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ЧЕ2020 - квалификация
20:00
ТурцияИсландия
0:0
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АнглияЧерногория
7:0
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ЧехияКосово
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22:45
СербияЛюксембург
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ПортугалияЛитва
6:0
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ФранцияМолдавия
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АлбанияАндорра
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19:00
Ак БарсТрактор
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закончен
19:00
ЛокомотивНефтехимик
6:3
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СеверстальАвангард
1:5
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ТорпедоСибирь
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Динамо МБарыс
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
ЦСКАСалават Юлаев
2:5
закончен
20:30
Динамо РСпартак
3:1
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
9:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзВиннипег Джетс
3:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдАризона Койотс
3:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
6:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксДаллас Старз
2:4
закончен
06:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
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Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
87:79
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20:30
Анадолу Эфес Зенит
90:88
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22:00
Панатинаикос Альба
105:106
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23:00
Реал Мадрид Барселона
86:76
закончен
23:00
Баскония Маккаби Т-А
83:113
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НБА регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсМайами Хит
97:108
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
132:127
закончен
04:00
Милуоки БаксЧикаго Буллз
124:115
закончен
04:00
Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
106:103
закончен
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
128:112
закончен
06:30
Денвер НаггетсБруклин Нетс
101:93
закончен
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Россия U21Латвия U21
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20:00
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1:0
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20:00
АрменияГреция
0:1
перерыв
20:00
НорвегияФарерские острова
2:0
перерыв
22:45
ШвейцарияГрузия
п11.16x7.75п221.00
22:45
ДанияГибралтар
п11.01x27.00п2135.00
22:45
ИспанияМальта
п11.01x27.00п267.00
22:45
РумынияШвеция
п12.88x3.26п22.59
22:45
Босния и ГерцеговинаИталия
п13.51x3.58п22.10
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12:00
АдмиралЙокерит
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закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСКА
2:3 (ОТ)
закончен
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Металлург МгХК Сочи
1:0
закончен
20:30
Динамо РВитязь
1:0
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Вашингтон КэпиталзМонреаль Канадиенс
п11.82x4.28п23.32
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
п12.26x4.04п22.53
03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
п12.54x3.90п22.30
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
п12.62x3.83п22.26
03:30
Оттава СенаторзФиладельфия Флайерз
п12.89x4.11п22.02
Евролига
20:00
ЦСКА Фенербахче
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Црвена Звезда АСВЕЛ
0:0
1 четверть
22:30
Олимпиакос Жальгирис
п11.90x0.00п21.92
23:00
Валенсия Бавария
п11.62x0.00п22.33
НБА регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикСан-Антонио Спёрс
п11.64x0.00п22.33
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
п12.46x0.00п21.58
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
п12.38x0.00п21.61
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
п11.33x0.00п23.49
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
п13.74x0.00п21.29
04:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
п11.44x0.00п22.89
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
п11.14x0.00п26.26
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
п13.57x0.00п21.32
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КипрШотландия
п12.97x3.22п22.54
20:00
Сан-МариноКазахстан
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20:00
РоссияБельгия
п13.64x3.64п22.04
20:00
АзербайджанУэльс
п17.75x4.22п21.49
20:00
СловенияЛатвия
п11.11x9.25п234.00
22:45
Северная ИрландияНидерланды
п17.13x4.51п21.47
22:45
ГерманияБеларусь
п11.06x13.25п244.00
22:45
ХорватияСловакия
п11.49x4.39п27.12
22:45
ИзраильПольша
п12.92x3.40п22.48
22:45
АвстрияСеверная Македония
п11.26x6.23п211.25
КХЛ регулярный чемпионат
17:00
ЛокомотивСалават Юлаев
п12.28x3.73п22.64
17:00
НефтехимикСпартак
п12.18x3.77п22.77
17:00
Динамо МСибирь
п11.94x3.77п23.28
19:10
Динамо МнАвангард
п14.37x4.64п21.56
НХЛ регулярный чемпионат
22:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
п12.52x4.00п22.28
00:00
Эдмонтон ОйлерзДаллас Старз
п12.13x3.92п22.77
00:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
п12.39x3.88п22.44
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
п12.20x4.00п22.62
