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Батшуайи сыграл рукой в своей штрафной.
Мактоминай решил отомстить за заезд по ногам от Батшуайи и начал прессинговать Ковачича в центре поля, но, исполняя передачу, угодил в ближайшего соперника.
Ван-Бисака сделал попытку прострелить в центр штрафной хозяев, но защитник «Челси» Зума оказался проворнее.
Пока подопечным Лэмпарда взять ворота «МЮ» с наскока не получается, в связи с чем они, видимо, намерены сменить тактику, суда по тому, что владеть снарядом стали чаще гости.
Теперь арбитр подарил угловой гостям. Даниел Джеймс прострелил на ближний край штрафной, откуда в касание пробил Мактоминай, но отправил мяч выше створа ворот.
Пока мяч контролируют хозяева поля. Ковачич отправил снаряд в штрафную, но Батшуайи не успел перехватить мяч. Серхио Ромеро его опередил, вовремя выйдя из ворот.
Составы у команд в этот раз, конечно, не совсем равнозначны, но на всех молодых игроков будет интересно посмотреть. Судя по количеству зрителей на трибунах, фанаты думают также.
Встреча пройдет на домашнем стадионе «синих» — «Стэмфорд Бридж».
Состав «Челси»! вратарь: Вилли Кабальеро защитники: Рис Джеймс, Марк Гехи, Маркос Алонсо, Курт Зума полузащитники:Матео Ковачич, Жоржиньо, Билли Гилмор, Кристиан Пулишич нападающие: Каллум Хадсон-Одои, Миши Батшуайи
Состав «Манчестер Юнайтед»! вратарь: Серхио Ромеро защитники: Маркос Рохо, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Брендон Уильямс, Аарон Ван-Биссака полузащитники: Скотт Мактоминай, Фред, Даниэль Джеймс, Джесси Лингард нападающий: Маркус Рашфорд
Встреча начнется в 23.05 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 4-го раунда Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».