Россия U21

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ЧЕ2020 - квалификация
20:00
ТурцияИсландия
0:0
закончен
22:45
АнглияЧерногория
7:0
закончен
22:45
ЧехияКосово
2:1
закончен
22:45
СербияЛюксембург
3:2
закончен
22:45
ПортугалияЛитва
6:0
закончен
22:45
ФранцияМолдавия
2:1
закончен
22:45
АлбанияАндорра
2:2
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсТрактор
4:1
закончен
19:00
ЛокомотивНефтехимик
6:3
закончен
19:00
СеверстальАвангард
1:5
закончен
19:00
ТорпедоСибирь
6:2
закончен
19:30
Динамо МБарыс
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
ЦСКАСалават Юлаев
2:5
закончен
20:30
Динамо РСпартак
3:1
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
9:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзВиннипег Джетс
3:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдАризона Койотс
3:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
6:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксДаллас Старз
2:4
закончен
06:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
3:2 (ОТ)
закончен
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
87:79
закончен
20:30
Анадолу Эфес Зенит
90:88
закончен
22:00
Панатинаикос Альба
105:106
закончен
23:00
Реал Мадрид Барселона
86:76
закончен
23:00
Баскония Маккаби Т-А
83:113
закончен
НБА регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсМайами Хит
97:108
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
132:127
закончен
04:00
Милуоки БаксЧикаго Буллз
124:115
закончен
04:00
Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
106:103
закончен
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
128:112
закончен
06:30
Денвер НаггетсБруклин Нетс
101:93
закончен
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U21 ЧЕ2021
18:00
Россия U21Латвия U21
2:0
2 тайм
Товарищеские матчи (сборные)
20:00
БразилияАргентина
п12.29x3.28п23.30
ЧЕ2020 - квалификация
20:00
ФинляндияЛихтенштейн
п11.08x11.25п241.00
20:00
АрменияГреция
п13.32x3.37п22.27
20:00
НорвегияФарерские острова
п11.10x9.75п231.00
22:45
ШвейцарияГрузия
п11.16x7.75п221.00
22:45
ДанияГибралтар
п11.01x27.00п2133.00
22:45
ИспанияМальта
п11.01x27.00п267.00
22:45
РумынияШвеция
п12.89x3.20п22.62
22:45
Босния и ГерцеговинаИталия
п13.53x3.55п22.10
КХЛ регулярный чемпионат
12:00
АдмиралЙокерит
3:2 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСКА
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
Металлург МгХК Сочи
1:0
закончен
20:30
Динамо РВитязь
п13.67x4.10п21.76
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзМонреаль Канадиенс
п11.84x4.24п23.26
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
п12.26x4.04п22.53
03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
п12.58x3.94п22.26
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
п12.69x3.85п22.20
03:30
Оттава СенаторзФиладельфия Флайерз
п12.86x4.10п22.03
Евролига
20:00
ЦСКА Фенербахче
п11.38x0.00п23.13
21:00
Црвена Звезда АСВЕЛ
п11.29x0.00п23.68
22:30
Олимпиакос Жальгирис
п11.90x0.00п21.92
23:00
Валенсия Бавария
п11.62x0.00п22.33
НБА регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикСан-Антонио Спёрс
п11.67x0.00п22.27
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
п12.44x0.00п21.59
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
п12.37x0.00п21.62
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
п11.34x0.00п23.39
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
п13.74x0.00п21.29
04:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
п11.45x0.00п22.85
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
п11.13x0.00п26.31
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
п13.52x0.00п21.32
Фигурное катаниеГран-при. Кубок Ростелеком
14:00
Мужчины. Короткая программа
закончен
16:15
Танцы на льду. Ритм-танец
1
Синицина / Кацалапов (Россия)
86.09
закончен
18:30
Женщины. Короткая программа
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ЧЕ2020 - квалификация
17:00
КипрШотландия
п12.98x3.25п22.53
20:00
Сан-МариноКазахстан
не начался
20:00
РоссияБельгия
п13.64x3.64п22.04
20:00
АзербайджанУэльс
п17.75x4.22п21.49
20:00
СловенияЛатвия
п11.11x9.25п234.00
22:45
Северная ИрландияНидерланды
п17.13x4.51п21.47
22:45
ГерманияБеларусь
п11.06x13.25п244.00
22:45
ХорватияСловакия
п11.49x4.39п27.12
22:45
ИзраильПольша
п12.88x3.38п22.52
22:45
АвстрияСеверная Македония
п11.26x6.23п211.25
КХЛ регулярный чемпионат
17:00
ЛокомотивСалават Юлаев
п12.28x3.73п22.64
17:00
НефтехимикСпартак
п12.18x3.77п22.77
17:00
Динамо МСибирь
п11.94x3.77п23.28
19:10
Динамо МнАвангард
п14.37x4.64п21.56
НХЛ регулярный чемпионат
22:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
п12.52x4.00п22.28
00:00
Эдмонтон ОйлерзДаллас Старз
п12.13x3.92п22.77
00:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
п12.39x3.88п22.44
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
п12.20x4.00п22.62
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
п12.26x3.88п22.60
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
п11.91x4.04п23.18
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
п11.83x4.25п23.28
03:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
п11.75x4.27п23.58
03:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
п12.12x4.01п22.75
04:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
п11.70x4.29п23.81
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
п12.10x4.05п22.77
06:30
Сан-Хосе ШарксДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма УНИКС
не начался
16:00
Автодор Астана
не начался
17:00
Нижний Новгород Зелёна-Гура
не начался
НБА регулярный чемпионат
02:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсАтланта Хоукс
не начался
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Россия U21 Латвия U21

Надежда на Чалова: Россия обыгрывает Латвию. LIVE

Футбол. U21 ЧЕ-2021. Отборочный этап. Россия — Латвия. ОНЛАЙН

Сборная России U21 на своем поле принимает сверстников из Латвии в матче отборочного этапа ЧЕ-2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа 5. 5-й тур  |   15 ноября 18:00   |  2 тайм
Россия U21
2:0
Латвия U21
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Мортен Крог (Дания)
Дивеев 9'
Дивеев 26'
Умяров 65'
Балодис 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Игорь Дивеев 9' 26'
5 (з)   Михаил Лысов
16 (з)   Никита Калугин
4 (з)   Роман Евгеньев
7 (п)   Александр Ломовицкий 46'
10 (п)   Иван Обляков
15 (п)   Максим Глушенков 46'
20 (п)   Наиль Умяров 65'
9 (н)   Фёдор Чалов
11 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
1 (в)   Ричард Матревич
3 (з)   Даниэль Балодис 28'
2 (з)   Иво Минкевичс
10 (з)   Янис Гринберг 60'
5 (з)   Роберт Вейп
20 (п)   Алвис Яунземс
14 (п)   Алексей Савельев
6 (п)   Кристапс Лиепа
13 (п)   Максим Тонышев
8 (п)   Владислав Соловейчик
18 (н)   Марко Регжа
Запасной состав
12 (в)   Александр Максименко
6 (з)   Артём Голубев
19 (з)   Алексей Татаев
2 (з)   Николай Рассказов
8 (п)   Константин Кучаев 46'
18 (п)   Даниил Уткин 46'
21 (п)   Данил Глебов
14 (п)   Юрий Горшков
17 (н)   Вячеслав Грулёв
12 (в)   Нилс Пуриньш
17 (з)   Давис Спрудс
4 (з)   Дмитрий Литвинский
16 (з)   Дэйвид Титов
11 (п)   Даниил Хвойницкий 60'
7 (п)   Дмитрий Зеленков
19 (п)   Кристерс Чударс
9 (н)   Марк Куртиш
21 (н)   Каспар Кокин
Самоечитаемое
Трансляция
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'74
Чударс в игре.
'74
Савельев заменен.
'74
Чалова вывели на удар из пределов штрафной, но попытка из борьбы не стала опасной.
'72
Хвойницкий левым краем проник в штрафную хозяев, обыграв по пути защитника, а затем пробил низом в ближний угол ворот — Сафонов на месте.
'70
Спрудс перестарался при верховой борьбе за мяч в штрафной хозяев — фол на Сафонове не прошёл мимо глаз арбитра.
'68
Лысов силовой прострел выполнил в штрафную, Уткин пропустил мяч на Шапи, но того подвела обработка.
'66
Глебов вышел на поле на радость ростовским болельщикам.
'66
Умяров отправился отдыхать.
'65
ГОЛ! Умяров сам начал атаку, отыграл на Чалова, который не забыл у штрафной пяткой украсить этот выпад, далее пас к радиусу, откуда Наиль через рикошет послал мяч в угол ворот!
'64
Не хватает длительным позиционным атакам хозяев ударов по воротам.
'62
Чалов через игру пяткой пытался обострить российскую атаку, но Уткин выбрал обратный пас, что было лишним.
'60
Хвойницкий получил свой шанс в игре за сборную.
'60
И ещё одна перестановка у Латвии. Гринберг отправился отдыхать.
'60
Зеленков появился на поле.
'60
Тонышев покинул поле.
'59
Сборная Латвии готовит сразу две замены.
'58
Отбились латвийцы от очередной атаки соперника, разобравшись с подачей Облякова.
'57
Лысов с левого фланга выполнил навес в штрафную гостей, но мяч от головы Гринберга прибыл в руки к голкиперу.
'55
Кучаев ушёл в лицевую, но против него до конца сыграл защитник, сумевший обезмячить россиянина.
'54
Пошли угловые. Два подряд корнера разыграли россияне. Дивеев головой сделал скидку к вратарской, но Чалову не дали пробить в упор.
'52
И этот российский стандарт от угла поля не помог создать острый момент у латвийских ворот.
'51
Спрудс в подкате выбил мяч за лицевую — ещё одни корнер в пользу хозяев.
