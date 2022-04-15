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Догнать «Зенит»: «Динамо» принимает «Ахмат» в первом матче 25-го тура РПЛ. LIVE

Футбол. РПЛ. 25-й тур. «Динамо» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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эпизод матча «Динамо» - «Ахмат»

эпизод матча «Динамо» - «Ахмат»

РИА Новости
В стартовом матче очередного тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» на «ВТБ Арене» принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
1-й тайм
15 апреля 19:30
Динамо М
Москва
0 : 0
Ахмат
Грозный
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Вся игра на половине поля гостей. Правда, сейчас в борьбе мяч так отскочил в ногу Паршивлюку, от которого улетел за боковую.

'11

Лаксальт заработал штрафной на левом фланге в глубине половины поля «Ахмата». Но после подачи Шиманьски случился фол в атаке.

'9

Макаров получил в штрафной верховую передачу, дошел с мячом на скорости почти до лицевой, срезал угол в центр и пробил — Гудиев сократил угол обстрела и поймал намертво.

'6

Полностью под контролем динамовцев мяч, но в свою штрафную их гости пока что не пускают.

'4

Ошиблись грозненцы недалеко от своей штрафной, но Фомин явно поторопился с обострением. Закидывал на Макарова в штрафную, но у того не было шансов успеть.

'3

«Динамо» контролирует мяч и давит. Это логично. Мало того, что бело-голубые гонятся за «Зенитом» в борьбе за чемпионство, так сегодня еще и день рождения клуба — 99 лет!

'1

Поееееееали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

19:25

А вот стартовый состав грозненского «Ахмата» от Андрея Талалаева:

Гудиев — Тодорович, Семенов, Быстров, Богосавац — Тимофеев, Коновалов — Харин, Трошечкин, Садулаев — Себаи.

19:20

Давайте обратимся к составам. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц:

Шунин — Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт — Шиманьски, Моро, Фомин — Захарян, Макаров, Смолов.

19:15

Добрый вечер, дорогие друзья! 25-й тур Российской премьер-лиги стартует в Москве, где динамовцы примут грозненский «Ахмат».

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