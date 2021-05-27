Twitter в России оштрафовали почти на 28 млн рублей

Компанию Twitter оштрафовали 27,9 млн рублей за неудаление запрещенных на территории России материалов. Об этом сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, передает РИА «Новости».

Согласно информации Роскомнадзора, протоколы на Twitter и другие социальные сети касаются постов с призывами участвовать в несанкционированных акциях протеста.

В четверг, 27 мая, суд рассмотрел шесть протоколов и назначил шесть штрафов на общую сумму 19 млн рублей. Ранее по трем протоколам было назначено 8,9 млн. Таким образом, общая сумма штрафов в отношении Twitter Inc достигла 27,9 млн рублей.

Как уточнила Гуринчук, компания была признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП («Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен»).

Накануне сообщалось, что Facebook, Twitter и другие социальные сети обязали к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей и проинформировать о результатах Роскомнадзор.