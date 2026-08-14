Сербия сломалась? Что стоит за внезапным сближением Белграда и Киева

Какая страна приходит вам на ум, когда речь заходит про союзников России в Европе?

Если отбросить Белоруссию, которая находится в Европе географически, но мало ассоциируется с ней, то большинство, наверное, назовет Сербию. В геополитическом смысле это действительно уникальная страна. Она стала одной из немногих в Старом Свете, кто даже после начала СВО сохранил безусловно дружеское отношение к России — причем как на государственном, так и на общественном уровне.

Белград последние четыре года изо всех сил сохранял нейтралитет, несмотря на колоссальное давление из Брюсселя и Вашингтона. Он отказывался вводить санкции и не шел на откровенно антироссийские шаги. Однако в последнее время в Сербии, кажется, что-то сломалось.

Все началось еще в июле, когда президент страны Александар Вучич неожиданно посетил Киев. Меньше чем через месяц он уже принял в Белграде украинского президента Владимира Зеленского.

В ходе переговоров Вучич как бы между делом анонсировал запуск сербско-израильского завода по производству БПЛА, — чем фактически поддержал общеевропейский тренд на массовое создание аналогичных предприятий, от которого Киев тоже имеет свою выгоду. Следом возникла странная история про отмену безвизового режима для россиян. Намеки на это появились в официальных документах сербского правительства, в то же время Белград на официальном уровне категорически отрицает подобные планы.

Президент Сербии, к слову, тоже настаивает, что ничего не поменялось. Но его слова настолько сильно расходятся с делами, что остается только задаться вопросом: куда идут наши братья-сербы и в какой момент они повернули не туда?

Ответ на самом деле гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Все дело в том, что Сербия — это международно признанный мастер по экстремальным политическим шпагатам (при всем уважении к другим гроссмейстерам). Географически Белград окружен НАТО и ЕС, что буквально вынуждает его идти курсом на евроатлантическую интеграцию. При этом политически и культурно Сербия все же тяготеет к России, и чтобы сохранять право на особое мнение, ей постоянно приходится поступаться совестью — в том числе поддерживать курс Запада хотя бы на декларативно-политическом уровне.

Осложняет дело шаткое положение, в котором оказался Александар Вучич. Президент Сербии и его партия с конца 2024 года безуспешно борются с уличной оппозицией, которая обвиняет власти в коррупции и требует их отставки. В конце июня Вучич объявил, что «очень скоро» покинет свой пост и назначит досрочные парламентские и президентские выборы. Он в любом случае должен покинуть президентский пост в следующем году без права переизбрания (сейчас у Вучича идет второй срок). Однако президент Сербии несколько раз намекал, что из власти он не уйдет и в случае успеха на выборах просто «переедет» в кресло премьер-министра.

У Евросоюза, впрочем, есть свои планы на этот счет. Брюссель, окрыленный электоральным «свержением» Виктора Орбана в Венгрии, рассчитывает, что может таким же образом избавиться и от сербского руководства, которое, по его мнению, слишком дружелюбно относится к России.

В адрес Вучича уже поступали угрозы заблокировать финансирование со стороны ЕС, если он не отменит законы, укрепляющие президентскую власть. В западных интеллектуальных кругах также обсуждаются сценарии, при которых сербские выборы возьмут под «особый надзор» — дабы убедиться, что нынешние власти Сербии точно уступят контроль над страной более проевропейским силам.

С учетом всего контекста последние шаги официального Белграда становятся чуть понятнее. Невнятные заявления про отмену безвиза для россиян ради Шенгена — это классическое кормление европейцев «завтраками» с нужными им реформами. А неожиданная дружба с Зеленским — попытка доказать верность западному политическому мейнстриму. Все вместе это призвано удержать Евросоюз от вмешательства в сербские выборы, а также обеспечить Вучичу и его партии комфортное переизбрание. На предвыборные приготовления тоже нужно время, поэтому президент Сербии и объявил об отставке сильно заранее. «Хромую утку», стоящую одной ногой за порогом, Брюссель уже не сможет критиковать.

Хотелось бы также отметить, что Вучич в итоге не дал Зеленскому ничего конкретного. Даже обещание взять шефство над восстановлением украинского города осталось без подробностей. Какого именно города — никто так и не узнал. В рамках российско-сербских отношений это ничего не меняет — в том смысле, что не создает новых очагов напряжения, вроде сербского оружия, которое продолжает «магическим» образом оказываться на Украине. В этом смысле Вучич, на мой взгляд, был совершенно искренен, когда говорил, что Белград не встал на сторону Киева.

Сербия в целом тоже не поменялась. Она продолжает быть государством со сложной судьбой, которое пытается выжить в жестоком мире. Стоит ли осуждать братьев-сербов за попытки сохранить свою идентичность? Определенно нет. Нужно ли оказать им помощь? Определенно да. Вот только, боюсь, возможностей сделать это прямо сейчас у нас не так уж и много.

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