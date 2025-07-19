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Азербайджан готовит иск против России по делу о крушении самолета AZAL

Алиев: Баку обратится в Международный суд по делу о крушении самолета AZAL
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Азербайджан планирует обратиться к международной системе правосудия для расследования обстоятельств крушения самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума, передает Teleqraf.az.

«К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских властей по поводу авиакатастрофы. Прошло семь месяцев с момента инцидента. Нам все ясно. Мы также уверены, что российские власти также прекрасно осведомлены о произошедшем <...> В настоящее время мы готовим пакет документов для передачи в Международный суд. Мы также проинформировали об этом российскую сторону», — заявил он.

По словам Алиева, Баку требует от Москвы признать произошедшее и наказать тех, кто якобы сбил самолет. Кроме того, он отметил, что семьям пассажиров и авиакомпании AZAL должна быть выплачена компенсация.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Азербайджан утверждает, что самолет якобы сбила российская ПВО во время налета украинских дронов на Грозный. В Москве эту информацию не подтверждали, Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее Азербайджан отказался участвовать в мероприятии СНГ в Москве из-за конфронтации с РФ.

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Крушение самолета в Казахстане
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