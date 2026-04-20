Радоница — 2026: 60 красивых открыток и уместных для родительского дня пожеланий

21 апреля наступает Радоница — важный день в церковном календаре. Православные верующие сегодня поминают усопших родных и близких. Радоница — не скорбная дата, а светлая христианская традиция, позволяющая разделить с умершими радость Воскресения Христова. К этому празднику «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные слова, которыми можно поделиться с дорогими вам людьми.

Символичные открытки на Радоницу — 2026

Напомните вашим близким о Радонице, отправив открытку. Чтобы сохранить картинку, нажмите на нее и скачайте на смартфон или компьютер. Перешлите картинку в удобном вам мессенджере и добавьте слова поминовения. Можно опубликовать открытку на своей странице в социальных сетях.

Открытки на Радоницу в церковном стиле

Открытки со свечами, молитвой и светлыми пожеланиями понравятся тем, кто чтит традиции Радоницы. Поделитесь картинкой с друзьями и знакомыми, чтобы напомнить им о том, как важно сегодня почтить память усопших близких.

Открытки на Радоницу в память о погибших воинах

Помяните в Радоницу тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Чтобы поделиться картинкой, отправьте ее в переписке с близким человеком или разместите в социальных сетях.

Светлые открытки на Радоницу

Эти картинки помогут людям вспомнить о том, что суть Радоницы — светлые чувства, вызванные торжеством Воскресения Христа, победой жизни над смертью.

Пожелания в Радоницу

Сегодня особенно важно подарить близким людям светлые чувства, так как Радоница подразумевает радость торжества Воскресения Христова над смертью. Поэтому не стоит встречать этот день в скорби — лучше напомните о радостных и добрых моментах, связанных с умершими родными и друзьями. Сопроводите сообщение светлыми словами в память о них. Вот несколько примеров, которые подойдут и для родственников, и для друзей, и для знакомых.

* Сегодня Радоница! Пусть светлая память о близких всегда живет в наших сердцах!

* Давай проведем этот день в воспоминаниях и добрых мыслях о тех, кого рядом нет.

* Сегодня Радоница! Пусть память об ушедших согревает наши души, а их слова и поступки вдохновляют нас на добрые дела!

* В Радоницу вспомним ушедших близких. Царствие Небесное и Вечная память нашим дорогим людям!

* Пусть каждое воспоминание о наших почивших близких будет светлым и теплым!

* Вечная память тем, кого мы любим! Пока мы их помним — они с нами!

* Радоница наступила. Пусть память о наших близких продолжает жить в наших сердцах!

* Сегодня Радоница. В этот день важно помянуть наших близких и искренне помолиться за них!

* Любовь и память сильнее смерти! Наши близкие всегда рядом с нами!

* Помянем в Радоницу наших дорогих дедов и прадедов! Пусть память о них передается в семьях из поколения в поколение.

* С Радоницей! Пусть теплые воспоминания об ушедших близких объединят сегодня наши сердца!

* Наступила Радоница. В этот день мы снова рядом с ушедшими от нас близкими — в памяти и мыслях!

* Сегодня Радоница. Пусть память о наших родных и близких будет вечной.

* Радоница наступила. Давайте в молитвах поблагодарим ушедших за то, что оберегают нас с небес!

* Пусть память о наших близких никогда не меркнет!

* Вечная память тем, чей образ мы бережно храним в сердце!

* Сегодня Радоница. Пусть память о родных нам людях передается из поколения в поколение!

* Радоница пронизана светлой грустью и добрыми воспоминаниями. Давайте сегодня разделим с усопшими близкими радость Воскресения Христова и помянем их с любовью и благодарностью!

* Пусть поминальные молитвы сегодня звучат особенно проникновенно!

* Сегодня Радоница — день особого поминовения усопших. Вечная память нашим родным и близким!

* Наши умершие близкие всегда рядом с нами. Пусть воспоминания и молитвы о них принесут нам сегодня утешение и радость!

* Сегодня Радоница. В этот день мы мысленно с теми, кто ушел, а они — рядом с нами!

* Пусть память о наших близких будет живой и светлой!

* С Радоницей! Пусть этот день подарит светлые воспоминания и теплые молитвы о тех, кого уже нет в живых.

* Желаю встретить Радоницу с чистым сердцем, добрыми мыслями и светлыми воспоминаниями о тех, кто уже не с нами!

В чем суть и традиции Радоницы

Радоница — это день особого поминовения усопших. Он приходится на девятый день после Светлого Христова Воскресения и всегда отмечается во вторник. Радоница не имеет фиксированной даты: ее празднование зависит от Пасхи. В 2026 году Радоница выпала на 21 апреля .

Связь Радоницы с Воскресением Христовым не случайна: в праздник православные верующие вспоминают о торжестве жизни над смертью. Согласно христианскому учению, уход близких из жизни — лишь временная разлука, ведь они присутствуют в духовном мире.

У Радоницы множество традиций.

* Поминовение в храме и дома. На праздник православные верующие отправляются в церковь, чтобы помолиться. После утренней литургии в храмах служат панихиду, а присутствующие подают записки с именами усопших для поминовения на проскомидии и на панихиде.

* Подача милостыни. На Радоницу принято помогать бедным, нуждающимся — так можно проявить любовь к ближнему и почтить память усопших.

* Пасхальное приветствие усопших. Многие на Радоницу отправляются на кладбища. Умерших близких можно приветствовать возгласом «Христос воскресе!». Считается, что они отвечают: «Воистину воскресе!».

* Поминальный обед или ужин. Дома можно накрыть скромный стол с пасхальными блюдами (куличами, крашеными яйцами), кутьей. Постарайтесь помянуть близких тихо, без шумного застолья.