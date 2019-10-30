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Трансляция
С конца
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'91
Стартовал первый овертайм!
'90+3
Окончено основное время, ничья 2:2. Результативным получился первый тайм, после перерыва стало больше борьбы. Бумаль подвёл уральцев, получив удаление на ровном месте. Впереди овертайм!
'90+2
Годзюр выбежал из ворот и спокойно забрал мяч после заброса из глубины.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'88
В центре поля идёт борьба за мяч. Уральцы не позволяют сопернику перейти в атаку.
'86
Насыров в контратаке убежал по левому флангу и выполнил подачу в руки Шамову.
'84
'84
'84
'84
'82
Годзюр уверенно забрал мяч после очередной подачи Горбатенко.
'80
Горбатенко сделал передачу к штрафной, но Луценко поторопился и залез в офсайд.
'78
Момент! Беляев поборолся в штрафной и сделал скидку во вратарскую, но Горбатенко помешали принять мяч.
'78
«Арсенал» много владеет мячом, пытаются туляки реализовать численное преимущество.
'76
Лесовой рванул по правому флангу, качнул защитника и прострелил — уральцы перехватили мяч.
'74
Кангва! Из-за пределов штрафной целил в дальнюю девятку — мяч прошёл в метре от цели!
'72
Уральцы провели быструю атаку правым флангом. Кулаков навесил в штрафную, Шамов в высоком прыжке снял мяч с головы Ильина.
'70
Момент у «Арсенала»! Лесовой вошёл в штрафную, обыграл защитника и пробил в угол — Годзюр перевёл мяч на угловой!
'68
'68
'66
Эль-Кабир на фланге убрал защитника и навесил в центр — Шамов без проблем забрал мяч.
'64
'64
'61
Эль-Кабир подобрал отскок возле штрафной и мощным ударом послал мяч на трибуну.
'59
Ломовицкий развернулся на фланге и мягко навесил во вратарскую, Годзюр уверенно снял верховой мяч.
'57
'57
'55
Момент! Димитров навесил с углового, мяч заметался по вратарской, а Беляев помешал Погребняку добить с трёх метров.
'53
'52
Опасно! Аугустыняк с правого края мягко навесил в центр штрафной, Погребняк выиграл борьбу и пробил головой в нижний угол — Шамов среагировал, а добить Павлу не удалось!
'50
Активно уральцы начали второй тайм, игра переместилась на половину поля «Арсенала».
'48
Меркулов на фланге убежал от Ломовицкого, ворвался в штрафную и прострелил в центр — туляки перехватили мяч.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 2:2 после 45 минут. Весёлая игра идёт, команды много атакуют. Туляки дважды лидировали в счёте, но уральцы оба раза отыгрывались.
'44
Меркулов сделал длинную передачу вперёд по флангу, Хагуш выбил мяч из-под ног Эль-Кабира.
'42
Альварес прорвался по левому флангу и навесил в центр штрафной, но у Луценко не получился удар в касание.
'40
Уральцы заработали угловой. Шамов справился с подачей Эль-Кабира на дальнюю штангу.
'38
'37
'37
'36
Пенальти в ворота «Арсенала»! Погребняк мощно пробил по воротам и попал в руку Хагушу.
'34
'32
Продолжается игра на встречных курсах, мяч ходит от одной штрафной до другой. Хороший темп.
'30
'28
Погребняк не сумел обыграть Хагуша, а затем сфолил в атаке.
'26
Ткачёв навесил с углового, Годзюр на выходе не дотянулся до мяча, но тулякам не удалось добить!
'24
'22
Момент! Меркулов метров с тридцати пытался забросить мяч за шиворот голкиперу — Шамов сделал несколько шагов назад и забрал мяч в руки.
'21
Эль-Кабир с углового вырезал подачу во вратарскую, Костадинов выиграл позицию и выбил мяч в сторону.
'19
Уральцы катают мяч в центре поля без продвижения вперёд. Туляки не позволяют сопернику подобраться к штрафной.
'17
Уральцы заработали стандарт. Панюков вырезал подачу в центр штрафной, Шамов уверенно забрал верховой мяч.
'15
'14
Туляки провели атаку левым флангом, прошла подача в штрафную — Годзюр кулаком отбил мяч в сторону.
'12
Ткачёв выбрался на свободное пространство и пробил из-за пределов штрафной! Годзюр уверенно забрал мяч.
'10
Лесовой рванул по левому флангу, убрал защитника и прострелил во вратарскую! Отбились уральцы.
'8
Туляки забрали мяч под свой контроль и перевели игру на чужую половину поля.
'6
Ароян из глубины сделал заброс в штрафную, Шамов выбежал из ворот и опередил Димитрова.
'4
Погребняк совершил шикарный проход! Обыграл трёх соперников, вошёл в штрафную, качнул ещё одного соперника и пробил по воротам — Шамов потащил!
'2
Осторожно проходят стартовые минуты. В центре поля идёт борьба, команды не форсируют события.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Урал» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.