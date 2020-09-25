Суд предписал властям США отложить блокировку TikTok

Власти США должны отложить вступление в силу запрета на скачивание TikTok из магазинов приложений до полудня 25 сентября, сообщает The Hill.

Ранее Министерство торговли США издало приказ, запрещающий магазинам приложений разрешать пользователям загружать приложение на свои устройства. TikTok подал жалобу на данное решение.

Судья окружного суда США по округу Колумбия Карл Николс постановил, что правительство должно принять решение о переносе срока блокировки приложения или предоставить юридические документы в защиту этого шага.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал главное условие сделки по TikTok

— Китай может передумать продавать TikTok США

— ByteDance рассказала о деталях переговоров с Oracle по продаже TikTok Global