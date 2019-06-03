Вот так это решение объяснил Станислав Черчесов после первой тренировки своей команды на сборах перед матчам отборочного этапа с Сан-Марино и Кипром.

«Нам нужен был хороший соперник, так как в конце мая тяжело найти команду, с которой можно провести спарринг. Клуб «Чертаново» дал добро. Сделали матч закрытым, потому что есть определенные законы, которые надо соблюдать: полиция, охрана и так далее. Естественно, не хотелось ажиотажа. Нам этот матч нужен для работы, хотя болельщиков мы очень любим», — заявил он.