СМИ сообщили об ответном ударе России после атаки на патруль в Сирии
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Россия нанесла ответные авиаудары после атаки на российско-турецкий патруль. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Как отмечает издание, о бомбардировках рассказали местные жители. Воздушные удары произошли в районе сирийской провинции Латакия в ответ на атаку российско-турецкого патруля.
Российские и турецкие военнослужащие совместно патрулируют шоссе М4 в Сирии для обеспечения безопасного коридора. Об этом 5 марта договорились президенты стран Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
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