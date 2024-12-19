Встреча с Трампом, дуэль с «Орешником» и запрет порносайтов. Главные цитаты прямой линии Путина

Президент России Владимир Путин подвел итоги года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. В таком формате мероприятие проходит уже третий раз, в этом году оно длилось 4 часа 27 минут. Глава государства рассказал, готов ли встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, можно ли сбить «Орешник» и почему в РФ замедляют YouTube. «Газета.Ru» собрала главные цитаты Владимира Путина.

19 декабря прошли «Итоги года с Владимиром Путиным». Это традиционное мероприятие в 2024 году совместило в себе прямую линию президента РФ и пресс-конференцию. В таком формате оно проходит уже третий раз.

Путину поступило более 2 млн обращений. Среди главных тем — социальная политика, экономика, здравоохранение и спецоперация. Глава государства ответил более чем на 70 вопросов жителей РФ и журналистов, в том числе иностранных. Он рассказал о ходе СВО, ситуации в Курской области, российской экономике и многом другом. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

О суверенной России

«Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной. И мы принимать решения будем без всякой оглядки на чужое мнение, будем руководствоваться только своими национальными интересами».

«Я считаю, что не просто уберег [Россию], я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все что происходило с Россией до этого и после (отставки Бориса Ельцина. — «Газета.Ru») вело нас к полной тотальной утрате нашего суверенитета. Без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может».

О спецоперации и ситуации в Курской области

«Ситуация меняется кардинально <…> Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами».

Эти три года, два с лишним, они, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для всей страны и для меня. Я вам скажу откровенно: мы сейчас и шутим здесь, и смех в зале раздается, а я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Владимир Путин Президент России

«Военного смысла не было никакого заходить вооруженным силам Украины в Курскую область, держаться сейчас там, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения. Тем не менее это происходит. Мы совершенно точно их выбьем, абсолютно точно. По-другому быть не может».

«Такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше.... Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. Ведь и крымские были спонтанны, и события 2022 года мы начали безо всякой особой подготовки к ним».

О переговорах с Украиной и перемирии

«Нам есть, с кем разговаривать на Украине. Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима».

«У нас нет предварительных условий [для переговоров]. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня».

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. <...> Но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти, вот и все»

«[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан предложил и перемирие рождественское, он предложил и обмен пленными. Я не отказался, я сказал: в принципе, надо подумать – вы у них спросите. Он спросил. На следующий день глава [киевского] режима заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет».

Об убийстве генерала Кириллова

«Это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих».

«Это [убийство], конечно, значит, что наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары. Нужно совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов».

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Об изменениях в ядерной доктрине

«Мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против Российской Федерации вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. И если такие страны также будут, как и их союзники, создавать угрозу нашему суверенитету, существованию России, то тогда мы имеем в виду, что считаем себя вправе применять и против них наше ядерное оружие».

«Мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника — члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии».

Об «Орешнике»

«Это современное, очень новое оружие. <…> Да, были разработки, причем, кстати говоря, разработки уже российского периода времени. Вот на этой базе ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком. В конце концов это до меня дошло, и я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить, не производить, в каком объеме, когда, как».

«Орешник» у нас – это оружие средней дальности, а оружие средней дальности – это тысяча, тысяча пятьсот, три и больше, до 5,5 тысячи. Дальность вот какая».

«Шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником», и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Мы в любом случае этого не исключаем. Имею в виду, что все системы ПРО и ПВО все равно находятся у них в работе. Для нас будет интересно. <…> Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль, и посмотрим, что получится. Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны».

О встрече с Дональдом Трампом

«Если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Дональдом Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить».

«Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду ко встрече, если он захочет этого».

О мигрантах

«Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, нужно вводить и использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук, и, таким образом, сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности, и не нужно будет привлекать соответствующее количество мигрантов для неквалифицированного труда».

«[Нужно] ужесточать требования к тем [иностранным гражданам], которые находятся на нашей территории, – требования к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. И это, конечно, дело правоохранительных органов».

«Госдума приняла закон по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить?».

О демографии и семейной ипотеке

«Вопрос [демографии] чрезвычайно важный. Это, вообще, вопрос – один из ключевых вопросов для России, но не только для России <...> но для очень многих стран мира. <...> У нас еще получше, но, для того чтобы обеспечить просто воспроизводство, нам нужно поднять этот коэффициент рождаемости как минимум до 2,1, а чтобы было расширенное воспроизводство, чтобы население росло, нужно как минимум 2,3%».

«Был резкий спад рождаемости в период Великой Отечественной войны, 1943–1944 годы, потом, после развала Советского Союза, то же самое, такой же результат, как после войны, – резкое падение рождаемости <...> Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 процентов — девочки нужны, девушки».

«[Лимиты по семейной ипотеке] — это безобразие, во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов, и мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет».

Об абортах и порносайтах

«Что касается абортов, то, конечно, мы здесь должны думать на тему того, чтобы религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией. Но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается».

«Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Сначала порносайты, а потом вроде как и котлету заказать, понимаете? Во всем мире. Это же не только наша беда, это беда и многих других стран <...> Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить альтернативу, более интересную, чем порносайт. Так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт и сказал бы: я это уже видел, мне хочется посмотреть что-то другое. Чтобы захватывало человека».

Об экономике, росте цен и ключевой ставке

«С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво. Мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%, в этом году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже».

«Конечно, тревожным сигналом является инфляция <...> [Председатель Центрального банка России] Эльвира [Набиуллина] мне сказала, что где-то уже 9,2–9,3%, но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная».

«В известной степени [на росте цен] сказываются те внешние ограничения, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику и так далее. Но есть и субъективные, есть и наши недоработки».

«Она (Набиуллина. — «Газета.Ru») мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, пока не знает. Потому что они обсуждают это на совете директоров. <...> Надеюсь, оно (решение. — «Газета.Ru») будет взвешенным и будет отвечать критериям сегодняшнего дня».

О ситуации в Сирии

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, обязательно с ним поговорю».

«Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли».

«Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющее число из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. <...> Если мы там остаемся, значит, должны делать что-то в интересах той страны, где мы находимся».

О замедлении YouTube

«Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. <...> Google, когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал свои юрлица-дочки, сервисы, которые надо обслуживать. <…> После того как на Западе стали вводить ограничения, Google сократил финансирование, сократил сюда поставки соответствующей техники и таким образом создал сам для себя определенные проблемы».

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы <...> не должны злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств».