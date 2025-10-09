На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили встречу Алиева и Путина

Политолог Силаев: встреча Алиева и Путина была конструктивной и дружелюбной
true
true
true
close
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Судя по первым поступающим заявлениям, встреча президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева прошла в «дружелюбной атмосфере». Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Центр проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«На встрече с Алиевым Путин фактически повторил те заявления, которые он сделал сразу после катастрофы, как только стала ясна общая картина. Он еще раз принес извинения за трагический инцидент и подтвердил, что родственникам погибших и пострадавшим выплачивают компенсацию. В целом же встреча прошла в конструктивной и дружелюбной атмосфере», — сказал политолог.

Он не исключил, что Азербайджан хотел бы добиться от российского руководства еще каких-то обязательств по инциденту с авиакатастрофой.

«Позиция России осталась неизменной с декабря прошлого года, когда произошло крушение. Однако есть основания полагать, что в Баку хотели бы добиться от Москвы каких-то дополнительных обязательств, чего сделать не вышло. Удовлетворится ли руководство Азербайджана тем, что уже делает Москва — вопрос открытый», — заключил Силаев.

9 октября во время встречи с президентом Азербайджана Владимир Путин заявил, что причина крушения самолета AZAL связана с тем, что в небе во время полета лайнера находился украинский беспилотник. Кроме того, в российской системе противовоздушной обороны произошли сбои: две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет, они взорвались в 10 метрах.

Ранее Путин рассказал об общих целях России и Азербайджана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами