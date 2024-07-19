Как рассчитать отпускные правильно: полная инструкция с примерами

Планируете отпуск? Важная часть подготовки — расчет отпускных. По закону работодатель должен вам их выплатить не позднее трех календарных дней до начала отдыха. Как рассчитать отпускные, что влияет на их сумму и когда выгоднее всего брать отпуск, разобралась «Газета.Ru».

Отпуск и отпускные: что нужно знать

Каждому сотруднику, официально оформленному в штате компании по трудовому договору, положен ежегодный оплачиваемый отпуск. На это не влияет характер работы — основная или совместительство, полный или неполный рабочий день.

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска — 28 календарных дней, но некоторым категориям работников положен удлиненный основной отпуск. Например, сотрудникам, моложе 18 лет, работающим инвалидам, педагогическим, научным работникам, людям, занятым на вредном производстве и т.д. Некоторые работники имеют право на дополнительный отпуск – например, те, кто трудится по ненормированному графику или работает на Крайнем Севере.

Если вы устроились на новую работу, то по закону право на отпуск у вас появится не раньше, чем через шесть месяцев непрерывной работы. Но по договоренности отпуск может быть предоставлен и раньше этого срока.

Перед уходом в отпуск работник получает отпускные. Многие ошибочно приравнивают их размер к средней заработной плате. Но сумма, как правило, незначительно отличается от нее, потому что принцип расчета этой денежной выплаты иной. Если зарплата начисляется за отработанные дни, то отпускные — за календарные.

«В расчет отпускных входит среднедневной заработок, умноженный на количество дней отпуска. Расчет осуществляет бухгалтерия. Но общие принципы этого процесса важно понимать каждому сотруднику», — рассказала «Газете.Ru» HR-директор Янина Мищерская.

close 100% TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Правовая база для расчета отпускных

Право на отпуск закреплено в Трудовом кодексе РФ, а порядок расчета средней заработной платы для исчисления отпускных — в постановлении правительства:



Согласно постановлению правительства, не все виды дохода работника учитываются при расчете среднего заработка.

Какие виды поступлений берутся в расчет:



зарплата по тарифам и окладам за отработанное время;



зарплата за сдельную работу;



процент от выручки или комиссионное вознаграждение;



зарплата в неденежной форме;



надбавки;



гонорары, авторские вознаграждения;



выплаты, связанные с условиями труда;



премии и вознаграждения (не все и не за весь период расчета);



другие виды выплат, применяемые у данного работодателя.

Не учитываются социальные выплаты и поступления, не имеющие отношения к оплате труда. А именно:



материальная помощь;



оплата питания, проезда, обучения;



оплата коммунальных услуг;



оплата отдыха;



выплаты по больничному листу;



командировочные;



иные подобные выплаты.

Чтобы рассчитать отпускные, нужно знать средний дневной заработок. Его считают за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднее количество дней в месяце без учета федеральных праздников — а это 14 нерабочих дней в год). Затем для расчета отпускных полученный результат умножаем на количество дней отпуска.

Казалось бы, все ясно. Но при расчете среднего заработка нужно учесть множество нюансов. Пойдем от простого к сложному.

close 100% Viktorya Telminova/Shutterstock/FOTODOM

Расчет отпускных: простая формула

Приблизительную сумму отпускных легко прикинуть, если размер вашего заработка не менялся последние 12 месяцев, вы не были на больничном, не получали премий, не брали дни за свой счет, не ездили в командировки, не прогуливали работу. Просто трудились все 12 месяцев без пропуска рабочих дней при одной и той же заработной плате.

Среднюю заработную плату делим на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) и умножаем на количество дней отпуска.

Пример 1 Ваша средняя зарплата 82 тыс. руб. На протяжении последних месяцев вы получали одну и ту же сумму. Вы планируете отпуск на 14 дней – с 5 по 18 августа.



82000 : 29,3 х 14 = 39 180,89 руб.

В реальности расчет значительно сложнее.

Шаг 1. Определяем период для расчета отпускных

Средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется за последние 12 календарных месяцев, если вы работаете в организации больше года, и фактически отработанный период — если меньше. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число месяца включительно (в феврале — по 28-е или 29-е число включительно).

Пример 2 Вы работаете в организации больше года и планируете пойти в отпуск с 5 по 18 августа 2024 года. Период для расчета среднего заработка у вас — с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.



Пример 3 Вы работаете в организации с 10 января 2024 года и планируете пойти в отпуск с 5 по 18 августа 2024 года. Тогда расчетный период у вас — с 10 января по 31 июля 2024 года.

Из расчетного периода исключается время, когда сотрудник не работал в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске по уходу за ребенком, простоем и т.д. Суммы, начисленные за эти периоды, не включаются в расчет отпускных.

Пример 4 Вы работаете в организации больше года и планируете пойти в отпуск с 5 по 18 августа 2024 года. С 18 по 22 марта 2024 года были на больничном. Из расчетного периода нужно исключить 5 дней, а при расчете отпускных не учитывать выплаты по больничному за этот период.



Если весь расчетный период работник фактически не работал, например, находился в отпуске по уходу за ребенком, то для расчета среднего заработка берутся 12 месяцев, предшествовавших этому периоду.

