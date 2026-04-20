Израильский солдат разбил молотком голову Иисуса. Нетаньяху «потрясен и опечален»

Израильский солдат разбил молотком голову статуи Иисуса Христа в Ливане. Инцидент подтвердили в ЦАХАЛ. Израильские власти уже принесли свои извинения: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «потрясен и опечален» случившимся, а министр иностранных дел страны назвал поступок солдата «позорным». С осуждением выступили официальные лица США и Италии, а также представители Ватикана и РПЦ.

Израильский военный разбил молотком статую Иисуса Христа в христианской деревне Дибель на юге Ливана. Первым об инциденте сообщил портал Lebanon Debate. На опубликованном изданием фото видно, как человек в военной форме бьет молотком по голове статуи, предварительно сбитой с постамента.

Подлинность снимка подтвердила Армия обороны Израиля.

«На фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана. ЦАХАЛ относится к инциденту с большой серьезностью и подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от военнослужащих», — говорится в заявлении израильской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также осудил действия военного. В соцсети Х он заявил, что был потрясен разрушением статуи.

«Как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛ повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот акт», — написал Нетаньяху.

По его словам, военные власти Израиля ведут уголовное расследование этого дела и «примут соответствующие суровые дисциплинарные меры» в отношении нарушителя.

«Мы выражаем сожаление по поводу инцидента и любой боли, которую он причинил верующим в Ливане и во всем мире», — заявил премьер-министр Израиля.

Схожее мнение выразил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

«Осквернение христианского религиозного символа солдатом ЦАХАЛ на юге Ливана — это тяжкий и позорный поступок», — написал он в Х.

Саар также принес извинения за случившееся, отметив, что «это позорное поведение [израильского солдата] полностью противоречит израильским ценностям».

Как отмечает The Guardian, инцидент вызвал возмущение в Ливане и за его пределами, особенно среди евангелистов в США. Ранее они во многом поддерживали политику Израиля, но с началом войны в секторе Газа ее популярность в их среде неуклонно снижается. На этом фоне посол США в Израиле Майк Хакаби уже заявил, что для виновного «необходимы быстрые, суровые и публичные меры наказания».

Реакция в России и мире

Разрушение статуи Христа израильским военнослужащим – это преступный акт, который противоречит заявлениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о защите христиан, заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов в беседе с РИА Новости.

«Упомянутый преступный акт намеренного поругания святыни со стороны военнослужащего ЦАХАЛ стал широко известен во всем христианском мире и причинил боль и потрясение множеству верующих людей. Такой поступок ставит под вопрос недавнее утверждение Биньямина Нетаньяху, согласно которому в регионе Ближнего Востока «только Израиль защищает христианскую общину, которая растет и процветает», — сказал Балашов.

Итальянское правительство и Папский престол также гневно отреагировали на разрушение статуи Иисуса. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью The Guardian назвал действия военного «неприемлемым и неоправданным поступком».

Архиепископ Винченцо Палья в интервью итальянской телекомпании La7 заявил, что «религиозный, гражданский или политический фундаментализм» имеют сходство в «полном отсутствии культуры», что выражается в «навязывании себя силой и насилием».

«Я хотел бы напомнить Биньямину Нетаньяху, что сам Иисус ходил в Тир и Сидон на юге Ливана. Но он ходил туда не для того, чтобы убивать, а чтобы умножать хлеб, исцелять, творить чудеса, а не разрушать», — сказал архиепископ Палья.

The Guardian напоминает, что в последние недели в отношениях между Ватиканом, Италией, США и Израилем нарастала напряженность, очевидным поводом для которой стала критика президента США Дональда Трампа в адрес папы Римского за его позицию по поводу войны в Иране. До того, в конце марта, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с резким осуждением действий израильской полиции, которая не позволила латинскому патриарху Иерусалима кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле войти в Храм Гроба Господня. Она назвала этот инцидент оскорблением чувств верующих и посягательством на свободу вероисповедания.

 
