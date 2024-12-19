Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прямая линия Путина завершилась

Прямая линия Путина завершилась, она длилась 4 часа 27 минут

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Прямая линия президента России Владимира Путина, прошедшая в формате расширенной пресс-конференции, завершилась. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут.

По длительности она превысила прошлогоднюю. Глава государства ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции. В завершение президент пожелал гражданам больше времени уделять своим близким, а также успеха, счастья и благополучия.

Модераторами выступили военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.

Мероприятие прошло в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

На днях искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с президентом. Рейтинг обновлялся несколько раз в день, однако эти темы оставались наиболее актуальными и включали здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий.

Ранее Путин допустил предоставление политического убежища Зеленскому.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами