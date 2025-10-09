Путин назвал Алиеву причины крушения самолета AZAL. И пообещал компенсации пострадавшим

Владимир Путин и Ильхам Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Российский лидер подробно изложил азербайджанскому коллеге обстоятельства крушения самолета Embraer 190 компании AZAL. Путин подчеркнул, что причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Кроме того, он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Авиакатастрофа самолета Embraer 190 компании AZAL, совершавшего рейс из Баку в Грозный, связана с несколькими обстоятельствами, среди которых — пролет украинского беспилотника. Об этом заявил президент Владимир Путин во время первой встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Душанбе после обострения отношений между Москвой и Баку.

«Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии <…> Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии», — отметил он.

Вторая причина — технический сбой самой системы ПВО России, подчеркнул российский лидер.

«И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — рассказал Путин.

Борт, вероятно, задело обломками, а не поражающими боевыми элементами, уточнил президент. На это указывает тот факт, что пилот воспринял инцидент как столкновение со стаей птиц, о чем он и сообщил российским диспетчерам, продолжил Путин. Экипажу самолета AZAL предложили приземлиться в Махачкале, но пилоты решили вернуться в аэропорт базирования, а затем в Казахстан.

«Это все находится в документах после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого черного ящика, — добавил Путин.

Вопрос компенсации

Россия выплатит компенсацию жертвам крушения самолета Embraer 190 компании AZAL, заверил российский лидер азербайджанского коллегу.

«Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц », — сказал Путин.

Президент также заявил о необходимости «дать объективную оценку всему, что происходило, и выявить истинные причины», что потребует «определенного времени». Москва, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию.

Российский лидер рассказал, что с последней информацией по крушению самолета его ознакомили вчера и позавчера . Кроме того, он уточнил «дополнительные детали» сегодня ночью. Также Путин напомнил Алиеву, что принес ему извинения за то, что трагедия с самолетом AZAL произошла в небе над Россией, и выразил соболезнования семьям погибших.

Реакция Алиева

Алиев после заявлений Путина выразил ему «особую благодарность» за озвученную информацию. Также азербайджанский лидер оценил, что его российский коллега лично контролирует ход следствия и держит ситуацию под контролем.

«Мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется», — отметил Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что он «был сразу в контакте» с Путиным — они созвонились в день трагедии и выразили друг другу соболезнования.

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России.

В июле Алиев потребовал выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших и заявил, что Азербайджан планирует обратиться к международной системе правосудия для расследования обстоятельств авиакатастрофы. В середине августа в эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что Баку не рассматривает крушение самолета как умышленную атаку.

«Честность — лучшая политика»: как оценивают встречу Путина и Алиева?

Встреча Путина и Алиева продолжалась более часа. Они обсудили не только авиакатастрофу, но и двусторонние отношения, в том числе гуманитарные и торгово-экономические связи. По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, встреча двух лидеров может способствовать укреплению связей между Баку и Москвой.

«Наш президент в очередной раз последовал лозунгу: «Честность — лучшая политика». Он четко рассказал, что стало причиной катастрофы азербайджанского самолета. Надо сказать, что отношения наших стран осложнились именно после нее. Таким образом, президент признал, что наша вина в этой катастрофе тоже есть. Говорю «тоже», потому что основой этой катастрофы были действия Украины», — сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Вассерман выразил уверенность, что Баку также хочет развивать добрососедские отношения с Москвой.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев обратил внимание, что встреча президентов России и Азербайджана прошла в «конструктивной и дружелюбной атмосфере».

«Позиция России осталась неизменной с декабря прошлого года, когда произошло крушение. Однако есть основания полагать, что в Баку хотели бы добиться от Москвы каких-то дополнительных обязательств, чего сделать не вышло. Удовлетворится ли руководство Азербайджана тем, что уже делает Москва — вопрос открытый», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».