Прямая линия Путина завершилась

Прямая линия президента России Владимира Путина, прошедшая в формате расширенной пресс-конференции, завершилась. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут.

По длительности она превысила прошлогоднюю. Глава государства ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции. В завершение президент пожелал гражданам больше времени уделять своим близким, а также успеха, счастья и благополучия.

Модераторами выступили военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.

Мероприятие прошло в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

На днях искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с президентом. Рейтинг обновлялся несколько раз в день, однако эти темы оставались наиболее актуальными и включали здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий.

Ранее Путин допустил предоставление политического убежища Зеленскому.