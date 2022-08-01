Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Москве задержали полицейского при попытке получить взятку в размере... 18:20
Врач перечислила симптомы скрытого сифилиса 18:19
В Росчайкофе сообщили, что уход Lipton и Brooke Bond позитивно скажется... 18:18
Бывший тренер сборной России Игнатьев оценил возможный приход Хачатурянца... 18:16
Compact: министр ФРГ Херманн обвинил Запад в упущенном шансе выстроить отношения... 18:10
Тренер Билялетдинов считает, что Федун хотел гораздо большего, чем получилось... 18:10
Минюст РФ внес «Фонд Открытой Эстонии» в список нежелательных... 18:04
Путин: в ядерной войне не бывает победителей и она никогда не должна быть развязана 18:04
Медики из США выяснили, какие продукты защищают от повторного образования камней... 18:02
В Москве женщина попала в психбольницу после того, как нарвалась... 18:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Инфографика

Перечень недружественных России стран и территорий

24 июля Россия расширила список недружественных стран и территорий. В нем оказались острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции Великобритании в отношении российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые запретили любые операции с ЦБ РФ и российским Минфином.
Перечней недружественных стран два, они предполагают разные меры, но в них входят общие участники.
Первый список появился еще в мае 2021 года. В него попали страны, совершившие «недружественные действия» в отношении российских дипломатов. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере.
Второй перечень опубликовали в марте 2022 года в ответ на санкции. Он допускает оплату по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях.
close
100%

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 159-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 159-й день
«Хотя бы треть»: Украина потребовала от России вернуть заграничное имущество СССР
Посол Украины в Британии Пристайко заявил, что Россия должна вернуть часть имущества СССР
«Ядерная война не может быть выиграна»: Байден пригласил Китай присоединиться к СНВ-3
Байден заявил о готовности обсудить с Россией замену договора СНВ-3
Путин: в ядерной войне не бывает победителей и она никогда не должна быть развязана
Тайваньское СМИ назвало дату визита Пелоси на остров
Россия внесла в черный список 39 граждан Британии, включая экс-премьера Кэмерона
МИД Швеции планирует вызвать посла РФ из-за высказываний в соцсетях о гибели наемника
Новости и материалы
В Москве задержали полицейского при попытке получить взятку в размере 10 млн рублей
Врач перечислила симптомы скрытого сифилиса
В Росчайкофе сообщили, что уход Lipton и Brooke Bond позитивно скажется на российской чайной отрасли
Бывший тренер сборной России Игнатьев оценил возможный приход Хачатурянца в «Спартак»
Compact: министр ФРГ Херманн обвинил Запад в упущенном шансе выстроить отношения с Россией
Тренер Билялетдинов считает, что Федун хотел гораздо большего, чем получилось в «Спартаке» в реальности
Минюст РФ внес «Фонд Открытой Эстонии» в список нежелательных в России НПО
Медики из США выяснили, какие продукты защищают от повторного образования камней в почках
В Москве женщина попала в психбольницу после того, как нарвалась на мошенников
Гандболиста сборной России Киселева дисквалифицировали за кокаин
Генсек ООН Гутерриш призвал подтвердить и укрепить норму о неприменении ядерного оружия
Банк России спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе до конца 2022 года
Путешественника штрафовали почти на $2000 за круассан в рюкзаке
В правительстве Сербии заявили, что Белград и Приштина были в шаге от серьезного конфликта
Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению дела командира и других членов «Медведей SS»
Google удалила из поисковика полезную функцию спустя девять лет
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова снялась в рекламе российского бренда одежды
В Банке России заявили, что национальная экономика будет сокращаться до середины 2023
Все новости
«Западных политиков не интересует благополучие граждан»: Путин заявил о последствиях санкций
Президент России Путин: Запад выбросил на помойку приверженность принципам ВТО
Власти Косово отложили обострение конфликта с сербами
Косово отложило введение запрета на сербские документы до 1 сентября
«Реальные сигналы». Шольц и Макрон могут разругаться с Брюсселем из-за России
SCF: Шольц и Макрон могут поссориться с Еврокомиссей, желая наладить отношения с Россией
«Я думала, еду на море, а приехала в огромный общественный туалет на уринотерапию»
Воспитатель из Калуги пожаловалась на кошмары отдыха с чужими детьми и их родителями
«Горло и насморк». Как проявляется новый «омикрон»
Вирусолог Волчков рассказал, кому необходимо срочно вакцинироваться
«Если они не захотят мира, Сербия победит». Что сейчас происходит в Косово
На границе Косова и Сербии сработали сигналы тревоги, были слышны выстрелы
Молились, плакали и выпускали голубей: как прошли поминки по Юрию Шатунову
«Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги». Чубайс попал в реанимацию
Чубайса госпитализировали в европейскую клинику с синдромом Гийена-Барре
«Той части света больше не существует». Кнайсль заявила о политическом закате Европы
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила об утрате Европой своего значения из-за «невежества»
«Газетчицы»: Amazon отвечает «Очень странным делам», но жадничает и портит отличный комикс
Рецензия на сериал «Газетчицы»
Зерновой король, «кошелек» Порошенко. В Николаеве погиб герой Украины Вадатурский
Офис Зеленского подтвердил гибель гендиректора «Нибулона» Вадатурского в Николаеве
Замыслы США представляют угрозу: о чем говорится в новой Морской доктрине России
Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ
Рестайлинг автомобиля своими руками: сколько это стоит и какие проблемы возникнут
Чем грозит автовладельцу самостоятельное обновление машины
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть