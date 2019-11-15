Россия U21

'45+2

Прозвучал свисток на перерыв! Сборная России в первом тайме смогла забить быстрый гол в латвийские ворота, после этого хозяева лишь добавили в активности, но увеличить преимущество в счёте не удалось. Гости на 28-й минуте остались в меньшинстве, так что и во второй 45-минутке нас ждёт много игры у ворот прибалтийской сборной.