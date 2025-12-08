В Кремле высказались об острых вопросах для прямой линии с Путиным

Самые острые вопросы, поступающие на прямую линию президента России Владимира Путина, передаются соответствующим ведомствам для оперативной реакции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как и в прошлом году, мы наиболее остро поставленные вопросы (на прямую линию — «Газета.Ru») передаем непосредственно в министерства», — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля привел в пример Минздрав, который, по его словам, принимает меры оперативно, «прямо за часы».

По данным телеканала «Россия 24», количество обращений, поступивших от россиян за три дня на прямую линию с президентом РФ, составило 314 тыс.

Больше всего вопросов задают женщины — 67% против 33%. При этом самыми активными стали граждане 36-55 лет и старше 55 лет.

Сбор вопросов, которые хотят задать президенту граждане, начался 4 декабря, обращения можно отправлять вплоть до 19 декабря, когда состоится традиционная прямая линия. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в 12:00 по московскому времени.

Ранее Путин грамотно «обошел» неудобный вопрос индийской журналистки в преддверии своего визита в Индию.