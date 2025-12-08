Песков отметил большой интерес россиян к прямой линии Путина

Песков: интерес к прямой линии Путина большой, но мы не гонимся за рекордами

Кремль не гонится за рекордными показателями большой пресс-конференции и прямой линии, несмотря на значительный интерес к мероприятию. Об этом рассказал в беседе с журналистом ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы увеличили наш инструментарий для обработки вопросов, это позволяет нам практически ежедневно обрабатывать весь массив, который поступает», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков сообщил, что все острые вопросы для прямой линии с Путиным передаются соответствующим ведомствам для оперативной реакции.

Как отмечается, в этом году количество обращений, поступивших от россиян на прямую линию с президентом Путиным, превысило 314 тыс.

Наибольшее количество вопросов задают женщины — 67% против 33%. Самыми активными участниками оказались граждане в возрасте 36-55 лет и старше 55 лет.

Сбор вопросов к президенту начался 4 декабря и продлится до 19 декабря, дня проведения традиционной прямой линии. Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 12:00 по московскому времени.

Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, отправив СМС и ММС на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40 и через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы также принимают через официальные группы программы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

Ранее Путин «обошел» неудобный вопрос индийской журналистки.