'49
Не стала проблемой для гостей подача на ближнюю штангу. Мяч покинул штрафную сборной Латвии.
'48
Выжали россияне угловой из фланговой атаки.
'46
Уткин получил свои игровые минуты за молодёжную сборную.
'46
Глушенков заменён.
'46
Кучаев вошёл в игру.
'46
Есть замены в перерыве. Ломовицкий остался без второго тайма.
'46
Второй тайм матча начался!
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Сборная России в первом тайме смогла забить быстрый гол в латвийские ворота, после этого хозяева лишь добавили в активности, но увеличить преимущество в счёте не удалось. Гости на 28-й минуте остались в меньшинстве, так что и во второй 45-минутке нас ждёт много игры у ворот прибалтийской сборной.
'45+1
Удар Савельева получился в российскую стенку. Обошлось без сюрпризов в концовке тайма.
'45
Ломовицкий не успел за рывком Спрудса, нарушив правила. Перспективный стандарт.
'44
Глушенков разрезающий пас задумал в штрафную, Чалов предложил себя, но мяч до Фёдора не дошёл.
'42
Умярова на грани с фолом оттеснили от мяча у гостевой штрафной.
'41
Порой, конечно, россияне заигрываются, выбирая лишние ходы.
'39
Побывал мяч в воротах сборной Латвии, но лайнсмен в атаке россиян зафиксировал офсайд.
'38
Сулейманов решил потренировать свою правую ногу, но на подачу к радиусу штрафной никто не откликнулся.
'37
У Лысова срезался мяч с ноги при подаче с фланга. Затяжная атака хозяев только так и могла завершиться. Подбор россияне сопернику не отдают.
'35
Право на угловой получили россияне, но надёжно сработала оборона гостей после подачи Облякова от флажка.
'34
Сулейманов у линии штрафной мяч придержал под левой ногой, но не стал почему-то наносить удар, а хитрый пас удивил даже партнеров по команде.
'32
Чалов принял мяч в чужой штрафной спиной к воротам, резко развернулся и пробил — выше ворот!
'31
Спрудс вышел в линию обороны гостей.
'31
Реагирует тренерский штаб сборной Латвии на удаление. Яунземс покинул поле.
'31
Сафонова подключили к игре. Легко российский голкипер справился с дальним ударом.
'30
Чалов несильно затылком пробил головой — вратарь надёжен. Готовит Латвия замену.
'28
Балодис плохую скидку сделал на своего вратаря, Чалов первым выходил на мяч, что заставило капитана сборной Латвии фолить у штрафной — красная карточка в руках арбитра!
'27
Неудачно латвийцы разыграли свой стандарт. Евгеньев головой отправил мяч за штрафную, ликвидировав мягкую подачу с фланга.
'26
Дивеев на фланге оттолкнул Яунземса, подарив гостям стандарт. Не поленился рефери полезть в карман за карточкой.
'25
Сподобилась сборная Латвии на атаку большими силами, но это едва не переросло в опасный контрвыпад соперника.
'24
Глушенков подхватил мяч у штрафной гостей, не стал долго думать и нанёс удар — голкипер на месте.
'22
Мягкая подача в штрафную в направлении Чалова была перехвачена — Минкевичс головой здорово сыграл.
'21
Пока сборная Латвии в атаку не заглядывала. Матвей Сафонов — стартовый вратарь сборной России.
'19
Лиепа грубо подкатился под Облякова. Судья ограничился беседой.
'17
Момент! Прошли у россиян несколько передач в касание, затем Умяров проникающий пас в штрафную сделал в расчёте на рывок Чалова, но Фёдор в завершении атаки пробил чуть мимо дальнего угла ворот!
'15
Лысов с левого фланга навес исполнил к вратарской, Матревич не совсем удачно сыграл на выходе из ворот, но мяч всё-таки смахнул с головы соперника.
'13
Не успевают латвийцы за движением соперника, отсюда у гостей много фолов.
'11
Быстрый гол — это хорошо. Хозяева, конечно, не останавливаются на достигнутом. Глушенков попал в небольшой офсайд после тонкого паса пяткой от Чалова.
'9
ГОЛ! Обляков со стандарта мягкую подачу выполнил в штрафную, Дивеев выпрыгнул и головой направил мяч под перекладину! Сработала «армейская» связка!
'9
Гринберг проиграл позицию Ломовицкому, что заставило фолить у угла штрафной.
'8
Шапи взялся сам за штрафной удар, но перекинуть гостевую стенку не сумел.
'7
Сулейманов подобрал мяч, после чего его сбили в пару метрах от латвийской штрафной — опасный стандарт.
'5
У Сулейманова не получился прострел от правого края штрафной — мяч от ноги защитника отправился к вратарю.
'4
Сборная России предсказуемо с первых минут встречи забрала мяч под свой контроль.
'2
Евгеньев хорошую диагональ исполнил в штрафную гостей, но Сулейманов мяч не смог обработать.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли россияне.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Россия U21 — Латвия U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.