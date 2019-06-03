Россия Чертаново

Репетиция перед Евро: сборная России громит «Чертаново». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — «Чертаново»

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Сборная России по футболу играет с футбольным клубом «Чертаново» в рамках товарищеской встречи перед играми отборочного этапа на чемпионат Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   03 июня 16:00   |  2 тайм
Россия
3:0
Чертаново
Стадион «УТЦ Новогорск», Химки | Главный судья:
Дзюба 7'
Миранчук 26'
Джикия 39'
Баринов 42'
Сарвели 24' (незабитый пенальти)
Паршиков 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме 30'
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Георгий Джикия 39'
5 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Фёдор Кудряшов
8 (п)   Юрий Газинский 18'
17 (п)   Александр Головин 42'
7 (п)   Магомед Оздоев
15 (п)   Алексей Миранчук 30'
11 (п)   Антон Миранчук 26'
22 (н)   Артём Дзюба 7'
55 (в)   Александр Радионов
4 (з)   Дмитрий Редькович
6 (з)   Александр Солдатенков
2 (з)   Владислав Паршиков 29'
23 (п)   Юрий Горшков
8 (п)   Максим Витюгов
25 (п)   Данил Пруцев
24 (п)   Кирилл Колесниченко
(п)   Юрий Завезён
9 (н)   Владислав Сарвели 24'
91 (н)   Дмитрий Цыпченко
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв 30'
(в)   Сергей Песьяков
16 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Максим Беляев
(з)   Роман Нойштедтер
(з)   Сергей Петров
(з)   Егор Сорокин
(з)   Евгений Чернов
19 (п)   Ильзат Ахметов 18'
21 (п)   Алексей Ионов 30'
(п)   Иван Обляков
(п)   Зелимхан Бакаев
17 (п)   Дмитрий Баринов 42'
(п)   Роман Зобнин
(п)   Резиуан Мирзов
(н)   Николай Комличенко
9 (н)   Фёдор Смолов
10 (н)   Фёдор Чалов
Самоечитаемое
Трансляция
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'47

Сборная России полностью сменила состав, и уже в самом начале второго тайма только что появившийся на поле Федор Смолов завершил комбинацию четвертым голом национальной команды в матче.

'47

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Федор Смолов — 4:0!

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Первые минуты явно остались за сборной России, но после гола Дзюбы игра сначала выровнялась, а затем и поменялась. Уже «Чертаново» отрезками даже получше смотрелось, но класс есть класс. Еще два гола национальной команды, и она ведет крупно, хотя такого счета чертановцы и не заслуживали. Еще и пенальти не забила команда ФНЛ. Ждем второго тайма.

'45+2

На перерыв отправляются команды.

'45

Полузащитник «Монако» решился на дальний удар, и мяч, ударившись о штангу, срикошетил в створ!

'45

ГООООООООООООООООООООЛ! Александр Головин — 3:0!

'43

Теперь Витюгов классно бьет со штрафного, обводя и стенку, и Гилерме, но ворота сборной России спасает перекладина!

'40

После подачи со штрафного столкнулись Цыпченко и Гилерме, голкипер «Локомотива» и сборной оказался покрепче.

'38

Желтую карточку получает за фол на фланге Георгий Джикия — сорвал опасный прорыв чертановцев в контратаку.

'35

Момент! Паршиков теперь отмечается уже на другой половине поля, выполняя опаснейший навес, который на дальней штанге в одиночестве перед пустым углом замыкал Завезен — мимо!

'33

Головин сам подходит к мячу и пытается обвести стенку, но неудачно.

'32

Паршиков сбивает Головина прямо перед штрафной и получает желтую карточку.

'30

Увлеклись наступлением футболисты «Чертаново», и в итоге в образцовой контратаке сборной России Антон Миранчук с линии штрафной не оставил шансов Радионову.

'30

ГООООООООООООООООООЛ! Антон Миранчук — 2:0!

'26

Гилерме! Тащит удар лидера чертановцев Владислава Сарвели!

'25

Ого! Пенальти в ворота сборной России! Завезена сбили в штрафной.

'23

А вот уже к «Чертаново» перешел игровой перевес. Команда ФНЛ чувствует себя уверенно, старается разыгрывать через короткий пас и использовать свободные зоны, чтобы врываться за спины защитникам национальной команды.

'20

После гола Дзюбы совсем успокоилась сборная России. Равная игра.

'17

Неприятная ситуация! Травму получает Юрий Газинский во время верховой дуэли. Будем надеяться, что обойдется.

'7

Продавили оборону чертановцев по центру, и Дзюба в ближнем бою заковырял мяч в ворота мимо голкипера.

'13

Чертановские футболисты немного освоились на поле. Выделяется у команды ФНЛ центрхав Сарвели. Дважды неплохо прорвался к штрафной сборной и второй проход завершил опасным ударом рядом со штангой.

'10

Сборная России играет с полным преимуществом, хозяева пока не могут ничего сделать с опытными и мастеровитыми подопечными Станислава Черчесова.

'7

ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 1:0!

'1

Поеееееехали! Матч начался!

16:01

Футболисты «Чертаново» первыми вышли на поле для начала матча. Последние наставления сборной от Черчесова немного затянулись.

15:55

Интересно, Черчесов уже не первый раз выбирает в качестве спарринг-партнера своей команде клуб. Так, в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 сборная России разгромила московское «Динамо» со счетом 3:0. Тогда голами отметились Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес.

15:51

Вот, кстати, и состав сегодняшних соперников российской сборной.

15:50

«Чертаново» в прошедшем сезоне заняло пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды Игоря Осинькина 17 побед и 10 ничьих в 38 матчах при 11-ти поражениях. В Кубке России московский клуб выбыл на стадии 1/32 финала, проиграв «Луч-Энергии» во Владивостоке.

15:45

Вот так это решение объяснил Станислав Черчесов после первой тренировки своей команды на сборах перед матчам отборочного этапа с Сан-Марино и Кипром.

«Нам нужен был хороший соперник, так как в конце мая тяжело найти команду, с которой можно провести спарринг. Клуб «Чертаново» дал добро. Сделали матч закрытым, потому что есть определенные законы, которые надо соблюдать: полиция, охрана и так далее. Естественно, не хотелось ажиотажа. Нам этот матч нужен для работы, хотя болельщиков мы очень любим», — заявил он.

15:40

Напомним, что матч будет носить закрытый характер. Болельщиков на этой встрече не будет. Допущены только несколько журналистов. Потому будем держать вас, читатели, в курсе дела по ходу появления новой информации о происходящих событиях в матче.

15:35

Матч начнется в 16.00 по московскому времени.

15:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на онлайн-трансляции товарищеского матча между сборной России и футбольным клубом «Чертаново».