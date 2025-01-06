«Вина лежит на России»: Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе в Актау

На месте крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года

Алиев заявил, что крушения самолета AZAL в Актау можно было избежать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что расшифровка черных ящиков упавшего в Актау самолета продолжается. По его словам, в ближайшее время будет известен предварительный результат и «все встанет на свои места». При этом он отметил, что уже сейчас может с уверенностью возложить вину за авиакатастрофу на «представителей Российской Федерации». Что еще глава Азербайджана сообщил о расследовании крушения — в материале «Газеты.Ru».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с родственниками погибших и выживших в крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане. На встрече Алиев заявил, что вина за авиакатастрофу в Актау лежит на «представителях России», и потребовал привлечь всех виновных к ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения»,

— отметил президент Азербайджана.

Алиев также заявил, что авиакатастрофы в Актау можно было избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство, наземные службы действовали в соответствии с правилами, а военные и гражданские службы России имели должную координацию.

«Если существовала угроза воздушному пространству России, то капитан самолета должен был быть немедленно проинформирован об этом. Воздушное пространство должно было немедленно закрыться, и самолет должен был вернуться назад. Должен также отметить, что примерно за 10 дней до произошедшей авиакатастрофы аналогичный инцидент произошел близ города Грозный. Принадлежащий AZAL самолет с полпути вернулся назад. Почему на этот раз экипаж самолета не был предупрежден? Естественно, это покажет расследование», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Расшифровка черных ящиков

3 января в Бразилии началась расшифровка бортовых самописцев потерпевшего крушение Embraer «Азербайджанских авиалиний», сообщил портал G1. Черные ящики ранее отправили в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, так как именно в Бразилии и был собран этот самолет.

По словам Ильхама Алиева, сейчас расшифровка самописцев лайнера продолжается. В ближайшее время будет известен предварительный результат, и «все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна».

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Глава Азербайджана также добавил, что Россию не допустили к совместной расшифровке бортовых самописцев, потому что страна не предприняла попыток объективного расследования трагедии. Он подчеркнул, что «попытки скрыть обстоятельства инцидента и представить его как результат столкновения с «птицами» или «газовым» баллоном» вызвали серьезные сомнения в объективности расследования».

«Попытки государственных структур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение», — сказал Алиев.

Ранее азербайджанское агентство APA сообщало, что РФ и Казахстан предлагали передать черные ящики Международному авиационному комитету (МАК) СНГ, но Баку отказался.

Версия подтверждается

Глава Азербайджана также рассказал, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного прокуратурой страны по его указанию. И предварительное расследование подтверждает высказанную им ранее версию.

«Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли», — повторил Алиев.

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Ранее Алиев уже заявлял, что потерпевший крушение борт подвергся внешнему воздействию в небе над Россией.

«Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия», — говорилось в публикации на сайте президента Азербайджана.