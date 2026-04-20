«Нам не хватает людей»: в Совфеде призвали усложнить разводы в России

Валентина Матвиенко призвала усложнить процедуру развода супругов в семьях с детьми. Она сравнила российскую практику с западной: по ее словам, во Франции и Великобритании развод занимает минимум два года, тогда как в России «пришли, написали заявление и свободны». В пример спикер Совфеда привела «неделю тишины» перед абортом — она полагает, что к разводам нужно относиться так же. Ее позицию поддержал депутат Виталий Милонов, предложивший перед разводом проводить беседы с изменщиками.

Процедура развода супругов при наличии детей не должна быть слишком простой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Малая Родина — сила России».

«Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», — сказала Матвиенко.

Она сравнила бракоразводный процесс с процедурой прерывания беременности.

«Женщина приходит делать аборт, а вот — неделя тишины, работают психологи, врачи, объясняют, что если она сделает это, то всю жизнь будет жалеть. Так же и к бракоразводному процессу надо относиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети», — заявила спикер Совфеда.

При этом Матвиенко подчеркнула, что не призывает к ужесточению законодательства .

Слова главы Совфеда были адресованы главе ВЦИОМ Валерию Федорову, который выступил на том же форуме с докладом о причинах, мешающих гражданам России создавать благополучные семьи с большим количеством детей. Социологи полагают, что основные трудности заключаются в материальном неблагополучии, отсутствии финансовой подушки, нехватке жилья и негибком графике работы .

Матвиенко признала, что материальные условия жизни в семьях важны — но выразила уверенность, что дело не только в них. По ее словам, в России следует возвращать традиционные ценности, при которых семья и материнство были чем-то священным.

«У нас самая большая страна в мире, и нам не хватает людей, чтобы ее содержать, обрабатывать, развивать экономику, обеспечить безопасность. Для нас поэтому это стратегическая задача», — отметила спикер Совфеда.

«Семья, попавшая в беду»

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что согласен с мнением Валентины Матвиенко по этому вопросу.

«Мне кажется, что уважаемая Валентина Ивановна имела в виду длительную процедуру медиации, то есть переговоров, помощи семье. Ведь семья, заявившая о желании прекратить брак, в какой-то степени должна восприниматься обществом как семья, попавшая в беду, в сложную ситуацию», — сказал он.

Милонов предположил, что причины для разводов бывают «не столь уж глобальными». По его мнению, желание расторгнуть брак «зачастую базируется на каких-то увлечениях на стороне одного из супругов, которые, как правило, очень быстро проходят».

По его словам, провинившемуся супругу «необходимо дать понять, что все это мимолетно, все это обман и иллюзия», а на самом деле он «разрушает свой собственный дом ради какого-то мифа».

Милонов уточнил, что быстрый развод не позволяет супругам «одуматься», поэтому процесс стоит сделать более длительным.

Как сообщает «Дума ТВ», с мнением Валентины Матвиенко согласился и депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, важной частью бракоразводного процесса должна стать работа психологов, направленная на поиск путей для сохранения и развития семьи. При этом процедура расторжения брака должна быть многоэтапной, чтобы люди имели возможность все обдумать и вернуться к нормальной семейной жизни.

Сложно ли в России развестись

Процедура расторжения брака в семьях с общими несовершеннолетними детьми в России производится исключительно в судебном порядке . При наличии споров о том, с кем и где в дальнейшем будут жить дети, к делу привлекаются органы опеки, которые проводят беседы с родителями, осматривают жилье и в дальнейшем высказывают свою позицию на судебном заседании.

Согласно ст. 22 Семейного кодекса РФ, при установлении факта распада семьи брак подлежит расторжению, даже если один из супругов против. Однако суд вправе отложить рассмотрение дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев .

Конкретные сроки развода всегда индивидуальны и зависят, в основном, от наличия споров между супругами. Процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Согласно данным ВЦИОМ, в 2024 году на десять новых бракосочетаний в России приходилось около восьми разводов.