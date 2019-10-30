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Испания Примера
21:00
АлавесАтлетико М
1:1
закончен
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БарселонаВальядолид
5:1
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Италия Серия А
21:00
ПармаВерона
0:1
закончен
23:00
БрешияИнтер М
1:2
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвтомобилист
3:0
закончен
16:30
БарысМеталлург Мг
1:2
закончен
19:00
ТорпедоЛокомотив
2:1
закончен
19:30
Динамо МАвангард
1:0
закончен
19:30
СпартакЙокерит
4:2
закончен
19:30
ХК СочиСалават Юлаев
3:1
закончен
20:30
Динамо РКуньлунь Ред Стар
1:3
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
7:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
2:1
закончен
02:00
Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс
5:1
закончен
02:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
4:1
закончен
02:30
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
3:0
закончен
03:30
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
6:3
закончен
05:00
Анахайм ДаксВиннипег Джетс
7:4
закончен
Еврокубок
20:00
Ритас Умана Рейер
72:81
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21:30
Ратиофарм Ульм Маккаби Ришон
103:89
закончен
22:00
Нантер Брешия
65:73
закончен
22:45
Ховентут Цедевита Олимпия
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Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
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закончен
20:30
Анадолу Эфес Црвена Звезда
85:70
закончен
22:00
Альба Олимпия Милан
78:81
закончен
22:45
АСВЕЛ Баскония
66:63
закончен
НБА регулярный чемпионат
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
112:97
закончен
04:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
106:109
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
120:91
закончен
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Кубок России
17:00
УралАрсенал
2:2 (ДВ)
доп. время
19:00
ЦСКАУфа
online
20:00
ЗенитТомь
п11.22x5.94п211
Испания Примера
21:00
Реал СосьедадЛеванте
п11.49x4.8п26.57
21:00
ВаленсияСевилья
п13x3.35п22.51
22:00
Атлетик БЭспаньол
п11.97x3.15п24.91
23:00
БетисСельта
п12.13x3.56п23.56
23:15
Реал МадридЛеганес
п11.36x5.22п210
Англия Кубок лиги
22:30
ЛиверпульАрсенал
п12.1x3.81п23.31
23:05
ЧелсиМанчестер Юнайтед
п11.96x3.67п23.88
Италия Серия А
21:00
НаполиАталанта
п12.19x3.81п23.22
23:00
КальяриБолонья
п12.95x3.41п22.52
23:00
ЮвентусДженоа
п11.25x6.62п213
23:00
ЛациоТорино
п11.6x4.27п25.86
23:00
СампдорияЛечче
п11.77x3.91п24.81
23:00
СассуолоФиорентина
п13.17x3.42п22.37
23:00
УдинезеРома
п13.9x3.48п22.06
КХЛ регулярный чемпионат
17:00
ТракторДинамо Мн
3:1
3 период
19:00
НефтехимикАмур
online
19:30
Ак БарсАдмирал
п11.34x6.27п28
19:30
ВитязьСКА
п13.53x3.92п21.92
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
п12.06x4.33п23.19
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
п12.25x4.26п22.86
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
п12.23x4.25п22.9
05:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Тофаш
не начался
20:15
Дарушшафака УНИКС
п11.65xп22.21
21:00
Будучность Ольденбург
п11.5xп22.53
21:15
Лимож Партизан
п12.4xп21.55
22:00
Андорра Промитеас
п11.4xп22.88
22:00
Арка Галатасарай
не начался
22:45
Уникаха Доломити Энергия
п11.2xп24.43
23:00
Виртус Болонья Монако
п11.53xп22.46
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
п11.16xп25.39
21:00
Жальгирис Зенит
не начался
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
не начался
22:30
Бавария Реал Мадрид
п12.51xп21.55
23:00
Барселона Валенсия
п11.23xп24.3
НБА регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
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Испания Примера
21:00
ЭйбарВильярреал
п12.79x3.43п22.64
21:00
МальоркаОсасуна
п12.7x3.02п23.04
23:15
ХетафеГранада
п11.92x3.34п24.8
Италия Серия А
23:00
МиланСПАЛ
п11.52x4.38п27.04
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьЦСКА
п16.04x4.53п21.55
16:30
