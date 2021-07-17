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Кавазашвили предложил министру спорта создать координационный центр по развитию футбола

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РИА Новости

Знаменитый советский футболист, экс-вратарь «Спартака», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал идею реформы Российской премьер-лиги. По его мнению, подобные решения в Российском футбольном союзе (РФС) принимают люди, не являющиеся профессионалами в футболе. Специалист рассказал, что предложил министру спорта РФ Олегу Матыцину создать координационный центр по развитию футбола в России, но пока не получил ответа.

«Готовится реформа о проведении чемпионата России как в Швейцарии - я не знаю, кто Александру Дюкову и руководству РФС приносит такие идеи. Я столько лет в футболе, выступаю в прессе, но меня никто не спрашивал о том, как проводить чемпионат. Но все же это надо обсуждать. Неужели так боятся нас, ветеранов, что нельзя с нами беседовать? У нас РФС не справляется с этими вопросами, не знает, что делать и витает в облаках.

Я предложил министру спорта создать координационный центр под руководством либо одного из его заместителей, либо одного из вице-премьеров РФ. Чтобы была группа из первоклассных специалистов – научных работников и спортивных деятелей. Она бы проработала систему и предложила свои варианты — независимо от РФС. Потому что РФС уже доказал свою несостоятельность, когда технический комитет назвал работу Черчесова в сборной проведенной на высоком и профессиональном уровне, но при этом сказал, что результата нет. Что это за заключение? Они там сидят годами и защищают корпоративные интересы друг друга. А на письмо мне не ответили, оно лежит там уже неделю», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что даже в актуальном вопросе назначения главного тренера сборной России руководители РФС не могут выносить решения, поскольку не являются компетентными в футбольных вопросах.

«Как раз после этого появилась информация, что Курбана Бердыева хотят пригласить в сборную. Но РФС не имеет права на сегодняшний день называть кандидатуры в тренеры, потому что там некому называть. Руководство РФС — не профессионалы футбола. Я никого не оскорбляю. Но финансист Дюков — он не футболист. Никита Симонян до сих пор работает в своем уважаемом возрасте, но он тоже принимает решения, исходя из корпоративного духа. Раньше в Федерации футбола СССР сидели знаменитые и выдающиеся тренеры. И когда требовалась их помощь сборной или ведущим командам, их посылали для проверки, для оказания практической помощи. А сейчас даже направить некого, нет квалифицированных людей», — подвел итог Анзор Кавазашвили.

Ранее Кавазашвили оценил вероятность назначения экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

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