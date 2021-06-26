Боярский считает, что Кокорин не нужен «Зениту»

Актер Михаил Боярский прокомментировал информацию о том, что форвардом итальянской «Фиорентины» Александром Кокориным интересуются клубы из России и Ближнего Востока, передает «Спорт-Экспресс».

«Я был бы рад видеть Кокорина в «Зените». Хотя мне кажется, что покупать его не будут. Деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку Кокорина, будут направлены на другого игрока. Кокорин нам сейчас особо не нужен, у нас укомплектованный состав», — сказал Боярский.

В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. Он сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года.

Спустя три недели Дженнаро Гаттузо и клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Сообщалось, что между сторонами возникли трения из-за того, что клуб не хочет подписывать игроков, предложенных Хорхе Мендесом, который также является представителем Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Кокорин может покинуть «Фиорентину».