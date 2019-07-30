Российская система налогообложения восхитила Financial Times

Международная деловая газета Financial Times выразила свое восхищение, узнав поподробнее о российской системе по сбору сведений со всех онлайн-касс, которой пользуется Федеральная налоговая служба. Об этом написал журналист издания Крис Джайлс.

Как отмечается, газета удивлена, что разница между планируемыми и реальными доходами от НДС на данный момент составляет 1%. Уточняется, что до появления новой системы планируемые реальные доходы от НДС имели большую разницу — около 20%.

Джайлс рассказал читателям, что подключенные к интернету кассовые аппараты при помощи этой технологии передают данные о розничных продажах в режиме реального времени в налоговые органы.

Он подчеркнул, что российские власти узнают о каждой сделке в стране в течение 90 секунд.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новый налог для мигрантов.