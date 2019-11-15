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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу Аргентины после 45 минут. Команды активно начали встречу и в первые 15 минут арбитр назначил два пенальти. Жезус не реализовал свой 11-метровый, а Месси повезло больше — аргентинец добил мяч в ворота после сейва Алисона.
'45
Аргентинцы в контратаке убежали два в два! Месси вошёл в штрафную и пробил низом — Алисон отразил, а со второй попытки забрал мяч.
'43
'41
Спал темп в игре ближе к концу тайма, много стыков стало.
'39
Аргентинцы ответили контратакой, Месси полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.
'37
Бразильцы владеют мячом, есть подходы к штрафной, но нет моментов у ворот соперника.
'35
Данило с правого края дошёл до лицевой и пробил с острого угла — мяч улетел выше перекладины.
'33
Жезус получил мяч в штрафной, полез в обводку на двух соперников и упал на газон. Но арбитр показал, что всё было чисто.
'31
Пакета технично ушёл от Ло Чельсо, а затем его в подкате сбил Паредес. Обошлось без карточки.
'29
Пакета подобрал отскок возле чужой штрафной и пробил — получилось высоковато.
'27
'25
Аргентинцы заработали стандарт на правом фланге. Месси навесил на ближнюю штангу — бразильцы без проблем отбились.
'24
Не получилась подача у Месси со штрафного — мяч полетел слишком высоко, партнёры не дотянулись.
'22
'19
Артур из глубины забросил мяч к штрафной, Андраде выбежал из ворот и опередил Фирмино.
'17
Окампос совершил перехват и сделал длинную передачу к чужой штрафной, Тьяго Силва в подкате выбил мяч у Мартинеса.
'15
Аргентинцы перешли в позиционную атаку, долго катали мяч перед штрафной, но ничего интересного не придумали.
'13
'12
А теперь пенальти в ворота бразильцев! Месси с правого края ворвался в штрафную, где его придержал Сандро, арбитр моментально указал на «точку»!
'10
'9
Пенальти в ворота Аргентины! Фойт затеял обводку в собственной штрафной и потерял мяч, прошла передача в центр, а Жезусу заплели ноги.
'8
Каземиро ускорился по центру и сделал передачу к штрафной, но Виллиану не дали принять мяч.
'6
Бразильцы пошли в прессинг и отобрали мяч, Жезус получил пас от партнёра, вошёл в штрафную и пробил по центру — Андрада на месте!
'4
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'3
Месси активно пошёл в отбор и сбил Тьяго Силву.
'2
Аргентинцы совершили перехват, Месси дошёл до штрафной и сделал передачу в центр, но Мартинесу не дали принять мяч.
'1
Матч начался! Бразильцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бразилия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.