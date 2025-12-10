На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о вопросах на тему СВО, поступающих на Прямую линию

Песков: на Прямую линию президента поступает массив вопросов про СВО
Roman Naumov/Global Look Press

На Прямую линию президента России Владимира Путина поступают вопросы про СВО. В Кремле анализируют весь массив, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очень примечательная ситуация, анализируем весь массив. Гораздо меньше проблем у ветеранов СВО, они есть, но разовые. В теме соцобеспечения ушла из первой тройки. Как раз устранение отдельных проблем осуществляется благодаря Прямой линии», — сказал он.

Песков добавил, что подготовка к прямой линии «идет очень активно». Он отметил, что динамика поступления вопросов президенту очень высокая.

9 декабря телеканал «Россия 24» сообщил, что на прямую линию российского лидера поступило более 550 тысяч обращений граждан.

По словам журналистов, самым популярным способом задать вопрос главе государства остается телефонный звонок.

Сбор вопросов к президенту начался 4 декабря и продлится до 19 декабря, дня проведения традиционной прямой линии. Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 12:00 по московскому времени.

Ранее в Кремле оценили слова Мерца о планах Путина «восстановить СССР».

