Удар, хлопок, решето в хвостовой части. Что известно о крушении Embraer в Актау

Семь россиян погибли в результате крушения самолета Embraer в Актау, девять выжили

Утром 25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний» Embraer 190AR. Самолет вылетел из Баку, но не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана. Экипаж принял решение идти на Махачкалу, сообщив диспетчерам о «нештатной ситуации на борту» из-за удара стаи птиц. Далее самолет стал терять управление, командир экипажа вновь изменил курс — на Актау. На борту самолета находились 67 человек, по последним данным, выжить удалось 29 из них. После падения на руле высоты и хвостовой части обнаружили сквозные отверстия. Что известно о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний» объявил аварийную ситуацию и запросил посадку в аэропорту Актау. Информацию передали в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщило МЧС республики. На борту лайнера находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа (всего 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое — Киргизии). Ожидаемое время посадки назначили на 09:25 мск, и к месту ЧП отправили экстренные службы. В 09:28 самолет упал.

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«Самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2-8243 Баку — Грозный, совершил аварийную посадку в трех километрах от города Актау», — сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

На месте крушения начался пожар.

Как летел самолет

Из-за тумана в Грозном самолет перенаправили в Махачкалу, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта столицы Чечни.

«По метеоусловиям из-за тумана самолет ушел на запасной аэродром [в Махачкалу]», — рассказали там.

Однако затем лайнер отправился в Казахстан. В Росавиации уточнили, что после столкновения со стаей птиц командир экипажа «из-за возникшей нештатной ситуации на борту» решил уйти на запасной аэродром в Актау.

Представители управления здравоохранения Мангистауской области добавили, что на борту самолета «взорвался баллон», в результате чего пострадали 14 человек, включая двоих детей.

Попадание птиц в двигатели самолета действительно представляет опасность из-за огромной кинетической силы удара, рассказал Life.ru генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Обстановка станет критической и неуправляемой, если вдруг оборвется или отсоединится какая-то тяга. Самолет в таком случае будет обречен <…> Тяжело создать правильную посадочную скорость, выдержать режим снижения и угол атаки, однако пилоты выжали максимум из поврежденной системы управления, использовав все доступные средства для смягчения удара»,

— отметил специалист.

Он объяснил спасение некоторых пассажиров везением и стечением обстоятельств. По словам Попова, часто выживают именно те, кто находится в хвостовой части самолета, потому что основной удар принимает на себя передняя часть фюзеляжа. По последним данным, выжить удалось нескольким десяткам пассажиров.

Выжившие и погибшие

После падения самолет разломился на две части, на месте начался пожар. Прибывшие спасатели обнаружили выживших пассажиров.

Сначала поступила информация о 12 пассажирах, включая одного ребенка. Их отправили в больницы Мангистуской области. По мере работы экстренных служб данные обновлялись.

На текущий момент известно о 29 выживших и 38 погибших, рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Киргизии три человека, все трое выжили; из РФ — 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана — шесть пассажиров, к сожалению, наши соотечественники погибли», — уточнил глава Минтранса.

Посольство России в Казахстане сообщило, что весь экипаж самолета состоял из граждан Азербайджана. Трое членов экипажа выжили. Спасатели уже обнаружили на месте катастрофы черный ящик, сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейманов.

Что рассказали пассажиры

Родственник одного из выживших рассказал, что до крушения самолета пассажиры услышали громкий хлопок.

«Я смог поговорить с ним (выжившим родственником. — «Газета.Ru») буквально 20-30 секунд, и он мне отчетливо сказал, что до крушения самолета был слышан громкий хлопок, похожий на взрыв», — заявил родственник пассажира.

Выживший пассажир Субхонкул рассказал SНОТ, что самолет пытался зайти на посадку два-три раза, однако сесть не получалось. После этого он и другие находившиеся на борту услышали хлопок, однако никто не понял, что и где взорвалось. После этого лайнер полетел в другом направлении.

«Летчику спасибо, он спас своим маневром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена», — заявил мужчина.

По его словам, в выпавших кислородных масках на борту практически не было кислорода. Он добавил, что перед падением самолет какое-то время кружил. Те, кто сидел рядом с Субхонкулом, выжили. Они стонали от боли, кричали и просили о помощи.

Отверстия в руле и хвостовой части

Причины крушения самолета в Актау пока неизвестны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, в работе есть разные версии, но говорить о них пока что рано.

В сети появилось видео с места крушения лайнера. Пользователи обратили внимание на странные отметины на хвостовой части самолета, напоминающие следы от поражающих элементов взрывного устройства.

Во время разбора обломков спасатели нашли руль высоты самолета. На нем обнаружили несколько десятков отверстий. Откуда они могли взяться — предстоит выяснить следователям. По факту крушения самолета уголовные дела возбудили в России, Казахстане и Азербайджане.

Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.

Что известно о пострадавших

Врачи оценивают состояние 29 выживших при крушении самолета в Актау как тяжелое и средней степени тяжести. В результате авиакатастрофы пострадали в том числе двое детей.

По словам вице-премьера Казахстана Каната Бозумбоева, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 25 декабря самолет Ил-76 МЧС России приземлился в Актау. Туда прибыли врачи отряда «Центроспас», психологи и группа специалистов Минздрава РФ.