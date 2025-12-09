На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались об использовании ИИ на прямой линии Путина

Песков: ИИ лишь помогает обрабатывать запросы на прямой линии Путина
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Технологии искусственного интеллекта лишь помогают обрабатывать запросы на прямой линии, однако его наработки тщательно контролируются людьми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, нейросеть GigaChat обрабатывает массивы информации и является помощником. Представитель Кремля подтвердил, что при подготовке прямой линии используются материалы ИИ, однако риски ошибок специалисты пытаются минимизировать.

Песков добавил, что подготовка к прямой линии «идет очень активно». Он отметил, что динамика поступления вопросов президенту очень высокая.

9 декабря телеканал «Россия 24» сообщил, что на прямую линию российского лидера поступило более 550 тысяч обращений граждан.

По словам журналистов, самым популярным способом задать вопрос главе государства остается телефонный звонок.

Сбор вопросов к президенту начался 4 декабря и продлится до 19 декабря, дня проведения традиционной прямой линии. Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 12:00 по московскому времени.

Ранее в Кремле оценили слова Мерца о планах Путина «восстановить СССР».

