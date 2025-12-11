На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько продлится прямая линия с Путиным 19 декабря

РИА Новости: программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлится три часа
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Федеральные телеканалы закладывают три часа на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости, изучив программу передач на следующую неделю.

По данным агентства, президент России будет подводить итоги года и отвечать на вопросы журналистов и граждан с 12:00 до 15:00 мск.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфире 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов и обращений стартовал 4 декабря в 15:00 мск и продлится вплоть до окончания программы. По состоянию на 12:00 мск 11 декабря, на прямую линию с российским лидером поступило почти 869 тысяч обращений. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой сообщений занимается GigaChat Сбербанка.

В прошлом году на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. Мероприятие длилось более четырех часов.

До этого искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Отмечается, что рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Ранее в Кремле рассказали о вопросах на тему СВО, поступающих на прямую линию.

