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Денвер НаггетсДаллас Маверикс
106:109
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
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Атлетик БЭспаньол
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БетисСельта
1:0
1 тайм
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Реал МадридЛеганес
2:0
1 тайм
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23:00
КальяриБолонья
0:1
1 тайм
23:00
ЮвентусДженоа
0:0
1 тайм
23:00
ЛациоТорино
1:0
1 тайм
23:00
СампдорияЛечче
0:1
1 тайм
23:00
СассуолоФиорентина
1:0
1 тайм
23:00
УдинезеРома
0:1
1 тайм
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ТракторДинамо Мн
4:1
закончен
19:00
НефтехимикАмур
4:3 (Б)
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19:30
Ак БарсАдмирал
2:0
закончен
19:30
ВитязьСКА
2:3 (Б)
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
п12.06x4.33п23.19
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
п12.21x4.28п22.92
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
п12.22x4.08п22.74
05:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
Евролига
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ЦСКА Олимпиакос
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21:00
Жальгирис Зенит
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Бавария Реал Мадрид
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перерыв
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Барселона Валенсия
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2 четверть
Еврокубок
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Будучность Ольденбург
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Лимож Партизан
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Андорра Промитеас
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4 четверть
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Арка Галатасарай
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Уникаха Доломити Энергия
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Виртус Болонья Монако
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Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
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02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
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02:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
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Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
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ЭйбарВильярреал
п12.89x3.43п22.55
21:00
МальоркаОсасуна
п12.72x3.02п23.02
23:15
ХетафеГранада
п11.94x3.3п24.74
Италия Серия А
23:00
МиланСПАЛ
п11.53x4.34п26.93
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьЦСКА
п16.04x4.53п21.55
16:30
БарысАвтомобилист
п12.32x3.95п22.9
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
п11.91x4.21п23.7
19:30
Динамо МСалават Юлаев
п12.27x3.84п23.04
19:30
СпартакСеверсталь
п11.7x4.41п24.67
19:30
ЙокеритЛокомотив
п12.13x4.06п23.18
НХЛ регулярный чемпионат
03:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
п12.03x4.31п23.26
05:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
п11.94x4.34п23.51
Евролига
21:00
Црвена Звезда Химки
п12.3xп21.64
22:00
Панатинаикос Анадолу Эфес
не начался
НБА регулярный чемпионат
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
04:30
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
не начался
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Ливерпуль Арсенал

Английская классика: «Ливерпуль» проигрывает «Арсеналу». LIVE

Футбол. Кубок английской лиги. «Ливерпуль» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» на своем поле принимает лондонский «Арсенал» в матче 4-го тура Кубка английской лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й раунд  |   30 октября 22:30   |  перерыв
Ливерпуль
2:3
Арсенал
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Мустафи 6' (авт)
Брустер 24'
Милнер 43' (пен)
Лаллана 44'
Торрейра 19'
Мартинелли 26'
Мартинелли 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
62 (в)   Кивин Келлехер
76 (з)   Neco Williams
72 (з)   Сепп ван
12 (з)   Джозеф Гомес
7 (п)   Джеймс Милнер 43'
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
20 (п)   Адам Лаллана 44'
8 (п)   Наби Кейта
67 (п)   Харви Эллиот
24 (н)   Риан Брустер 24'
27 (н)   Дивок Ориги
26 (в)   Дамиан Мартинес
31 (з)   Зеад Колашинац
16 (з)   Роб Холдинг
2 (з)   Эктор Бельерин
20 (з)   Шкодран Мустафи 6'
28 (п)   Джозеф Уиллок
10 (п)   Месут Озил
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
77 (п)   Букайо Сака
11 (п)   Лукас Торрейра 19'
35 (н)   Габриэл Мартинелли 26' 36'
Запасной состав
13 (в)    Адриан
89 (з)   Billy Koumetio
70 (з)   Яссер Ларуки
48 (п)   Кертис Джонс
55 (п)   Херби Кейн
68 (п)   Педро Чиривелья
84 (п)   Leighton Clarkson
33 (в)   Мэтт Мейси
3 (з)   Киран Тирни
5 (з)   Сократис Папастатопулос
8 (п)   Даниель Себальос
29 (п)   Маттео Гюэндузи
9 (н)   Александр Ляказетт
19 (н)   Николя Пепе
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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`46

Второй тайм начался!

Перерыв

Свисток судьи отправляет команды на перерыв — «Арсенал» ведет со счетом 3:2. Очень просто забили свои мячи «канониры», воспользовавшись ошибками малоопытных игроков «красных». Нельзя не отметить и количество спорных решений рефери... Так или иначе, хороший футбол был в первом тайме.

