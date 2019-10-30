онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
" aria-hidden="true">
Испания Примера
21:00
АлавесАтлетико М
1:1
закончен
23:15
БарселонаВальядолид
5:1
закончен
Италия Серия А
21:00
ПармаВерона
0:1
закончен
23:00
БрешияИнтер М
1:2
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвтомобилист
3:0
закончен
16:30
БарысМеталлург Мг
1:2
закончен
19:00
ТорпедоЛокомотив
2:1
закончен
19:30
Динамо МАвангард
1:0
закончен
19:30
СпартакЙокерит
4:2
закончен
19:30
ХК СочиСалават Юлаев
3:1
закончен
20:30
Динамо РКуньлунь Ред Стар
1:3
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
7:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
2:1
закончен
02:00
Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс
5:1
закончен
02:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
4:1
закончен
02:30
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
3:0
закончен
03:30
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
6:3
закончен
05:00
Анахайм ДаксВиннипег Джетс
7:4
закончен
Еврокубок
20:00
Ритас Умана Рейер
72:81
закончен
21:30
Ратиофарм Ульм Маккаби Ришон
103:89
закончен
22:00
Нантер Брешия
65:73
закончен
22:45
Ховентут Цедевита Олимпия
101:81
закончен
Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
103:86
закончен
20:30
Анадолу Эфес Црвена Звезда
85:70
закончен
22:00
Альба Олимпия Милан
78:81
закончен
22:45
АСВЕЛ Баскония
66:63
закончен
НБА регулярный чемпионат
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
112:97
закончен
04:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
106:109
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
120:91
закончен
" aria-hidden="true">
Кубок России
17:00
УралАрсенал
2:2 (5:4)
закончен
19:00
ЦСКАУфа
1:0
закончен
20:00
ЗенитТомь
4:0
закончен
Испания Примера
21:00
Реал СосьедадЛеванте
1:2
закончен
21:00
ВаленсияСевилья
1:1
закончен
22:00
Атлетик БЭспаньол
2:0
2 тайм
23:00
БетисСельта
1:0
1 тайм
23:15
Реал МадридЛеганес
2:0
1 тайм
Англия Кубок лиги
22:30
ЛиверпульАрсенал
2:3
перерыв
23:05
ЧелсиМанчестер Юнайтед
0:0
1 тайм
Италия Серия А
21:00
НаполиАталанта
2:2
закончен
23:00
КальяриБолонья
0:1
1 тайм
23:00
ЮвентусДженоа
0:0
1 тайм
23:00
ЛациоТорино
1:0
1 тайм
23:00
СампдорияЛечче
0:1
1 тайм
23:00
СассуолоФиорентина
1:0
1 тайм
23:00
УдинезеРома
0:1
1 тайм
КХЛ регулярный чемпионат
17:00
ТракторДинамо Мн
4:1
закончен
19:00
НефтехимикАмур
4:3 (Б)
закончен
19:30
Ак БарсАдмирал
2:0
закончен
19:30
ВитязьСКА
2:3 (Б)
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
п12.06x4.33п23.19
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
п12.21x4.28п22.92
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
п12.22x4.08п22.74
05:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Тофаш
69:72
закончен
20:15
Дарушшафака УНИКС
77:79
закончен
21:00
Будучность Ольденбург
83:85
закончен
21:15
Лимож Партизан
60:82
закончен
22:00
Андорра Промитеас
66:68
4 четверть
22:00
Арка Галатасарай
50:49
3 четверть
22:45
Уникаха Доломити Энергия
48:34
перерыв
23:00
Виртус Болонья Монако
19:16
1 четверть
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
79:84
закончен
21:00
Жальгирис Зенит
70:82
закончен
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
49:35
3 четверть
22:30
Бавария Реал Мадрид
41:38
перерыв
23:00
Барселона Валенсия
27:24
2 четверть
НБА регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
" aria-hidden="true">
Испания Примера
21:00
ЭйбарВильярреал
п12.89x3.43п22.55
21:00
МальоркаОсасуна
п12.72x3.02п23.02
23:15
ХетафеГранада
п11.94x3.3п24.74
Италия Серия А
23:00
МиланСПАЛ
п11.53x4.34п26.93
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьЦСКА
п16.04x4.53п21.55
16:30
БарысАвтомобилист
п12.32x3.95п22.9
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
п11.91x4.21п23.7
19:30
Динамо МСалават Юлаев
п12.27x3.84п23.04
19:30
СпартакСеверсталь
п11.7x4.41п24.67
19:30
ЙокеритЛокомотив
п12.13x4.06п23.18
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
п12.03x4.31п23.26
05:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
п11.94x4.34п23.51
Евролига
21:00
Црвена Звезда Химки
п12.3xп21.64
22:00
Панатинаикос Анадолу Эфес
не начался
НБА регулярный чемпионат
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
04:30
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
не начался
Смотреть все события
Челси Манчестер Юнайтед

