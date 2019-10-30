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После просмотра повтора все не так очевидно: видно с определенных кадров, что Эллиот падал самостоятельно. Так или иначе, но за несколько секунд до этого мяч попал в руку игроку «Арсенала» в штрафной.
ПЕНАЛЬТИ! Эллиот здорово развернулся в штрафной «Арсенала», заставив сфолить на себе Мартинелли.
Уильямс пытался не дать прострелить в штрафную, но вместо этого ударил по ногам Уиллока.
Много пространства отдают Озилу. На этот раз немец сделал Мэйтленда-Найлса передачу на фланга, тот прострелил, но вынесли защитники «Ливерпуля».
Хозяева забрали себе мяч и катают на своей половине поля. Что примечательно, редко атакуют игроки «Ливерпуля» центром, предпочитая фланги.
Окслейд-Чемберлен хорошо поборолся за мяч с защитниками, отдал обратную передачу Эллиоту, у которого прострел в штрафную уже не прошел.
Милнер перспективно навешивал в штрафную «Арсенала» — Брустер сориентироваться не смог.
В атаке обе команды играют образцово, но вот с защитой проблемы. Много возможностей, чтобы забить, конкретики — мало.
Ого. Мартинес спокойно себе выбивал мяч, а Брустер зачем-то начал мешать ему. Не красит его этот момент.
Лаллана с фланга пытался в штрафную соперника сместиться, но обыграть соперника не смог — нога поехала.
На повторе видно, что Торейра в момент гола находился в офсайде. Спорный эпизод.
Мэйтленд-Найлс сделал хороший прострел в штрафную «Ливерпуля» — до Саки в итоге мяч не дошел.
«Ливерпуль» забрал себе территориальное преимущество, но видно, что совсем не стремится играть первым номером.
Сака сделал попытку прострелить в штрафную скаузеров — вынесли без проблем защитники «Ливерпуля» мяч.
Хорошее забегание получилось у Бельерина, обыграл он оппонента, но подоспел Милнер, выбивший мяч из-под ног у защитника «канониров».
Келлехер опрометчиво вышел из своих ворот к боковой линии и подвергся прессингу со стороны форварда «Арсенала», но сумел в итоге сделать передачу в центр поля.
Эллиот с фланга сместился в центр, зашел в штрафную и закручивал в дальний верхний угол — высоко и сильно.
«Арсенал» уверенно владеет мячом на первых минутах. Без опасных моментов и даже подходов к воротам проходит игра.
Согласно регламенту турнира, дополнительное время в случае ничьи в основное время не играется — команды сразу приступают к серии пенальти.
В последний раз команды друг с другом встречались в августе — встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров». Кроме того, стоит отметить, что последняя победа «Арсенала» над мерсисайдцами датирована аж апрелем 2015 года.
Состав «Арсенала»!
Состав «Ливерпуля»!
Матч начнется в 22.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 4-го раунда Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».