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
п12.26x3.88п22.60
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
п11.91x4.04п23.18
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
п11.83x4.25п23.28
03:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
п11.75x4.27п23.58
03:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
п12.12x4.01п22.75
04:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
п11.70x4.29п23.81
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
п12.10x4.05п22.77
06:30
Сан-Хосе ШарксДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма УНИКС
не начался
16:00
Автодор Астана
не начался
17:00
Нижний Новгород Зелёна-Гура
не начался
НБА регулярный чемпионат
02:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсАтланта Хоукс
не начался
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Бразилия Аргентина

Возвращение Месси: Аргентина против Бразилии. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Бразилия — Аргентина. ОНЛАЙН

Сборная Аргентины встречается с командой Бразилии в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   15 ноября 20:00   |  перерыв
Бразилия
0:1
Аргентина
Стадион «», | Главный судья: Мэтт Конгер (Палмерстон-Норт, Новая Зеландия)
Жезус 10' (незабитый пенальти)
Каземиро 22'
Данило 27'
Месси 13'
Месси 13' (незабитый пенальти)
Де Пауль 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
3 (з)   Тьяго Силва
2 (з)    Данило 27'
14 (з)   Эдер Милитао
6 (з)   Алекс Сандро
10 (п)   Лукас Пакета
5 (п)    Каземиро 22'
8 (п)   Артур Рамос
9 (н)   Габриэл Жезус 10'
19 (н)    Виллиан
20 (н)   Роберто Фирмино
23 (в)   Эстебан Андрада
6 (з)   Херман Песселья
2 (з)   Хуан Фойт
19 (з)   Николас Отаменди
3 (з)   Николас Тальяфико
20 (п)   Джовани Ло
5 (п)   Леандро Паредес
15 (п)   Родриго Де 43'
11 (п)   Лукас Окампос
10 (н)   Лионель Месси 13' 13'
22 (н)   Лаутаро Мартинес
Запасной состав
12 (в)   Даниэл Фузато
23 (в)   Адербар дос
4 (з)    Маркиньос
13 (з)   Аугусто Фелипе
22 (з)    Эмерсон
16 (з)   Ренан Лоди
11 (п)   Филиппе Коутиньо
17 (п)    Фабиньо
15 (п)   Дуглас Луис
18 (н)    Уэсли
7 (н)    Ришарлисон
21 (н)    Родриго
1 (в)   Хуан Муссо
12 (в)   Дамиан Мартинес
4 (з)   Ренсо Саравия
14 (з)   Вальтер Каннеман
17 (п)   Николас Домингес
7 (п)   Алексис Мак
18 (п)   Родригес Гидо
21 (н)   Пауло Дибала
8 (н)   Маркос Акунья
13 (н)   Лукас Аларио
24 (н)   Николас Гонсалес
9 (н)   Серхио Агуэро
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По воротам:
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу Аргентины после 45 минут. Команды активно начали встречу и в первые 15 минут арбитр назначил два пенальти. Жезус не реализовал свой 11-метровый, а Месси повезло больше — аргентинец добил мяч в ворота после сейва Алисона.
'45
Аргентинцы в контратаке убежали два в два! Месси вошёл в штрафную и пробил низом — Алисон отразил, а со второй попытки забрал мяч.
'43
Де Пауль за срыв атаки получил карточку.
'41
Спал темп в игре ближе к концу тайма, много стыков стало.
'39
Аргентинцы ответили контратакой, Месси полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.
'37
Бразильцы владеют мячом, есть подходы к штрафной, но нет моментов у ворот соперника.
'35
Данило с правого края дошёл до лицевой и пробил с острого угла — мяч улетел выше перекладины.
'33
Жезус получил мяч в штрафной, полез в обводку на двух соперников и упал на газон. Но арбитр показал, что всё было чисто.
'31
Пакета технично ушёл от Ло Чельсо, а затем его в подкате сбил Паредес. Обошлось без карточки.
'29
Пакета подобрал отскок возле чужой штрафной и пробил — получилось высоковато.
'27
Данило за фол против Ло Чельсо получил «горчичник».
'25
Аргентинцы заработали стандарт на правом фланге. Месси навесил на ближнюю штангу — бразильцы без проблем отбились.
'24
Не получилась подача у Месси со штрафного — мяч полетел слишком высоко, партнёры не дотянулись.
'22
Каземиро не успел к мячу и шипами наступил на голеностоп Де Паулю. Жёлтая карточка.
'19
Артур из глубины забросил мяч к штрафной, Андраде выбежал из ворот и опередил Фирмино.
'17
Окампос совершил перехват и сделал длинную передачу к чужой штрафной, Тьяго Силва в подкате выбил мяч у Мартинеса.
'15
Аргентинцы перешли в позиционную атаку, долго катали мяч перед штрафной, но ничего интересного не придумали.
'13
ГОЛ! Алисон потащил удар Месси с пенальти, но Лионель первым успел на отскок и добил мяч в ворота!
'12
А теперь пенальти в ворота бразильцев! Месси с правого края ворвался в штрафную, где его придержал Сандро, арбитр моментально указал на «точку»!
'10
Не забил пенальти Жезус! Габриэл пробил на исполнение в нижний угол — мяч прокатился рядом со штангой.
'9
Пенальти в ворота Аргентины! Фойт затеял обводку в собственной штрафной и потерял мяч, прошла передача в центр, а Жезусу заплели ноги.
'8
Каземиро ускорился по центру и сделал передачу к штрафной, но Виллиану не дали принять мяч.
'6
Бразильцы пошли в прессинг и отобрали мяч, Жезус получил пас от партнёра, вошёл в штрафную и пробил по центру — Андрада на месте!
'4
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'3
Месси активно пошёл в отбор и сбил Тьяго Силву.
'2
Аргентинцы совершили перехват, Месси дошёл до штрафной и сделал передачу в центр, но Мартинесу не дали принять мяч.
'1
Матч начался! Бразильцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бразилия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.