Пилот «Ф1» Алонсо: система защиты кокпита спасла Леклеру жизнь

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Испанский пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо заявил, что система защиты кокпита (Halo) спасла жизнь гонщику «Заубера» монегаску Шарлю Леклеру в аварии на старте Гран-при Бельгии, сообщает «Би-би-си».

«Я перелетел через его машину. Сегодня нам повезло, что на машинах установлена Halo. Я думаю, что она помогла Леклеру, спасла его. Просто посмотрите на повтор. Не нужны никакие доказательства того, что Halo сегодня действительно помогла», — заявил испанец.

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На старте гонки причиной аварии стал пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, допустивший ошибку на торможении и врезавшийся в Алонсо сзади, в результате чего машина испанца взлетела в воздух и приземлилась на болид Леклера, попутно сбив заднее крыло на машине «Ред Булл», которой управлял австралиец Даниэль Риккардо.

Ранее пилот команды «Формулы-1» «Уильямса» россиянин Сергей Сироткин прокомментировал финиш на 12-м месте на завершившемся сегодня Гран-при Бельгии.