Будущий шеф Пентагона заявил о растущей угрозе России в космосе

Россия и Китай несут серьезную угрозу интересам США в космосе, заявил кандидат на пост главы Пентагона генерал Ллойд Остин. Его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что космос — «арена конкуренции великих держав».

«Деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности», — сказал Остин на слушаниях в Сенате США.

Генерал также назвал Россию «ключевым противником» США в космосе. При этом, как указал он, Китай является для страны «нарастающей угрозой» в космосе.