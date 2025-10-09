В России оценили встречу Алиева и Путина

Судя по первым поступающим заявлениям, встреча президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева прошла в «дружелюбной атмосфере». Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Центр проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«На встрече с Алиевым Путин фактически повторил те заявления, которые он сделал сразу после катастрофы, как только стала ясна общая картина. Он еще раз принес извинения за трагический инцидент и подтвердил, что родственникам погибших и пострадавшим выплачивают компенсацию. В целом же встреча прошла в конструктивной и дружелюбной атмосфере», — сказал политолог.

Он не исключил, что Азербайджан хотел бы добиться от российского руководства еще каких-то обязательств по инциденту с авиакатастрофой.

«Позиция России осталась неизменной с декабря прошлого года, когда произошло крушение. Однако есть основания полагать, что в Баку хотели бы добиться от Москвы каких-то дополнительных обязательств, чего сделать не вышло. Удовлетворится ли руководство Азербайджана тем, что уже делает Москва — вопрос открытый», — заключил Силаев.

9 октября во время встречи с президентом Азербайджана Владимир Путин заявил, что причина крушения самолета AZAL связана с тем, что в небе во время полета лайнера находился украинский беспилотник. Кроме того, в российской системе противовоздушной обороны произошли сбои: две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет, они взорвались в 10 метрах.

