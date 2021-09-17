Представители игрока «Спартака» прокомментировали желание клиента зарабатывать €2 млн

Представляющая интересы полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева ProSportsManagement прокомментировала информацию о том, что игрок хочет зарабатывать €2 млн в год. Слова представителя компании передает «Чемпионат».

«Мы со «Спартаком» договорились не использовать СМИ в процессе переговоров. Но эта информация не соответствует действительности. Несмотря на не очень благоприятный общий фон, у нас идет нормальный рабочий диалог», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев хотел бы зарабатывать €2 млн в год по новому контракту с красно-белыми.

В текущем сезоне полузащитник провел десять матчей за «Спартак» и забил один мяч. Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн.

Бакаев — воспитанник Спартака. Он дебютировал за основную команду в 2015 году. Вместе с клубом он выигрывал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/2021.