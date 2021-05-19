Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу

Госдума в рамках пленарного заседания денонсировала Договор по открытому небу (ДОН), сообщает РИА «Новости».

Решение было принято депутатами единогласно.

Россия официально выйдет из ДОН к декабрю текущего года в случае полного завершения страной предусмотренной законодательством правовой процедуры по денонсации документа.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации собирается рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу (ДОН) 2 июня.

До этого официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не приняли решения по вопросу своего возвращения или невозвращения в ДОН. По его словам, в настоящее время ведется «активное изучение» связанных с этим вопросов.

11 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора.