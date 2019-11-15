Россия U21

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Трансляция
С конца
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'74
'74
'74
Чалова вывели на удар из пределов штрафной, но попытка из борьбы не стала опасной.
'72
Хвойницкий левым краем проник в штрафную хозяев, обыграв по пути защитника, а затем пробил низом в ближний угол ворот — Сафонов на месте.
'70
Спрудс перестарался при верховой борьбе за мяч в штрафной хозяев — фол на Сафонове не прошёл мимо глаз арбитра.
'68
Лысов силовой прострел выполнил в штрафную, Уткин пропустил мяч на Шапи, но того подвела обработка.
'66
'66
'65
'64
Не хватает длительным позиционным атакам хозяев ударов по воротам.
'62
Чалов через игру пяткой пытался обострить российскую атаку, но Уткин выбрал обратный пас, что было лишним.
'60
'60
'60
'60
'59
Сборная Латвии готовит сразу две замены.
'58
Отбились латвийцы от очередной атаки соперника, разобравшись с подачей Облякова.
'57
Лысов с левого фланга выполнил навес в штрафную гостей, но мяч от головы Гринберга прибыл в руки к голкиперу.
'55
Кучаев ушёл в лицевую, но против него до конца сыграл защитник, сумевший обезмячить россиянина.
'54
Пошли угловые. Два подряд корнера разыграли россияне. Дивеев головой сделал скидку к вратарской, но Чалову не дали пробить в упор.
'52
И этот российский стандарт от угла поля не помог создать острый момент у латвийских ворот.
'51
Спрудс в подкате выбил мяч за лицевую — ещё одни корнер в пользу хозяев.
'49
Не стала проблемой для гостей подача на ближнюю штангу. Мяч покинул штрафную сборной Латвии.
'48
Выжали россияне угловой из фланговой атаки.
'46
'46
'46
'46
'46
Второй тайм матча начался!
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Сборная России в первом тайме смогла забить быстрый гол в латвийские ворота, после этого хозяева лишь добавили в активности, но увеличить преимущество в счёте не удалось. Гости на 28-й минуте остались в меньшинстве, так что и во второй 45-минутке нас ждёт много игры у ворот прибалтийской сборной.
'45+1
Удар Савельева получился в российскую стенку. Обошлось без сюрпризов в концовке тайма.
'45
Ломовицкий не успел за рывком Спрудса, нарушив правила. Перспективный стандарт.
'44
Глушенков разрезающий пас задумал в штрафную, Чалов предложил себя, но мяч до Фёдора не дошёл.
'42
Умярова на грани с фолом оттеснили от мяча у гостевой штрафной.
'41
Порой, конечно, россияне заигрываются, выбирая лишние ходы.
'39
Побывал мяч в воротах сборной Латвии, но лайнсмен в атаке россиян зафиксировал офсайд.
'38
Сулейманов решил потренировать свою правую ногу, но на подачу к радиусу штрафной никто не откликнулся.
'37
У Лысова срезался мяч с ноги при подаче с фланга. Затяжная атака хозяев только так и могла завершиться. Подбор россияне сопернику не отдают.
'35
Право на угловой получили россияне, но надёжно сработала оборона гостей после подачи Облякова от флажка.
'34
Сулейманов у линии штрафной мяч придержал под левой ногой, но не стал почему-то наносить удар, а хитрый пас удивил даже партнеров по команде.
'32
Чалов принял мяч в чужой штрафной спиной к воротам, резко развернулся и пробил — выше ворот!
'31
'31
'31
Сафонова подключили к игре. Легко российский голкипер справился с дальним ударом.
'30
Чалов несильно затылком пробил головой — вратарь надёжен. Готовит Латвия замену.
'28
'27
Неудачно латвийцы разыграли свой стандарт. Евгеньев головой отправил мяч за штрафную, ликвидировав мягкую подачу с фланга.
'26
'25
Сподобилась сборная Латвии на атаку большими силами, но это едва не переросло в опасный контрвыпад соперника.
'24
Глушенков подхватил мяч у штрафной гостей, не стал долго думать и нанёс удар — голкипер на месте.
'22
Мягкая подача в штрафную в направлении Чалова была перехвачена — Минкевичс головой здорово сыграл.
'21
Пока сборная Латвии в атаку не заглядывала. Матвей Сафонов — стартовый вратарь сборной России.
'19
Лиепа грубо подкатился под Облякова. Судья ограничился беседой.
'17
Момент! Прошли у россиян несколько передач в касание, затем Умяров проникающий пас в штрафную сделал в расчёте на рывок Чалова, но Фёдор в завершении атаки пробил чуть мимо дальнего угла ворот!
'15
Лысов с левого фланга навес исполнил к вратарской, Матревич не совсем удачно сыграл на выходе из ворот, но мяч всё-таки смахнул с головы соперника.
'13
Не успевают латвийцы за движением соперника, отсюда у гостей много фолов.
'11
Быстрый гол — это хорошо. Хозяева, конечно, не останавливаются на достигнутом. Глушенков попал в небольшой офсайд после тонкого паса пяткой от Чалова.
'9
'9
Гринберг проиграл позицию Ломовицкому, что заставило фолить у угла штрафной.
'8
Шапи взялся сам за штрафной удар, но перекинуть гостевую стенку не сумел.
'7
Сулейманов подобрал мяч, после чего его сбили в пару метрах от латвийской штрафной — опасный стандарт.
'5
У Сулейманова не получился прострел от правого края штрафной — мяч от ноги защитника отправился к вратарю.
'4
Сборная России предсказуемо с первых минут встречи забрала мяч под свой контроль.
'2
Евгеньев хорошую диагональ исполнил в штрафную гостей, но Сулейманов мяч не смог обработать.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли россияне.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Россия U21 — Латвия U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.