Шаг 2. Определяем количество отработанных дней

При расчете среднего заработка учитываются отработанные дни, а также выходные, праздники и дни, которые вы брали за свой счет (но не более 14 дней за 12 месяцев). Не берутся в расчет дни, когда вы были на больничном, в ежегодном оплачиваемом отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, простои, прогулы.

Если вы стабильно и без пропусков работали последние 12 месяцев, то количество отработанных дней рассчитываем следующим образом:

12 х 29,3 (среднее количество дней в месяце)

В остальных случаях расчетный период делится на месяцы, которые вы отработали полностью, и месяцы, когда вы трудились с пропусками. Рассчитываем отработанные дни по формуле:

Количество полных месяцев х 29,3 + количество отработанных дней в остальные месяцы.

В свою очередь количество отработанных дней в неполном месяце считается следующим образом:

(количество дней в месяце — количество неотработанных дней) / количество дней в месяце х 29,3

Пример 5 Вы работаете в организации больше года и планируете пойти в отпуск с 5 по 18 августа 2024 года. С 18 по 22 марта были на больничном. Сколько отработанных дней войдет в расчет отпускных?



11 месяцев вы отработали полностью. Это 11 х 29,3 дня = 322 дня.



Один месяц вы работали неполностью. Считаем отработанные дни:



(31 день – 5 дней) : 31 день х 29,3 = 24 дня.



Итого получаем 322 + 24 = 346 дней.

Шаг 3. Считаем среднедневной заработок

Чтобы рассчитать среднедневной заработок, необходимо совокупный доход за расчетный период поделить на количество отработанных дней.

Не забываем, что в совокупный доход не входят выплаты по больничному листу, материальная помощь и т.д.

Пример 6 Вы работаете в организации больше года и планируете пойти в отпуск с 5 по 18 августа 2024 года. Ежемесячно вы получаете 82 тыс. руб. С 18 по 22 марта были на больничном. За март вы получили заработную плату 65,6 тыс. руб. за фактически отработанные дни, плюс 13,4 тыс. руб. – за больничный. В ноябре 2023 года у вас была разовая премия 8 тыс. руб. Какой у вас среднедневной заработок?



Мы уже вычислили количество отработанных дней в расчетный период – 346.



Доход составил 82 тыс. руб. х 11 + 65,6 тыс. руб. (за март) + 8 тыс. руб. (премия) = 975,6 тыс. руб.



Среднедневной заработок составляет:



975,6 тыс. руб. : 346 дней = 2819,65 руб.

Шаг 4. Рассчитываем сумму отпускных

Для окончательного расчета отпускных умножаем среднедневную заработную плату на количество дней отпуска.

2819,65 х 14 = 39 475,1 руб.

С отпускных, как и с заработной платы, уплачивается НДФЛ 13%.

Если вам затруднительно делать расчет, можете воспользоваться калькулятором отпускных. Например, здесь.

close 100% Shutterstock

Что еще нужно учесть при расчете отпускных

За каждый отработанный месяц сотрудникам начисляется 2,33 дня отпуска, исходя из положенных 28 календарных дней в год.

Пример 7 Сотрудник проработал в компании семь месяцев — с апреля по октябрь. Он решил взять отпуск с 10 октября. Сколько дней ему положено?



Получаем: 2,33 х 6 = 13,98 дня. Отпуск равен 13 дням. По соглашению с работодателем отпуск может быть предоставлен авансом и составить, например, 14 дней.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

В компаниях составляют график отпусков. Согласно ТК РФ, он утверждается не позднее, чем за две недели до начала календарного года. Время ухода в отпуск может быть изменено с согласия работника и работодателя.

Выгодно ли присоединять отпуск к праздникам

Если отпуск предоставляется в календарных днях, то нерабочие праздничные дни в отпускной период в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). При этом не имеет значения, на какой день отпуска — первый или последующий — выпадет нерабочий праздничный день.

То есть если вы берете отпуск на 14 дней с 1 марта, то окончание отпуска у вас будет не 14-го, а 15 марта, так как 8 марта – нерабочий праздничный день. Оплачен этот день вам не будет.

Стоит избегать планирования отпуска на официальные праздники, потому что это невыгодно. Хотя такие дни увеличивают продолжительность вашего отдыха, они не учитываются в качестве дней отпуска, следовательно, не оплачиваются. Если вы возьмете отпуск в январе, то потеряете от 10 до 20% дохода из-за праздничных дней. Янина Мищерская HR-директор

Когда брать отпуск, чтобы получить больше отпускных

Если ваша цель — максимальная выплата, лучше всего планировать отпуск на месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2024 году это июль, август и октябрь.

Есть и другие хитрости, позволяющие увеличить размер отпускных. Если вы знаете, что в конце квартала будет премия, выгоднее пойти в отпуск после ее получения, так как это увеличит ваш средний заработок.

Таким же образом нужно действовать в случае ожидаемого повышения заработной платы, если речь идет о массовой индексации – всем работникам компании, филиала или структурного подразделения. Тогда для расчета среднего заработка будет проиндексирована заработная плата и за предыдущий период. Поэтому выгоднее дождаться повышения – отпускные будут больше.

Если речь идет о повышении зарплаты персонально вам, то чем больше месяцев пройдет с этого момента до вашего отпуска, тем выше будет сумма отпускных. В этом случае выгоднее с отпуском подождать подольше.