Битва за трофей: «Челси» против «МЮ». LIVE

Футбол. Кубок английской лиги. «Челси» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Челси» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й раунд  |   30 октября 23:05   |  1 тайм
Челси
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Батшуайи 18'
Мактоминай 11'
Рашфорд 25' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Вилли Кабальеро
24 (з)   Рис Джеймс
44 (з)   Марк Гехи
3 (з)   Маркос Алонсо
15 (з)   Курт Зума
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
47 (п)   Билли Гилмор
22 (п)   Кристиан Пулишич
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
23 (н)   Миши Батшуайи 18'
22 (в)   Серхио Ромеро
16 (з)   Маркос Рохо
2 (з)   Виктор Линделёф
5 (з)   Гарри Магуайр
53 (з)   Брендон Уильямс
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
39 (п)   Скотт Мактоминай 11'
17 (п)    Фред
21 (п)   Даниэль Джеймс
14 (п)   Джесси Лингард
10 (н)   Маркус Рашфорд 25'
Запасной состав
31 (в)   Джейми Камминг
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
48 (з)   Тарик Лампти
19 (п)   Мэйсон Маунт
11 (н)   Педро Родригес
18 (н)   Оливье Жиру
9 (н)   Тэмми Абрахам
13 (в)   Ли Грант
18 (з)   Эшли Янг
4 (з)   Фил Джонс
37 (п)   Джеймс Гарнер
15 (п)   Андреас Перейра
8 (п)   Хуан Мата
9 (н)   Антони Марсьяль
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`22

Батшуайи сыграл рукой в своей штрафной.

`20

Мактоминай решил отомстить за заезд по ногам от Батшуайи и начал прессинговать Ковачича в центре поля, но, исполняя передачу, угодил в ближайшего соперника.

`18

Предупреждение теперь получает нападающий «синих» Батшуайи, который нарушил правила в игре против Мактоминая.

`16

Ван-Бисака сделал попытку прострелить в центр штрафной хозяев, но защитник «Челси» Зума оказался проворнее.

`15

Пока подопечным Лэмпарда взять ворота «МЮ» с наскока не получается, в связи с чем они, видимо, намерены сменить тактику, суда по тому, что владеть снарядом стали чаще гости.

`13

Теперь арбитр подарил угловой гостям. Даниел Джеймс прострелил на ближний край штрафной, откуда в касание пробил Мактоминай, но отправил мяч выше створа ворот.

`11

А вот и первая карточка встречи! Ее заработал хавбек Скотт Мактоминай за то, что снес Ковачича в центре поля. Въехал прямо в ногу, но Матео смог удачно подпрыгнуть и избежать вероятного перелома.

`9

И снова угловой на стороне «Челси». Однако создать опасный момент у чужих ворот не вышло. Еще и фол в атаке арбитр зафиксировал.

`7

Первый угловой! Заработали хозяева с подачи форварда Хадсона-Одои на ближнюю штангу. Защитник «МЮ» Уильямс выбил мяч за лицевую.

`5

Пока мяч контролируют хозяева поля. Ковачич отправил снаряд в штрафную, но Батшуайи не успел перехватить мяч. Серхио Ромеро его опередил, вовремя выйдя из ворот.

`3

Составы у команд в этот раз, конечно, не совсем равнозначны, но на всех молодых игроков будет интересно посмотреть. Судя по количеству зрителей на трибунах, фанаты думают также.

`1

Прозвучал стартовый свисток! Поехали!

23:00

Встреча пройдет на домашнем стадионе «синих» — «Стэмфорд Бридж».

22:55

Состав «Челси»! вратарь: Вилли Кабальеро защитники: Рис Джеймс, Марк Гехи, Маркос Алонсо, Курт Зума полузащитники:Матео Ковачич, Жоржиньо, Билли Гилмор, Кристиан Пулишич нападающие: Каллум Хадсон-Одои, Миши Батшуайи

22:50

Состав «Манчестер Юнайтед»! вратарь: Серхио Ромеро защитники: Маркос Рохо, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Брендон Уильямс, Аарон Ван-Биссака полузащитники: Скотт Мактоминай, Фред, Даниэль Джеймс, Джесси Лингард нападающий: Маркус Рашфорд

22:40

Встреча начнется в 23.05 по московскому времени.

22:35

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 4-го раунда Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».