Футбольный клуб «Ростов» объявил о создании женской футбольной команды
Карен Саркисян
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Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о создании женской футбольной команды.
Сообщается, что женская команда будет выступать в чемпионате России 2021 года.
Главным тренером команды будет назначена Наталья Карасева.
Напомним, что чемпионат России начнется в марте 2021 года.
«Будем болеть за наших девушек!» — говорится в сообщении клуба.
Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.