуть от морозов, понежиться на солнышке, надышаться морским воздухом и сделать эффектные фото среди пальм.

Радует Сочи зимой и культурной программой: здесь можно сходить в российский диснейленд «Сочи Парк», погулять в парках «Дендрарий» и «Ривьера», попробовать местную кухню на ферме «Экзархо» и встретить Новый год под бой курантов на яхте в открытом море. На каникулах сочинские рестораны радуют гостей особым меню и насыщенной программой.

Варианты новогоднего отдыха в Сочи и цены:

«Отель 28» на Красной Поляне с 27 декабря 2025 года на 7 ночей, без питания, на двоих — от 96 тыс. рублей с перелетом из Москвы;



Прибрежный кластер, четырехзвездочный отель City Park Hotel Sochi с 27 декабря 2025 года на 7 ночей, с завтраками, на двоих — от 119 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Irina Kononova/Shutterstock/FOTODOM

Шерегеш

Горнолыжный курорт Шерегеш расположен в Кемеровской области. Он славится отличным качеством снега, притягивающим лыжников и сноубордистов. А еще здесь роскошные пейзажи для фотосессий и целебный горный воздух.

Знаменитый курорт Сибири порадует гостей удивительными локациями. Здесь можно оседлать снегоходы и отправиться на экскурсию к Поклонному кресту на горе Курган, изучить Шорский национальный парк и Азасскую пещеру. Идеальный вариант полюбоваться панорамой курорта — заказать вертолетную экскурсию. А еще Шерегеш славится прекрасными банями на душистых травах и вкусной, сибирской кухней. Сюда едут не только за снежным экстримом, но и душевной и телесной перезагрузкой.

Варианты новогоднего отдыха в Шерегеше и цены:

отель FUN&SUN SKI с 27 декабря 2025 года на 8 ночей, без питания, на двоих — от 121 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Кавказские Минеральные Воды

Новогодний отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод — это хороший вариант для тех, кто заботится о своем здоровье. Путешественников ждет целебная вода, купание в термальных источниках, интересные экскурсии и прекрасная кухня.

Этот курорт славится своими живописными терренкурами — оздоровительными маршрутами по живописным местам. Это отличная возможность не просто насладиться пейзажами, но и потренировать сердце, мышцы и легкие. Именно на Кавказских Минеральных Водах свое здоровье поправляли Пушкин, Лермонтов и Толстой.

Среди необычных достопримечательностей курорта — храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках, который прозвали Рио-де-Кавказ. Здесь стоит самая высокая в России статуя Христа, чем-то напоминающая знаменитую статую в Рио-де-Жанейро. В этом же городе стоит посетить питьевую галерею «Пятитысячник» — крупнейшую в Европе.

Варианты новогоднего отдыха в регионе Кавказские Минводы и цены:

санаторий «Виктория» в Ессентуках с 28 декабря 2025 года на 7 ночей, по системе «полный пансион + оздоровительная путевка», на двоих — от 103 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close Ессентуки Soozarko/Shutterstock/FOTODOM

Великий Устюг

Великий Устюг не нуждается в представлении. Это идеальный вариант для тех, кто хочет проникнуться атмосферой новогоднего волшебства. Вотчина Деда Мороза предлагает гостям экскурсии, интерактивные развлечения, вкусную кухню и изобилие сувениров.

В XVI веке этот город был одним из крупнейших центров русского купечества: здесь торговали пушниной. Сегодня здесь действует множество старинных храмов — Успенский собор, один из первых каменных на Руси, Алексеевская церковь, собор Прокопия Устюжского и другие.

Обязательны для посещения — живописная набережная реки Сухоны; камень, исполняющий желания; музей этнографии и музей новогодней игрушки.

Варианты новогоднего отдыха в Великом Устюге и цены:

экскурсионный тур «Рождественская сказка» с проживанием в отеле «Сухона» с 4 января 2026 года на 4 ночи, с комплексным питанием, на двоих — от 123 тыс. рублей с железнодорожным проездом из Москвы;



экскурсионный тур «Зимняя сказка» с 5 января 2026 года на 2 ночи, с комплексным питанием, на одного — от 60 тыс. рублей с железнодорожным проездом из Москвы.

close Osiev/Shutterstock/FOTODOM

Калининград

Царство янтаря, суровая красота Балтийского побережья, дыхание свежего ветра и совершенно особая аура старинного города — все это и многое другое предлагает гостям Калининград в новогодние праздники. Если вы еще не знакомы с этим городом, зимние каникулы — отличный вариант, чтобы составить первое впечатление и влюбиться навсегда.

Среди главных архитектурных достопримечательностей — остров Канта с роскошным Кафедральным собором, торгово-ремесленный квартал Рыбная деревня, некогда элитный район города Амалиенау. Обязательно загляните в Музей янтаря: столько солнечного камня разных форм и размеров вы не встретите больше нигде в мире.

В новогодние праздники в Калининграде проходит множество ярмарок и фестивалей: здесь можно попробовать традиционные русские блюда и увезти домой необычные сувениры.

Варианты новогоднего отдыха в Калининграде и цены:

экскурсионный тур «Новый год на западе России» с 30 декабря 2025 года, в трехзвездочном отеле «Турист», без питания, на двоих — от 117 тыс. рублей с перелетом из Москвы.

close SeagullNady/Shutterstock/FOTODOM

Байкал

Новый год на Байкале — это хрустальный лед, ослепительное солнце и невероятные, фантастические пейзажи. Такая поездка — отличный повод впервые встать на коньки или прокачать свой талант конькобежца, познакомиться с маралами и сделать тысячи умопомрачительных снимков.

Туристы, мечтающие увидеть настоящий Байкал, едут на остров Ольхон: именно там в стародавние времена творили волшебство шаманы. Считается, что в этом месте до сих пор живет дух этого прекрасного озера. А еще на Байкале можно взять экскурсию на судне на воздушной подушке и отправиться полюбоваться на скалу с необычным названием Буддийская ступа просветления. Считается, что если обойти вокруг нее 107 раз, заветное желание обязательно сбудется.

Варианты новогоднего отдыха на Байкале и цены:

экскурсионный тур «Новый год: зимняя сказка Ольхона» с 29 декабря 2025 года на 3 ночи, с комплексным питанием, на двоих — от 161 тыс. рублей с перелетом из Москвы.