`45+1

Две минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

`44

Лаллана желтую карточку получает за грубый фол на сопернике.

`44

После просмотра повтора все не так очевидно: видно с определенных кадров, что Эллиот падал самостоятельно. Так или иначе, но за несколько секунд до этого мяч попал в руку игроку «Арсенала» в штрафной.

`43

ГОЛ! Милнер уверенно разводит вратаря и мяч по углам — 3:2! «Ливерпуль» сокращает отставание.

`42

ПЕНАЛЬТИ! Эллиот здорово развернулся в штрафной «Арсенала», заставив сфолить на себе Мартинелли.

`40

Уильямс пытался не дать прострелить в штрафную, но вместо этого ударил по ногам Уиллока.

`38

Много пространства отдают Озилу. На этот раз немец сделал Мэйтленда-Найлса передачу на фланга, тот прострелил, но вынесли защитники «Ливерпуля».

`36

ГОЛ! Эллиот обрезался возле боковой линии, Сака прострелил в штрафную на Мартинелли, который спокойно отправил мяч в ворота в касание — «Арсенал» повел со счетом 3:1.

`35

Хозяева забрали себе мяч и катают на своей половине поля. Что примечательно, редко атакуют игроки «Ливерпуля» центром, предпочитая фланги.

`33

Окслейд-Чемберлен хорошо поборолся за мяч с защитниками, отдал обратную передачу Эллиоту, у которого прострел в штрафную уже не прошел.

`31

Милнер перспективно навешивал в штрафную «Арсенала» — Брустер сориентироваться не смог.

`29

В атаке обе команды играют образцово, но вот с защитой проблемы. Много возможностей, чтобы забить, конкретики — мало.

`26

ГОЛ! Холдинг со второй раза прострелил в штрафную «Ливерпуля», на который во вратарской откликнулся Мартинелли, не оставив шансов голкиперу скаузеров.

`25

Желтую карточку получил Брустер за блокировку Мартинеса.

`25

Ого. Мартинес спокойно себе выбивал мяч, а Брустер зачем-то начал мешать ему. Не красит его этот момент.

`23

Лаллана с фланга пытался в штрафную соперника сместиться, но обыграть соперника не смог — нога поехала.

`21

На повторе видно, что Торейра в момент гола находился в офсайде. Спорный эпизод.

`19

ГОЛ! Отличная атака прошла у «Арсенала», Мартинелли прострелил с фланга, но Торрейра пяткой не сумел переправить мяч в ворота. Во второй волке атаки Озил сделал пас в центр штрафной, Сака пробил, а вратарь «красных» отбил удар прямо перед собой — Торрейра уже в пустую рамку отправлял круглого. 1:1 — «Арсенал» сравнял счет.

`17

Мэйтленд-Найлс сделал хороший прострел в штрафную «Ливерпуля» — до Саки в итоге мяч не дошел.

`15

«Ливерпуль» забрал себе территориальное преимущество, но видно, что совсем не стремится играть первым номером.

`13

Сака сделал попытку прострелить в штрафную скаузеров — вынесли без проблем защитники «Ливерпуля» мяч.

`11

Момент! Окслейд-Чемберлен выбежал из-за спин защитников и оказался практически на рандеву с вратарем, но мяч обработать не смог.

`10

Хорошее забегание получилось у Бельерина, обыграл он оппонента, но подоспел Милнер, выбивший мяч из-под ног у защитника «канониров».

`8

Келлехер опрометчиво вышел из своих ворот к боковой линии и подвергся прессингу со стороны форварда «Арсенала», но сумел в итоге сделать передачу в центр поля.

`6

АВТОГОЛ! Прошел у «Ливерпуля» прострел с правого фланга, а Мустафи, пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота. 1:0 — «красные» повели.

`5

Эллиот с фланга сместился в центр, зашел в штрафную и закручивал в дальний верхний угол — высоко и сильно.

`3

«Арсенал» уверенно владеет мячом на первых минутах. Без опасных моментов и даже подходов к воротам проходит игра.

`1

Матч начался! Поехали!

22:25

Согласно регламенту турнира, дополнительное время в случае ничьи в основное время не играется — команды сразу приступают к серии пенальти.

22:20

В последний раз команды друг с другом встречались в августе — встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров». Кроме того, стоит отметить, что последняя победа «Арсенала» над мерсисайдцами датирована аж апрелем 2015 года.

22:15

Состав «Арсенала»!

22:10

Состав «Ливерпуля»!

22:05

Матч начнется в 22.30 по московскому времени.

22:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 4-го раунда Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».