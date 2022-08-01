01 августа 2022, 17:54 Инфографика Перечень недружественных России стран и территорий

24 июля Россия расширила список недружественных стран и территорий. В нем оказались острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции Великобритании в отношении российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые запретили любые операции с ЦБ РФ и российским Минфином.

Перечней недружественных стран два, они предполагают разные меры, но в них входят общие участники.

Первый список появился еще в мае 2021 года. В него попали страны, совершившие «недружественные действия» в отношении российских дипломатов. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере.

Второй перечень опубликовали в марте 2022 года в ответ на санкции. Он допускает оплату по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях.