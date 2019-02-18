Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций

Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из-за остановки поставок композитных материалов для крыльев их пришлось заменить материалами российского производства.

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Санкции США против компаний, входящих в ОАК и «Ростех», перекрыли поставки материалов из США и Японии.

«Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается», — отметил Чемезов.

Ранее сообщалось, что проект гражданского самолета МС-21 будет теперь напрямую субсидироваться из федерального бюджета.