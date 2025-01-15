«Удар птицы, кресла взорвались»: что говорили пилоты перед крушением самолета в Актау

На месте крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Актау, 25 декабря 2024 года

В сети появилась расшифровка переговоров экипажа разбившегося самолета «Азербайджанских авиалиний» с диспетчерами Грозного, Ростова-на-Дону и Актау. Из документа, подлинность которого официально не подтверждена, следует, что пилоты самостоятельно приняли решение возвращаться в Баку и отказались садиться в Махачкале. Кроме того, на записи слышно, что пилот сообщил диспетчерам об «ударе птицы» и повреждении кабины.

Экипаж разбившегося самолета Embraer-190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) самостоятельно принимал все решения о смене курса и возвращении в аэропорт вылета, следует из расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами, опубликованной Telegram-каналом Baza.

Диспетчеры предлагали пилотам рейса посадить самолет сначала в Грозном, затем — в Махачкале, но те предпочли взять курс на Баку.

«Азербайджан 82-43, следуем Баку», — сообщает пилот диспетчеру в 8:11.

Кроме того, версию о столкновении борта с каким-то предметом вовне выдвинул сам экипаж «Азербайджанских авиалиний». В 8:16 после набора высоты пилот сообщил диспетчеру о внешнем воздействии на воздушное судно.

«Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались», — говорит летчик, при этом не объявляя ЧС на борту и запрашивая информацию о погодных условиях в Минеральных Водах.

В 8:18 он говорит, что теряет управление самолетом, а чуть позже — что в кабине повышается давление. Затем экипаж все-таки решает прислушаться к рекомендации диспетчера и сесть в Махачкале, где наблюдается незначительная облачность, однако уже через пару минут снова берет курс на Баку.

В 8:22 у лайнера отказывает гидравлика. В 8:39 перестает работать система управления элеронами и рулем высоты.

Экипаж запрашивает, чтобы по прилету в аэропорт азербайджанской столицы к борту сразу же прибыли пожарные, эвакуационные службы и врач.

В 8:52 в пассажирском салоне заканчивается кислород, люди начинают терять сознание. Пилот делает предположение, что взорвался кислородный баллон.

Через десять минут борт запрашивает аварийную посадку в Актау.

Расследование катастрофы

После крушения самолета назначена комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО, сообщил СК России.

«Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

15 января в Казахстан из Бразилии вернули черные ящики самолета.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что черные ящики Embraer-190 не подтверждают распространяемую в СМИ версию о причинах катастрофы, и призвал «не нагнетать атмосферу».

«Открыли черные ящики. Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования, сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большому счету не подтверждаются информацией из черных ящиков», — сказал министр.

Версия Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, что лайнер дезориентировали системы РЭБ, а потом он получил повреждения в результате удара с земли и потерял управление. По мнению политика, судно сбили не специально, однако российская сторона якобы намеренно скрывает случившееся.

«Возможно, когда самолет был поврежден, когда он был подбит, пилот мог воспринять это как столкновение с самолетом. Потому что никто, наверное, не мог представить, что в дружественной нам стране наш самолет будут обстреливать с земли», — отметил Алиев.

«Вина лежит на России»: Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе в Актау Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что расшифровка черных ящиков упавшего в Актау самолета... 06 января 17:20

России необходимо взять на себя ответственность за случившееся, а не озвучивать «бредовые версии», подчеркнул глава республики.

Пассажирский самолет, изначально летевший из Баку в Грозный, упал в Актау 25 декабря. Всего на борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Выжили 29.