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Трансляция
С конца
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'28
Жирков принял мяч на левом углу штрафной и решил пробить по воротам, но попал в Кузяева.
'26
Казанков по центру организовал контратаку томичей, но в итоге замечтался, а Шатов выскочил из-за спины и мяч отобрал.
'25
Шумских прервал проникающий пас в штрафную гостей, который задумал Мак в расчёте на рывок Сутормина.
'23
Смольников пролетел по правому краю и низом в центр штрафной «Томи» выполнил казалось удобный пас, но Сутормин не обработал мяч, упустив его за лицевую.
'21
Угловой был «Томи», а в опаснейшую контратаку выбежал «Зенит»! Мак протащил мяч практически через всё поле, но удар из пределов штрафной парировал Сиукаев!
'20
Ракицкий сам и исправился, выбив мяч на угловой после стандарта «Томи».
'19
Ракицкий сорвал выпад гостей, но при этом нарушив правила на Казанкове.
'17
Не меняется рисунок игры после первого гола. «Зенит» продолжает владеть мячом, а «Томь» всей командой защищается.
'15
Право на угловой получили питерцы, но подача от флажка не доставила трудностей томской обороне.
'13
'12
Контратаку провели томичи, но Ракицкий у штрафной «Зенита» оттеснил от мяча Сасина.
'10
Теперь уже Ерохин с линии чужой штрафной зарядил — рядом с дальней девяткой!
'9
Смольников со своего правого фланга низом доставил мяч в гостевую штрафную, Мак оторвался от соперника, но под удар не подстроился.
'7
Жирков ушёл в лицевую и прострелил к воротам «Томи», а мяч после рикошета от ноги Пенчикова попал в перекладину!
'5
Калинский дальний штрафной удар взял на себя. Мяч пошёл в створ, но Васютин без проблем справился.
'3
Смольников на правом фланге отыгрался с партнёром в стеночку, а затем исполнил подачу в центр штрафной — Ерохин головой пробил над перекладиной!
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли томичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Зенит» — «Томь». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.