БарысАвтомобилист
п12.32x3.95п22.9
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
п11.91x4.21п23.7
19:30
Динамо МСалават Юлаев
п12.27x3.84п23.04
19:30
СпартакСеверсталь
п11.7x4.41п24.67
19:30
ЙокеритЛокомотив
п12.13x4.06п23.18
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
п12.13x4.3п23.05
05:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
п11.94x4.34п23.51
Евролига
21:00
Црвена Звезда Химки
п12.3xп21.64
22:00
Панатинаикос Анадолу Эфес
не начался
НБА регулярный чемпионат
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
04:30
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
не начался
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Урал Арсенал

Цена ошибки: овертайм в матче «Урала» и «Арсенала». LIVE

Кубок России. 1/8 финала. «Урал» — «Арсенал». ОНЛАЙН

Екатеринбургский «Урал» принимает тульский «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   30 октября 17:00   |  дополнительное время
ДВ
Урал
2:2 (ДВ)
Арсенал
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия)
Димитров 24'
Эль-Кабир 30'
Эль-Кабир 37' (пен)
Погребняк 38'
Бумаль 53'
Костадинов 14'
Ткачёв 34'
Хагуш 37'
Ломовицкий 65'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков
15 (з)   Денис Кулаков
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
6 (п)   Рафал Аугустыняк
13 (п)   Петрюс Бумаль 53'
58 (п)   Отман Эль-Кабир 30' 37'
17 (п)   Николай Димитров 64' 24'
20 (н)   Андрей Панюков 84'
88 (н)   Павел Погребняк 38'
50 (в)   Егор Шамов
21 (з)   Виктор Альварес
8 (з)   Гиа Григалава
14 (з)   Анри Хагуш 37'
6 (з)   Максим Беляев
70 (п)   Георги Костадинов 84' 14'
22 (п)   Даниил Лесовой
27 (п)   Александр Ломовицкий 68' 65'
11 (п)   Сергей Ткачёв 34'
23 (п)   Игорь Горбатенко
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
21 (з)   Исламжан Насыров 84'
4 (з)   Артём Мамин
69 (з)   Шамсиддин Шанбиев
57 (п)   Артём Фидлер
80 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
14 (п)   Юрий Бавин
11 (н)   Владимир Ильин 64'
79 (н)   Артём Юсупов
36 (в)   Михаил Левашов
1 (в)   Артур Нигматуллин
4 (з)   Роберт Бауэр
71 (з)   Александр Денисов
5 (з)   Александр Довбня
13 (з)   Максим Володько
20 (п)   Горан Чаушич 84'
7 (п)   Кантемир Берхамов
28 (п)   Владислав Пантелеев
10 (н)   Эванс Кангва 68'
17 (н)   Гурам Аджоев
30 (н)   Александру Тудорие
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Трансляция
С начала С конца
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'91
Стартовал первый овертайм!
'90+3
Окончено основное время, ничья 2:2. Результативным получился первый тайм, после перерыва стало больше борьбы. Бумаль подвёл уральцев, получив удаление на ровном месте. Впереди овертайм!
'90+2
Годзюр выбежал из ворот и спокойно забрал мяч после заброса из глубины.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'88
В центре поля идёт борьба за мяч. Уральцы не позволяют сопернику перейти в атаку.
'86
Насыров в контратаке убежал по левому флангу и выполнил подачу в руки Шамову.
'84
Чаушич появился на поле вместо Костадинова.
'84
И замена у гостей.
'84
Насыров вышел вместо Панюкова.
'84
Замена у «Урала».
'82
Годзюр уверенно забрал мяч после очередной подачи Горбатенко.
'80
Горбатенко сделал передачу к штрафной, но Луценко поторопился и залез в офсайд.
'78
Момент! Беляев поборолся в штрафной и сделал скидку во вратарскую, но Горбатенко помешали принять мяч.
'78
«Арсенал» много владеет мячом, пытаются туляки реализовать численное преимущество.
'76
Лесовой рванул по правому флангу, качнул защитника и прострелил — уральцы перехватили мяч.
'74
Кангва! Из-за пределов штрафной целил в дальнюю девятку — мяч прошёл в метре от цели!
'72
Уральцы провели быструю атаку правым флангом. Кулаков навесил в штрафную, Шамов в высоком прыжке снял мяч с головы Ильина.
'70
Момент у «Арсенала»! Лесовой вошёл в штрафную, обыграл защитника и пробил в угол — Годзюр перевёл мяч на угловой!
'68
Эванс Кангва вошёл в игру.
'68
Ломовицкий заменён.
'66
Эль-Кабир на фланге убрал защитника и навесил в центр — Шамов без проблем забрал мяч.
