'45+2

Перерыв! 1:0 в пользу Аргентины после 45 минут. Команды активно начали встречу и в первые 15 минут арбитр назначил два пенальти. Жезус не реализовал свой 11-метровый, а Месси повезло больше — аргентинец добил мяч в ворота после сейва Алисона.