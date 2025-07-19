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Алиев заявил, что требует компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL

Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Актау
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Isa Tazhenbayev/Global Look Press

Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета AZAL под Актау. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет РИА Новости.

«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — сказал он.

Алиев также заявил, что «не получил никакого ответа от российских властей по поводу произошедшей авиакатастрофы».

Азербайджанская сторона утверждает, что самолет якобы был сбит российскими средствами ПВО во время налета на территорию РФ украинских дронов. В Москве эту информацию не подтверждали, Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее в Баку рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL возле Актау.

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