'64
Ильин вышел вместо Димитрова.
'64
Замена от Дмитрия Парфёнова.
'61
Эль-Кабир подобрал отскок возле штрафной и мощным ударом послал мяч на трибуну.
'59
Ломовицкий развернулся на фланге и мягко навесил во вратарскую, Годзюр уверенно снял верховой мяч.
'57
Фидлер вышел вместо Погребняка. Павел явно недоволен заменой и что-то высказал Дмитрию Парфёнову.
'57
Замена у «Урала».
'55
Момент! Димитров навесил с углового, мяч заметался по вратарской, а Беляев помешал Погребняку добить с трёх метров.
'53
Удаление у «Урала»! Бумаль в борьбе в штрафной боднул Ломовицкого и получил прямую красную карточку.
'52
Опасно! Аугустыняк с правого края мягко навесил в центр штрафной, Погребняк выиграл борьбу и пробил головой в нижний угол — Шамов среагировал, а добить Павлу не удалось!
'50
Активно уральцы начали второй тайм, игра переместилась на половину поля «Арсенала».
'48
Меркулов на фланге убежал от Ломовицкого, ворвался в штрафную и прострелил в центр — туляки перехватили мяч.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 2:2 после 45 минут. Весёлая игра идёт, команды много атакуют. Туляки дважды лидировали в счёте, но уральцы оба раза отыгрывались.
'44
Меркулов сделал длинную передачу вперёд по флангу, Хагуш выбил мяч из-под ног Эль-Кабира.
'42
Альварес прорвался по левому флангу и навесил в центр штрафной, но у Луценко не получился удар в касание.
'40
Уральцы заработали угловой. Шамов справился с подачей Эль-Кабира на дальнюю штангу.
'38
Погребняк в центре поля снёс Хагуша и получил «горчичник».
'37
ГОЛ! Эль-Кабир с пенальти мощно пробил в верхний угол ворот — без шансов для Шамова!
'37
Хагуш получил «горчичник» за игру рукой.
'36
Пенальти в ворота «Арсенала»! Погребняк мощно пробил по воротам и попал в руку Хагушу.
'34
ГОЛ! Ткачёв подобрал отскок в штрафной и технично пробил в верхний угол ворот!
'32
Продолжается игра на встречных курсах, мяч ходит от одной штрафной до другой. Хороший темп.
'30
Эль-Кабир в центре поля сфолил на карточку, сбив Костадинова.
'28
Погребняк не сумел обыграть Хагуша, а затем сфолил в атаке.
'26
Ткачёв навесил с углового, Годзюр на выходе не дотянулся до мяча, но тулякам не удалось добить!
'24
ГОЛ! Эль-Кабир на фланге разобрался с двумя соперниками и навесил на дальний угол вратарской, а Димитров в касание вогнал мяч под перекладину!
'22
Момент! Меркулов метров с тридцати пытался забросить мяч за шиворот голкиперу — Шамов сделал несколько шагов назад и забрал мяч в руки.
'21
Эль-Кабир с углового вырезал подачу во вратарскую, Костадинов выиграл позицию и выбил мяч в сторону.
'19
Уральцы катают мяч в центре поля без продвижения вперёд. Туляки не позволяют сопернику подобраться к штрафной.
'17
Уральцы заработали стандарт. Панюков вырезал подачу в центр штрафной, Шамов уверенно забрал верховой мяч.
'15
ГОЛ! Ткачёв с углового навесил во вратарскую, Костадинов опередил Погребняка и головой переправил мяч в сетку ворот!
'14
Туляки провели атаку левым флангом, прошла подача в штрафную — Годзюр кулаком отбил мяч в сторону.
'12
Ткачёв выбрался на свободное пространство и пробил из-за пределов штрафной! Годзюр уверенно забрал мяч.
'10
Лесовой рванул по левому флангу, убрал защитника и прострелил во вратарскую! Отбились уральцы.
'8
Туляки забрали мяч под свой контроль и перевели игру на чужую половину поля.
'6
Ароян из глубины сделал заброс в штрафную, Шамов выбежал из ворот и опередил Димитрова.
'4
Погребняк совершил шикарный проход! Обыграл трёх соперников, вошёл в штрафную, качнул ещё одного соперника и пробил по воротам — Шамов потащил!
'2
Осторожно проходят стартовые минуты. В центре поля идёт борьба, команды не форсируют события.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Урал» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.