онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
" aria-hidden="true">
Испания Примера
21:00
АлавесАтлетико М
1:1
закончен
23:15
БарселонаВальядолид
5:1
закончен
Италия Серия А
21:00
ПармаВерона
0:1
закончен
23:00
БрешияИнтер М
1:2
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвтомобилист
3:0
закончен
16:30
БарысМеталлург Мг
1:2
закончен
19:00
ТорпедоЛокомотив
2:1
закончен
19:30
Динамо МАвангард
1:0
закончен
19:30
СпартакЙокерит
4:2
закончен
19:30
ХК СочиСалават Юлаев
3:1
закончен
20:30
Динамо РКуньлунь Ред Стар
1:3
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
7:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
2:1
закончен
02:00
Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс
5:1
закончен
02:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
4:1
закончен
02:30
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
3:0
закончен
03:30
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
6:3
закончен
05:00
Анахайм ДаксВиннипег Джетс
7:4
закончен
Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
103:86
закончен
20:30
Анадолу Эфес Црвена Звезда
85:70
закончен
22:00
Альба Олимпия Милан
78:81
закончен
22:45
АСВЕЛ Баскония
66:63
закончен
Еврокубок
20:00
Ритас Умана Рейер
72:81
закончен
21:30
Ратиофарм Ульм Маккаби Ришон
103:89
закончен
22:00
Нантер Брешия
65:73
закончен
22:45
Ховентут Цедевита Олимпия
101:81
закончен
НБА регулярный чемпионат
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
112:97
закончен
04:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
106:109
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
120:91
закончен
" aria-hidden="true">
Кубок России
17:00
УралАрсенал
2:2 (5:4)
закончен
19:00
ЦСКАУфа
0:0
2 тайм
20:00
ЗенитТомь
1:0
1 тайм
Испания Примера
21:00
Реал СосьедадЛеванте
п11.52x4.7п26.26
21:00
ВаленсияСевилья
п13.12x3.37п22.42
22:00
Атлетик БЭспаньол
п12.02x3.08п24.77
23:00
БетисСельта
п12.13x3.56п23.56
23:15
Реал МадридЛеганес
п11.35x5.27п29.75
Англия Кубок лиги
22:30
ЛиверпульАрсенал
п12.13x3.82п23.25
23:05
ЧелсиМанчестер Юнайтед
п11.96x3.67п23.9
Италия Серия А
21:00
НаполиАталанта
п12.21x3.77п23.2
23:00
КальяриБолонья
п12.95x3.41п22.52
23:00
ЮвентусДженоа
п11.24x6.77п213
23:00
ЛациоТорино
п11.61x4.3п25.73
23:00
СампдорияЛечче
п11.74x3.94п24.99
23:00
СассуолоФиорентина
п13.1x3.42п22.41
23:00
УдинезеРома
п13.81x3.49п22.08
КХЛ регулярный чемпионат
17:00
ТракторДинамо Мн
4:1
закончен
19:00
НефтехимикАмур
1:3
2 период
19:30
Ак БарсАдмирал
0:0
2 период
19:30
ВитязьСКА
2:1
2 период
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
п12.06x4.33п23.19
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
п12.25x4.26п22.86
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
п12.16x4.13п22.81
05:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Тофаш
19:16
2 четверть
20:15
Дарушшафака УНИКС
14:13
1 четверть
21:00
Будучность Ольденбург
п11.5xп22.53
21:15
Лимож Партизан
п12.36xп21.57
22:00
Андорра Промитеас
п11.4xп22.88
22:00
Арка Галатасарай
не начался
22:45
Уникаха Доломити Энергия
п11.17xп24.91
23:00
Виртус Болонья Монако
п11.53xп22.46
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
29:24
2 четверть
21:00
Жальгирис Зенит
не начался
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
не начался
22:30
Бавария Реал Мадрид
п12.62xп21.51
23:00
Барселона Валенсия
п11.23xп24.3
НБА регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
" aria-hidden="true">
Испания Примера
21:00
ЭйбарВильярреал
п12.79x3.43п22.64
21:00
МальоркаОсасуна
п12.7x3.02п23.04
23:15
ХетафеГранада
п11.92x3.34п24.8
Италия Серия А
23:00
МиланСПАЛ
п11.52x4.38п27.04
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьЦСКА
п16.04x4.53п21.55
16:30
БарысАвтомобилист
п12.32x3.95п22.9
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
п11.91x4.21п23.7
19:30
Динамо МСалават Юлаев
п12.27x3.84п23.04
19:30
СпартакСеверсталь
