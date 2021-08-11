Ученые нашли причину смертельного осложнения COVID-19

Причину детского многосистемного воспалительного синдрома, опасного осложнения COVID-19, нашли исследователи из медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

Детский многосистемный воспалительный синдром (MIS-C) — это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и отказ органов, способный привести к смерти. В отдельных случаях синдром поражает и взрослых. Обычно он возникает спустя несколько недель после COVID-19.

Предполагалось, что MIS-C связан с нарушением работы иммунитета, но точные причины его развития были неясны.

Авторы работы собрали образцы крови у восьми детей с MIS-C, семи — с различными хроническими заболеваниями и COVID-19, и четырех здоровых. У всех детей с MIS-C исследователи выявили сбои в работе иммунитета, которых не наблюдалось у остальных. В частности, у детей с MIS-C снижалось число здоровых T-клеток и NK-клеток, задача которых — уничтожать инфицированные клетки.

Также исследователи выделили девять генов, изменение активности которых играло основную роль в обнаруженных нарушениях.

Ученые рассчитывают, что эта информация позволит бороться с MIS-C — возможно, если увеличить численность необходимых для борьбы с инфекцией клеток, удастся улучшить самочувствие пациентов.