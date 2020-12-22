Футбольный клуб «Ростов» объявил о создании женской футбольной команды

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Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о создании женской футбольной команды.

Сообщается, что женская команда будет выступать в чемпионате России 2021 года.

Главным тренером команды будет назначена Наталья Карасева.

Напомним, что чемпионат России начнется в марте 2021 года.

«Будем болеть за наших девушек!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.