п11.7x4.41п24.67
19:30
ЙокеритЛокомотив
п12.13x4.06п23.18
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
п12.13x4.3п23.05
05:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
п11.94x4.34п23.51
Евролига
21:00
Црвена Звезда Химки
п12.3xп21.64
22:00
Панатинаикос Анадолу Эфес
не начался
НБА регулярный чемпионат
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
04:30
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
не начался
Смотреть все события
Зенит Томь

Битва за Кубок: «Зенит» обыгрывает «Томь». LIVE

Кубок России. 1/8 финала. «Зенит» — «Томь». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» принимает «Томь» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   30 октября 20:00   |  1 тайм
Зенит
1:0
Томь
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Смольников 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
44 (з)   Ярослав Ракицкий
19 (з)   Игорь Смольников 13'
21 (п)   Александр Ерохин
32 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
17 (п)   Олег Шатов
91 (п)   Алексей Сутормин
18 (п)   Юрий Жирков
30 (в)   Арсен Сиукаев
23 (з)   Даниил Пенчиков
5 (з)   Алексей Шумских
22 (з)   Илья Шурыгин
24 (з)   Никита Каккоев
98 (п)   Дмитрий Плетнёв
7 (п)   Дмитрий Сасин
18 (п)   Олег Шалаев
78 (п)   Николай Калинский
10 (п)   Максим Казанков
11 (н)   Ислам Тлупов
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
3 (з)   Дуглас дос
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Вячеслав Караваев
87 (з)   Данила Прохин
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
7 (н)   Сердар Азмун
11 (н)   Себастьян Дриусси
1 (в)   Денис Вавилин
4 (з)   Айдар Лисинков
27 (з)   Роман Мануйлов
39 (з)   Василий Запрягаев
8 (п)   Иван Андреев
13 (п)   Олег Леонов
25 (п)   Александр Сакович
19 (п)   Денис Талалай
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'28
Жирков принял мяч на левом углу штрафной и решил пробить по воротам, но попал в Кузяева.
'26
Казанков по центру организовал контратаку томичей, но в итоге замечтался, а Шатов выскочил из-за спины и мяч отобрал.
'25
Шумских прервал проникающий пас в штрафную гостей, который задумал Мак в расчёте на рывок Сутормина.
'23
Смольников пролетел по правому краю и низом в центр штрафной «Томи» выполнил казалось удобный пас, но Сутормин не обработал мяч, упустив его за лицевую.
'21
Угловой был «Томи», а в опаснейшую контратаку выбежал «Зенит»! Мак протащил мяч практически через всё поле, но удар из пределов штрафной парировал Сиукаев!
'20
Ракицкий сам и исправился, выбив мяч на угловой после стандарта «Томи».
'19
Ракицкий сорвал выпад гостей, но при этом нарушив правила на Казанкове.
'17
Не меняется рисунок игры после первого гола. «Зенит» продолжает владеть мячом, а «Томь» всей командой защищается.
'15
Право на угловой получили питерцы, но подача от флажка не доставила трудностей томской обороне.
'13
ГОЛ! Смольников правым краем ворвался в штрафную гостей, отыгрался в стеночку с Маком, а в завершении Игорь с линии вратарской пробил точно в цель!
'12
Контратаку провели томичи, но Ракицкий у штрафной «Зенита» оттеснил от мяча Сасина.
'10
Теперь уже Ерохин с линии чужой штрафной зарядил — рядом с дальней девяткой!
'9
Смольников со своего правого фланга низом доставил мяч в гостевую штрафную, Мак оторвался от соперника, но под удар не подстроился.
'7
Жирков ушёл в лицевую и прострелил к воротам «Томи», а мяч после рикошета от ноги Пенчикова попал в перекладину!
'5
Калинский дальний штрафной удар взял на себя. Мяч пошёл в створ, но Васютин без проблем справился.
'3
Смольников на правом фланге отыгрался с партнёром в стеночку, а затем исполнил подачу в центр штрафной — Ерохин головой пробил над перекладиной!
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли томичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Зенит» — «Томь». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.