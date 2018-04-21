Роскомнадзор предупредил пользователей о фейковых «горячих линиях» по блокировке Telegram

В Роскомнадзоре предупредили о появлении фейковых «горячих линий» для проверки информации о возможной блокировке ресурсов из-за ограничений доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«На различных ресурсах в интернете появились фейковые «горячие линии» Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. При этом используется логотип и стиль оформления Федеральной службы», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, служба использует два адреса электронной почты — Hotlinerkn@rkn.gov.ru и Hotlinerkn@yandex.ru. Кроме того, пабликов в социальных сетях и каналов в мессенджерах с аналогичными функциями у ведомства нет.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор открыл «горячую линию» для противодействия ложной информации в связи с блокировкой мессенджера Telegram.