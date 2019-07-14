Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Никитина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета, в котором погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Информация об этом появилась на официальном сайте СК.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц). Кроме Никитина в авиакатастрофе погиб еще один человек.

Вертолет Никитина совершил жесткую посадку, что и привело к гибели пассажиров. Катастрофа произошла 14 июля в Подмосковье.

Ранее коллега Никитина прокомментировал крушение вертолета.