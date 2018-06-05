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В составе россиян мяч забил Александр Самедов. У турков отличился Юнус Малли.
Проводят последние минуты турки в позиционной атаке.
Зобнину сильно досталось в середине поля.
Три минуты добавлено к основному времени матча.
Сёюнджю мощно пробил с линии штрафной, но попал в одного из защитников.
Головин фолит на Малли.
Акбаба пытался пробить из угла штрафной. Кудряшов заблокировал удар.
Смолов вновь попал в офсайд.
ОПАСНО! Организовали турецкие футболисты контратаку Озьякуп два раза прострелил на пустые ворота, однако мяч не смог дойти до партнера. Повезло сборной России!
Опасный прострел Самедова! Зобнин не попал по мячу.
Миранчук сыграл в стенку с Головиным, сделал подачу с фланга в район вратарской. Перевел Сёюнджю мяч на угловой, который в итоге ни к чему не привел.
ОПАСНО! Смолов получил передачу из глубины поля, ворвался в штрафную, обыграл двух защитников и пробил по воротам. Мимо!
Опасный штрафной у ворот Турции. Самедов с Жирковым разыграли стандарт: Александр откатил мяч Юрию, тот немного сместился в центр и мощно пробил. Но выше ворот.
Головин получил пас от Жиркова у лицевой линии, но передача в район одиннадцатиметровой отметки оказалась неточной.
Джингиз сейчас самый активный в составе гостей. Все чаще на нем вынуждены фолить наши.
Не удалось реализовать россиянам свой первый угловой. Жирков подал прям в руки голкиперу.
Головин добежал до левого угла штрафной сборной Турции, сместился в центр и пробил. Попал мяч в защитника и ушел на угловой.
Активны турки во втором тайме. Снова Джингиз на правом фланге. Подает он в штрафную, но Малли не смог точно замкнуть передачу.
Дженгиз Ундер классно сместился с правого фланга в центр и мощно пробил издали. Мяч свалился с ноги у турка, но выглядело опасно.
Блестящий подкат Смольникова на краю штрафной! Выносит мяч подальше от ворот Игорь.
Самедов здорово пробрался к штрафной, сделал поперечную передачу, но очень сильно. Головин подхватил мяч на левом фланге, выполнил подачу, но точно в руки турецкому вратарю.
Смольников на правом фланге попытался задействовать в атаке Смолова, но тот в момент передачи оказался в офсайде.
Сёюнджю в верховой борьбе нарушил правила.
Малли только вышел на замену, а уже ворвался в нашу штрафную. Оттеснил его от мяча Игорь Смольников.
Опасно сыграл Зобнин, нарушив правила на Джан Кавечи. Жестко, хотя играл-то в мяч спартаковец.
Караман выиграл верховую борьбу и точно пробил по воротам Акинефеева. Игорь на месте.
Газинский мог отыграться с партнерами по команде, но решил пойти в борьбу сам. В итоге мяч он потерял.
Самедов исполнил подачу со штрафного. Газинский не разобрался и не смог принять мяч
Фолят на Язиджи у нашей штрафной. Ничем опасным стандарт не завершился.
Текдемир пробил издали. Мяч с рикошетом прилетает в руки нашему вратарю.
Еще одна подача в штрафную площадь россиян. Акинфеев уверенно играет на опережение и ловит мяч.
Много борьбы в середине поля.
Опасно могло получиться: Ундер вошел в штрафную площадь России, накрутил двух защитников, но передачу в район одиннадцатиметровой отметки выполнить не сумел.
Классно отобрал мяч в центре поля Зобнин, сделал пас вперед на Головина, тот протолкнул мяч еще дальше, но перехватили его турки.
Жирков подает в штрафную площадь с левого края. В руки Кырынтылы прилетает мяч.
Газинский сделал заброс на Смолова. Очень неточно.
Газинский дабы не допустить контратаки сфолил в центре поля.
Головин протащил мяч по центру, отдал на левый фланг и получил ответную передачу. Простреливает вдоль ворот армеец. Выносят мяч турецкие защитники.
Головин активнее всех себя проявляет. Снова на нем фолят в центре поля.
Подача Жиркова в сторону дальней штанги! Опасно было, но немного не дотянулся Роман Зобнин.
Постепенно перехватывают инициативу россияне. Головин долго возился с мячом на левом фланге и в итоге добился того, чтобы Язиджи сфолил на нем.
Самедов подает с закруткой в сторону дальнего угла ворот. Никто не замкнул.
Дзагоев эффектно отпасовал пяткой на Зобнина, тот пробежался по левому флангу и был готов забегать в штрафную, но сфолил на нем турецкий защитник. Штрафной.
Ундер хотел прострелить с фланга вдоль ворот, а в итоге нанес удар. Неточно — мяч попадает в сетку с внешней стороны ворот Игоря Акинфеева.
Опасная атака могла получиться у сборной России! Зобнин здорово отобрал мяч, отпасовал на Дзагоева, а тот увидел Смолова и сделал ему передачу на ход. Нападающий «Краснодара» пошел обыгрывать защитника и потерял мяч.
Первые десять минут матча, пожалуй, за гостями. Лучше держится мяч у команды Мирчи Луческу.
Еще одна подача с левого фланга в штрафную площадь российской команды. Жирков головой переправляет мяч на угловой. Разыграли турки стандарт и исполнили подачу на дальнюю штангу. Сёюнджю не сумел замкнуть передачу.
Опасно атакуют гости. Просела у сборной России опорная зона, но к счастью для нас ничем серьезным атака не завершилась.
Зобнин сыграл рукой в центре поля. Штрафной в пользу турецкой команды.
Головин собрал на себе трех игроков сборной Турции, ворвался в штрафную, но бить с угла не стал. Сделал передачу в сторону лицевой линии на Смолова, тот решил отдать мяч обратно, по пас оказался слишком слабым.
Смолов наносит болезненный удар сзади по ноге Айхану. Больно турецкому защитнику, но возвращается в игру.
Подача в штрафную площадь сборной России с левого фланга. Жирков перевел мяч на угловой. Ничем серьезным не закончилось.
Выходят команды на поле! Дождливо сегодня. Надеемся, что это не помешает нашим футболистам.
Примечательно, что ажиотаж перед встречей имеется, что приятно.
Наш корреспондент Константин Лесик любезно делится с нами фотографиями из окрестностей стадиона «ВЭБ Арена», где состоится игры. Вот, например, автобус нашей команды с официальным лозунгом на ЧМ-2018.
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия сегодня будет наблюдать за игрой сборной России с трибун. Джикия, увы, не поможет национальной команде на чемпионате мира — 2018 из-за тяжелой травмы: в январе во время сборов он получил повреждение крестообразных связок колена.
Состав сборной Турции: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кавечи, Текдемир, Ундер, Язиджи, Караман.
Стартовый состав сборной России: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Дзагоев, Смолов.
Начало матча в 19:00 мск.
Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция последнего контрольного матча сборной России перед чемпионатом мира по футбол. Подопечные Станислава Черчесова встречаются с Турцией.