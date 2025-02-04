Сквозные повреждения и план «Ковер». Казахстан опубликовал отчет о крушении самолета в Актау

На обломках рухнувшего возле Актау пассажирского самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» обнаружили множество сквозных и несквозных повреждений, следует из опубликованного минтрансом Казахстана предварительного отчета о ЧП. Согласно информации из черных ящиков, диспетчеры сообщали пилотам рейса Баку — Грозный о действовавшем над столицей Чечни плане «Ковер». К каким еще выводам пришли специалисты — в материале «Газеты.Ru».

Авторы документа отметили — отчет подготовили с единственной целью «предотвращения авиационных происшествий и инцидентов в будущем». Проведенное расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности, следует из текста документа. Его авторы уточнили, что «криминальные аспекты излагаются в рамках отдельного уголовного дела». Опубликованная информация — предварительная, ее могут уточнить или дополнить по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ специалисты подготовят окончательный отчет по результатам расследования ЧП.

Диспетчеры обсуждали план «Ковер»

Перед крушением самолета диспетчеры обсуждали между собой введение плана «Ковер» в Грозном.

«ДВЗ (диспетчер по взаимодействию. — «Газета.Ru») Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону): 15 минут Грозный «Ковер» радиусом 50», — следует из опубликованного минтрансом Казахстана отчета.

Эксперты опубликовали фрагмент переговоров. Диспетчер по взаимодействию уточнял, что самолет «Азербайджанских авиалиний» уходит на запасной аэродром из-за «закрытия и метеоусловий Грозного». Принимающую сторону попросили уделить лайнеру особое внимание, потому что «у него было столкновение с птицами».

Какие повреждения получил самолет

В отчете опубликовали и фотографии поврежденных частей самолета.

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», — следует из документа.

Эксперты пришли к выводу, что еще до крушения гидравлические системы самолета получили повреждения. По предварительным данным, их вызвали «внешние объекты, проникшие в компоненты воздушного судна». Из-за этого произошла утечка гидравлической жидкости и сброс давления. Повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, обнаружили и в электрической проводке управления привода стабилизатора.

«Большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе. Визуальный осмотр сквозных повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются глухими/несквозными повреждениями <…> В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов», — отчитались специалисты.

Для определения характера и происхождения сквозных повреждений проведут дополнительные исследования и экспертизы.

Пилоты сами решили лететь в Актау

Во время переговоров с диспетчерами аэропорта в Ростове-на-Дону пилоты сообщили о намерении лететь в Казахстан. Из документа следует, что летчики решили изменить курс с Баку на Актау из-за более благоприятных погодных условий. До этого экипаж рассматривал возможность аварийного приземления в Минеральных Водах.

«Ветер ноль сорок градусов, шесть метров в секунду, видимость более десяти километров, облачность значительная на 1080 метров», — говорил диспетчер ростовского аэропорта.

«А, тогда, Ростов, тогда идем на Актау», — ответил ему пилот.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа. По словам министра транспорта Азербайджана Рашада Набиева, самолет упал из-за «вмешательства извне». Президент России Владимир Путин принес извинения своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В пресс-службе Кремля уточняли, что лайнер пытался зайти на посадку в Грозном, однако город пытались атаковать украинские беспилотники, и российские системы ПВО отражали эти атаки.