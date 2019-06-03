- 977210 просмотров В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
- 368379 просмотров Новый поворот: разгадана загадка жуткой смерти звезды «Возвращения Мухтара»
- 314128 просмотров Что известно об убийстве чиновницы из Подмосковья — онлайн
- 268703 просмотра Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу «груды металлолома»
- 222985 просмотров Алдонин выступил с заявлением о дочери Началовой
- 210127 просмотров Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
- 164049 просмотров Зря ползали на коленях: «Евровидение» само ошиблось, но унизило других
Сборная России полностью сменила состав, и уже в самом начале второго тайма только что появившийся на поле Федор Смолов завершил комбинацию четвертым голом национальной команды в матче.
Первые минуты явно остались за сборной России, но после гола Дзюбы игра сначала выровнялась, а затем и поменялась. Уже «Чертаново» отрезками даже получше смотрелось, но класс есть класс. Еще два гола национальной команды, и она ведет крупно, хотя такого счета чертановцы и не заслуживали. Еще и пенальти не забила команда ФНЛ. Ждем второго тайма.
Полузащитник «Монако» решился на дальний удар, и мяч, ударившись о штангу, срикошетил в створ!
После подачи со штрафного столкнулись Цыпченко и Гилерме, голкипер «Локомотива» и сборной оказался покрепче.
Головин сам подходит к мячу и пытается обвести стенку, но неудачно.
Увлеклись наступлением футболисты «Чертаново», и в итоге в образцовой контратаке сборной России Антон Миранчук с линии штрафной не оставил шансов Радионову.
Ого! Пенальти в ворота сборной России! Завезена сбили в штрафной.
А вот уже к «Чертаново» перешел игровой перевес. Команда ФНЛ чувствует себя уверенно, старается разыгрывать через короткий пас и использовать свободные зоны, чтобы врываться за спины защитникам национальной команды.
После гола Дзюбы совсем успокоилась сборная России. Равная игра.
Продавили оборону чертановцев по центру, и Дзюба в ближнем бою заковырял мяч в ворота мимо голкипера.
Сборная России играет с полным преимуществом, хозяева пока не могут ничего сделать с опытными и мастеровитыми подопечными Станислава Черчесова.
Футболисты «Чертаново» первыми вышли на поле для начала матча. Последние наставления сборной от Черчесова немного затянулись.
Интересно, Черчесов уже не первый раз выбирает в качестве спарринг-партнера своей команде клуб. Так, в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 сборная России разгромила московское «Динамо» со счетом 3:0. Тогда голами отметились Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес.
Вот, кстати, и состав сегодняшних соперников российской сборной.
«Чертаново» в прошедшем сезоне заняло пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды Игоря Осинькина 17 побед и 10 ничьих в 38 матчах при 11-ти поражениях. В Кубке России московский клуб выбыл на стадии 1/32 финала, проиграв «Луч-Энергии» во Владивостоке.
Вот так это решение объяснил Станислав Черчесов после первой тренировки своей команды на сборах перед матчам отборочного этапа с Сан-Марино и Кипром.
«Нам нужен был хороший соперник, так как в конце мая тяжело найти команду, с которой можно провести спарринг. Клуб «Чертаново» дал добро. Сделали матч закрытым, потому что есть определенные законы, которые надо соблюдать: полиция, охрана и так далее. Естественно, не хотелось ажиотажа. Нам этот матч нужен для работы, хотя болельщиков мы очень любим», — заявил он.
Напомним, что матч будет носить закрытый характер. Болельщиков на этой встрече не будет. Допущены только несколько журналистов. Потому будем держать вас, читатели, в курсе дела по ходу появления новой информации о происходящих событиях в матче.
Матч начнется в 16.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на онлайн-трансляции товарищеского матча между сборной России и футбольным клубом «Чертаново».