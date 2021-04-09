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Главные фильмы великого Сидни Люмета

Голливудский режиссер Сидни Люмет был очень продуктивным кинематографистом: он снимал более одного фильма в год в течение полувека. После окончания Колумбийского университета по классу драматической литературы Люмет служил в Индии и Бирме, а по возвращении в США основал актерскую группу. Через несколько лет работы на телевидении он снял фильм «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957). Позднее Люмет перенес на телеэкраны спектакли «Из породы беглецов», «Чайка», «Долгий день уходит в ночь» и другие.

Наиболее известными фильмами режиссера стали «Холм», «Серпико», «Убийство в Восточном экспрессе» и «Телесеть». За «12 разгневанных мужчин» постановщик получил «Золотого Медведя» Берлинского кинофестиваля и Премию Международной Католической организации в области кино (OCIC). За фильм «Телесеть» кинематографист стал лауреатом «Золотого глобуса-1977» в номинации «Лучшая режиссерская работа». В 2005 году Люмету вручили почетный «Оскар» за вклад в киноискусство. Последней работой мастера стала картина «Игры дьявола» 2007 года. Он скончался в возрасте 86 лет ровно 10 лет назад, 9 апреля 2011 года, причиной смерти стала лимфома.

Несколько важных фильмов Сидни Люмета — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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«Двенадцать разгневанных мужчин» (1957) «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957)
&laquo;Система безопасности&raquo; (1964) &laquo;Система безопасности&raquo; (1964)
&laquo;Серпико&raquo; (1973) &laquo;Серпико&raquo; (1973)
Убийство в «Восточном экспрессе» (1974) Убийство в «Восточном экспрессе» (1974)
«Собачий полдень» (1975) «Собачий полдень» (1975)
«Телесеть» (1976) «Телесеть» (1976)
&laquo;Эквус&raquo; (1977) &laquo;Эквус&raquo; (1977)
&laquo;Принц города&raquo; (1981) &laquo;Принц города&raquo; (1981)
&laquo;Вердикт&raquo; (1982) &laquo;Вердикт&raquo; (1982)
&laquo;Игры дьявола&raquo; (2007) &laquo;Игры дьявола&raquo; (2007)
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«Двенадцать разгневанных мужчин» (1957)
«Система безопасности» (1964)
«Серпико» (1973)
Убийство в «Восточном экспрессе» (1974)
«Собачий полдень» (1975)
«Телесеть» (1976)
«Эквус» (1977)
«Принц города» (1981)
«Вердикт» (1982)
«Игры дьявола» (2007)
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